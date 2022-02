Jaguar chystá radikální změny, zařízne všechny své současné modely včetně úspěšných SUV před 7 hodinami | Petr Prokopec

Buď půjde o geniální tah, nebo o gigantický průšvih, o němž se bude psát ještě dekády. Tak či onak se o budoucnost britské automobilky začínáme bát. Od roku 2025 nebude nabízet auta pod 5 milionů Kč, navíc chce z portfolia vypustit přesně to, po čem dnes lidé touží.

Jaguar je značkou s velmi bohatou historií plnou výjimečných modelů, z nichž za všechny můžeme zmínit legendární E-Type, kterému poklonu vysekl i sám Enzo Ferrari. Poté, co britskou automobilku v roce 2008 převzal indický koncern Tata Motors, se navíc začalo dařit i po obchodní stránce. Kde kdo tak čekal úspěšné zítřky, v posledních letech ale začala spíše vycházet najevo horší kvalita, stejně jako Jaguaru začalo ubližovat starší portfolio. Prodeje se tedy začaly propadat ještě před příchodem koronaviru. Loni se pak i v důsledku nedostatku čipů značka propadla do skutečné mizérie.

Asi každý soudný člověk by na místě vedoucích manažerů začal bít na poplach a přišel se strategií, jež by Jaguar co možná nejjistěji vrátila do černých čísel. Nicméně automobilka se rozhodla, že bude zelenější než britská vláda, která chce pro změnu být zelenější než Evropská unie. Již od roku 2025 tak má být značka zcela elektrická, bez jediné výjimky. A jak nyní informuje magazín Auto, Motor und Sport, pod taktovkou nového šéfa Thierryho Bolloré ji čeká zcela nový směr, kterým se bude pohybovat. Nejde přitom jen o změnu pohonných jednotek, ale změnu podstaty celé automobilky.

Bolloré totiž naznačil, že ze stávajícího portfolia nezůstane nic, jen elektrický I-Pace bude přežívat o trochu déle. I ten ale bude s menším zpožděním následovat všechny ostatní modely značky do propadliště dějin, přičemž očekávat nemáme ani jejich přímé nástupce. Znamená to tedy, že skončí nejen sportovní F-Type, ale zejména obě stěžejní SUV E-Pace a F-Pace. To je na dnešní dobu až sebevražedně působící krok. Zvláště když dle Bollorého nemáme od roku 2025 očekávat žádný vůz se zvýšenou stavbou.

Jaguar má totiž do budoucna být definován dle zcela jiných kritérií, i proto automobilka pracuje na zcela nové platformě Panthera určené jen elektromobilům. S těmi se pak navíc chce posunout do teritoria Bentley. Znamená to, že s chystanými novinkami přijde i poměrně razantní zdražení. Momentálně dáte za nejlevnější E-Pace 1 062 201 Kč, což ve výsledku není až tak mnoho. Nejlevnější Continental GT je nicméně k mání od zhruba 5,7 milionu Kč.

Britská automobilka tak skutečně hodně riskuje, neboť se posouvá do teritoria, kde sice bude mít méně soupeřů než nyní, ovšem zároveň si nebude moci dovolit jedinou chybu. Při pohledu na dosavadní vývoj si ovšem nejsme jisti, zda takový závazek dokáže splnit. Bolloré nicméně věří, že s pomocí unikátních elektrických aut s osobitými proporcemi se Jaguar dokáže prosadit. Uvidíme tedy za pouhé tři roky, zda má nová strategie šanci na úspěch či zda si Britové zpečetili vlastní osud.

Jaguar chystá opravdu razantní tah. Od roku 2025 chce být znám pouze jako výrobce elektrických vozů, které navíc bude nabízet v teritoriu Bentley. Očekávat tedy máme o poznání dražší vozy, které navíc nenavážou na stávající portfolio. Místo toho je s SUV jako E-Pace a F-Pace konec, třebaže jde o úspěšné vozy. Foto: Jaguar

Petr Prokopec

