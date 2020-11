Italský designér ukázal traktor budoucnosti, je snem každého zemědělce před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lorenzo Mariotti

Zemědělská technika běžně není tou, kolem které by se soustřeďoval vývoj nových technologií, nakonec i tu ale zasahuje. Koncept Valtra H2O2 ukazuje, jak by mohly vypadat traktory za pár let.

Na silnicích tomu tak ještě dlouho nebude, existují ale oblasti, kde se dnes bez řízení stroje člověkem dá obejít docela dobře. Autopilotem je dnes až na výjimky vybaveno každé letadlo a také v zemědělství se pomalu stává standardem. Jako první přišly na počátku milénia traktory, které řidiče potřebují jen pro cestu mezi poli a garážemi. Samotné orání, setí či sklizeň má plně v režii autopilot řídící se signálem GPS.

Pokračování toho trendu naznačuje virtuální projekt Valtra H2O2, za kterým stojí studio milánského produktový designéra Lorenza Mariottiho. Ten stvořil autonomní traktor, do jehož prosklené kukaně by se nejspíše rád podíval každý automobilový nadšenec. Spíše než cokoliv jiného totiž novinka připomíná monster truck, který je schopen přežít i apokalypsu, a to pochopitelně i kvůli velkým pneumatikám, jimiž zválcuje kdeco.

Mariotti se nezabýval pouze designem, zapracoval i na hnacím ústrojí. Jak se dnes sluší, je elektrické, aby skutečně docházelo k pěstění pouze stoprocentně zdravých plodin. Primárně se ovšem Valtra nespoléhá na baterie, ty jsou zde pouze jako prostředník sloužící palivovým článkům. Díky tomu se přitom neprodlužuje jen dojezd, ale zejména doba, po kterou traktor zůstává v činnosti.

Elektrické ústrojí pak má ještě jednu stěžejní výhodu, a tou je obří točivý moment dostupný již od minimálních otáček. Něco takového zemědělci vítají s otevřenou náručí a je téměř jisté, že když ne průběhu této, v příští dekádě se něco podobného na polích jistě objeví. A dost možná i ve verzi zcela bez kabiny, protože ta u takového stroje většinu času představuje jen zbytečnou zátěž. Zejména díky kombinaci vzhledu a autonomního provozu by se takový stroj mohl stát snem každého zemědělce, takže... kdo jej vyrobí?

Autonomní elektrický traktor Valtra H2O2 by si sériovou výrobu stoprocentně zasloužil, a nikoliv jen proto, že vypadá jako monster truck. Ilustrace: Lorenzo Mariotti

Zdroj: Lorenzo Mariotti

Petr Prokopec