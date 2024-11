Jaguar poprvé ukázal auto, které ho má za dva roky vrátit na výsluní. Je to jako sebevražda v přímém přenosu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Nečekali jsme zázraky, ale tohle je ještě mnohem míň, než jsme si v nejhorším případě dokázali představit. Však žádné současné auto stejného ražení dnes není úspěšné, dokonce ani od Porsche nebo Tesly. Tak proč by měl s elektrickým sedanem zabodovat zrovna Jaguar?

Tento týden Porsche rozšířilo nabídku modelu Taycan o tři nové varianty. Klientela tak může vybírat hned z 16 derivátů, které nabízí od 408 do 1 034 koní. A vedle sedanu lze zvolit také kombík Sport Turismo a allroad Cross Turismo. To je opravdu široké portfolio svým projevem docela žádoucího a ne až tak drahého auta, člověk by tak mohl v případě prodejů očekávat jen růst. Jenže nic takového se neděje, místo toho Porsche za prvních devět měsíců letošního roku prodalo 14 042 aut, tedy o 50 procent méně než loni ve stejném období. A pokud si dnes Taycan s něčím přirozeně spojíte, pak jsou to leda zoufalí majitelé nešťastní z brutálního poklesu hodnoty.

Je tak snad i předem jasné, že ony tři nové verze situaci zásadně nezmění, neboť zájem o auta tohoto ražení je zanedbatelný napříč branží. Ostatně se jen zkuste zeptat u takového Mercedesu, jak se prodává EQS - odpovědí vám bude pouze pláč dealerů. Přičemž aktuálně už neboduje ani Model S, neboť Tesle se povedlo ve třetím letošním čtvrtletí udat jen 1 669 kusů. To je 47procentní meziroční propad, který opravdu nevěští nic dobrého. Hit se nestal ani z Lucidu Air, BMW u nás letos prodalo 11 kusů i7, je to prostě skoro nula od nuly. Jenže zkuste něco takového vysvětlit Jaguaru, který se přesto rozhodl realitu zcela ignorovat.

Britové aktuálně vyrukovali s prvními snímky zakamuflovaného prototypu velkého elektrického sedanu, s jehož konceptem se automobilka chce pochlubit na počátku prosince na akci Miami Art Week. Sériový model se pak má představit v roce příštím a do prodeje zamíří v tom následujícím. Britové přitom již dříve zmínili, že ceny budou startovat nad 100 tisíci librami (cca 3,03 mil. Kč) a v rámci dojezdu může klientela počítat minimálně s 700 km, což je ovšem tradičně nadsazený údaj vycházející z evropského cyklu WLTP.

Chystaná novinka je tak vlastně přímou konkurencí Taycanu, EQS, Modelu S, Lucidu Air, i7... Jenže co ve srovnání s nimi hodlá nabídnout navíc? Pokud dáme stranou design, pak nás nic, ale absolutně nic nás nenapadá. Porsche i Tesla totiž shodně nabízí dojezd až 634 km již nějaký ten pátek. A jakkoliv jde o menší porci, než jakou uvádí Jaguar, počítat s ní můžete nyní, za dva roky mohou být obě značky dál než Britové. Model S je navíc k dispozici již od 2 319 900 Kč a má k dispozici síť Superchargerů.

Jak tedy naznačujeme již nějakou dobu, značka zjevně strká hlavu do oprátky, přičemž balancuje na stoličce, které předtím uřízla několik nohou. To opravdu není dobrá výchozí situace, Jaguar navíc zastavuje prodej svých stávajících modelů. Dealeři si tak hezkých pár měsíců budou muset vystačit jen s ojetinami, což nemusí každý přežít. O to ale dost možná automobilce i jde, neboť menší množství prodejců by alespoň chystanému čtyřdveřovému GT dodalo jistý punc umělé exkluzivity.

Lze už jen dodat, že produkční novinka dost možná bude pojmenována I-Type, zatímco koncept má dorazit jako Design Vision Concept. Pochlubit se pak má zádí, kde bude chybět zadní okno jako třeba u Polestaru 4. Ani v tomto ohledu tedy Britové nebudou originální, navíc se opičí po značce, jejíž trajektorie též míří spíše ke dnu. Pokud tohle není sebevražda v přímém přenosu, pak už nevíme, co by jí mělo být.

Toto je spása britské automobilky. Pokud v ní vidíte něco převratného, dejte nám okamžitě vědět. Foto: Jaguar

Zdroj: Jaguar

Petr Prokopec

