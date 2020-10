Jaguar dal jednomu z trápících se modelů ránu z milosti, přišel o poslední kloudné motory 6.10.2020 | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Britská automobilka ztrácí klientelu a měla by se snažit být zajímavější, aby oslovila nové zákazníky. Místo toho dělá pravý opak a pro model, který proslul i svými osmiválcovými motory, už nenabízí ani šestiválec.

Historie Jaguaru se začala psát již v roce 1922 a jeho sté narozeniny jsou tak na spadnutí. Přesto je otázkou, zda Britové budou mít tou dobou co slavit, či zda toto jubileum vůbec bude mít kdo slavit. Firma strádá, její klasické modely zajímají stále méně lidí a jen za poslední dva roky vykázala ztrátu ve výši 120 miliard Kč. Potřebovala by tak nové či inovované modely schopné na trhu výrazně bodovat, právě s takovými ale nepřichází.

Firma dnes odhalila modernizovaný sedan XF, který se dočkal nových nárazníků, světlometů či čelní masky. Kromě toho ovšem dostal také radikálně zeštíhlenou paletu pohonných jednotek, která evidentně kráčí ve šlépějích Volva. Nic většího než dvoulitrový čtyřválec totiž do tohoto auta nedostanete. A to jde o vůz, který ještě před osmi léty nabízel hned několik nových osmiválcových verzí. Zatímco tedy u švédské značky lze říci, že tento posun zákazníci akceptovali s celkem lehkým srdcem, v případě té britské se zdá, že svému klasickému modelu dává poslední ránu. A možná nejen jemu.

Samozřejmě nám neuniká, že doba se změnila. Pro řadu lidí tak již není důležitý objem pod kapotou, ale spíše výkon. V tomto ohledu samozřejmě Jaguar nestrádá, neboť silnější verze benzinového dvoulitru produkuje 300 koní a 400 Nm točivého momentu, což jsou slušná čísla. Nicméně je třeba si uvědomit, že klientela Jaguaru není stejná jako klientela Volva. Se Švédy je totiž spojena bezpečnost, a zrovna downsizing s ní může kráčet ruku v ruce. Jenže Jaguar se profiluje jako sportovní automobilka, s čímž si tak radikální omezování nabídky motorů podporujících tuto image zrovna netyká.

Kromě toho je třeba si uvědomit, že Britové strádají hlavně ve Spojených státech, kde bylo loni prodáno pouze 1 187 kusů modelu XF. To je nejnižší číslo vůbec, pročež by se Jaguar měl opravdu neskutečně snažit, aby tamní publikum oslovil. Nicméně poté, co značka poslala šestiválcový motor k ledu, to nebude lehčí, ale ještě těžší. Američané pořád upřednostňují objemné motory, zvláště u takových modelů, přičemž s prémiovými značkami logicky spojují vyšší počet válců. Nic z toho ale již nedostanou.

Kde to neumí vadit, je Čína, kde nic jako tradiční klientela Jaguaru neexistuje, britská značka tam má patřičný zvuk a menší motory jsou cesta, jak skrze nižší daně dosáhnout nižších cen. Jenže v Číně se Britům relativně dobře daří i teď, malé motory tam nabízí též, zaujmout by potřebovali v USA a v Evropě. A tady může ještě více omezená nabídka znamenat pro XF leda ránu z milosti.

Uvidíme nicméně časem, jak se vše vyvrbí, pro tuto chvíli dodáme už jen strohá fakta. Začneme u již zmiňovaných benzinových motorů, které budou v Evropě k mání dva. Pokaždé půjde o dvoulitrový čtyřválec, přičemž slabší verze počítá s 250 koňmi, 365 Nm, osmistupňovým automatem a volbou mezi pohonem zadních či všech čtyř kol. Ta silnější pak dostala do vínku již zmíněných 300 koní, které jsou standardně spojeny s pohonem 4x4.

Mimo to si nicméně Evropané budou moci dovolit sáhnout také po dvoulitrovém turbodieselu, který se dokonce chlubí mild-hybridní technikou. Soustava přitom produkuje 204 koní a napomáhá redukovat spotřebu o 14 procent ve srovnání s předchozím ryzím dieselem, který byl navíc o 24 koní slabší. V případě sedanu s pohonem zadních kol je tak možné počítat s 4,9litrovým průměrem, zatímco zrychlení z klidu na stovku zabere 7,6 sekundy.

Jízdní dynamikou vás pak ostatně neoslní ani benzinové varianty, neboť slabší potřebuje ke sprintu na stovku 6,9 sekundy a silnější 6,1 sekundy. Jaguar tedy svůj posun nemůže ospravedlnit ani oslňující jízdní dynamikou, což si Britové nejspíše uvědomují. A proto přistoupili k radikálnímu zlevnění, kdy za základ nově požadují 32 585 liber (cca 968 tisíc Kč) namísto předchozích 34 995 GBP (1,04 milionu Kč). Dosaženo toho bylo hlavně tím, že klesl počet doplňků ze 64 na 28.

Mohlo by se zdát, že to prodejům pomůže, ale reakce lidí bývá v těchto sférách trhu přesně opačná a cílovou skupinu může dále zredukovat. Pro bohatší se totiž snížením cen může Jaguar XF stát málo prestižním a pro ostatní bude dále drahý. A nezmění to ani nový 11,4palcový zaoblený displej multimédií, který inovované XF dostalo jako první Jaguar a umožňuje, aby se řidič dostal k 90 procentům funkcí jedním či dvěma hmaty. Jsme tedy k budoucnosti XF skeptičtí, ostatně propadák jménem Sportbrake už v USA skončil s faceliftem nadobro.

Jaguar XF se v rámci faceliftu nedočkal pouze nových nárazníků či světel, ale zároveň také přišel o šestiválce. K mání je tak již pouze s dvoulitrovými čtyřválci, což mu minimálně ve Státech stěží pomůže kamkoli jinam než do hrobu. Foto: Jaguar

Zdroj: Jaguar

Petr Prokopec