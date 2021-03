Japonci chystají novinky, které ohromí i nadšence, vzejdou z nového hitu mezi kombíky před 5 hodinami | Petr Prokopec

Není obvyklé, aby nejprve přišel na trh vůz, který jako kombík zaujme spíše prakticky laděné typy a teprve poté z něj byl řidičsky orientovaný sedan či hatchback. Přesně to se ale stane v případě nových Subaru WRX a STI.

Dorazí nové Subaru WRX a WRX STI do Evropy? To je otázka, na kterou zatím neexistuje jasná odpověď. Příchod auta jako takového je ale na spadnutí a s novými informacemi o něm se vytasil japonský magazín Best Car.

Ten říká, že nové WRX začne tam, kde skončil nový kombík Levorg, který se aktuálně stal v Japonsku velkým prodejním hitem a na stejných základech vystaví řidičsky ohromující auto šité podle tradiční receptury. Na domácím trhu se sice dočká pouze automatu CVT, ovšem na další trhy dorazí také s manuálem. Ten má přenášet na všechna čtyři kola 300 koní a 412 Nm točivého momentu motoru 2,4 H4 turbo, což je oproti dosavadním pohonným jednotkám citelný nárůst. Očekávat tak můžeme opravdu působivou jízdní dynamiku, jíž ještě vylepší verze STI, která z též pohonné jednotky má vydolovat dokonce 400 koní a 490 Nm.

Nadmíru zajímavé je, že samotné STI by mělo dostat do vínku pouze manuál. Subaru tak reaguje na poptávku panující na mnohých trzích. Kupříkladu v Austrálii si manuální WRX v dosluhující generaci pořídilo 40 procent zákazníků, což je skutečně mnoho. Zejména pokud japonský vůz porovnáme s Volkswagenem Golf GTI, u kterého provedení se třemi pedály zvolilo jen necelých 10 procent kupujících.

Nahoru nicméně nepůjdou pouze výkony, ale také praktičnost. Japonská novinka by totiž měla narůst na 4 650 milimetrů do délky, 1 850 mm do šířky a 1 450 mm do výšky. Oproti minulé generaci tedy bude o 55 mm delší, 55 mm širší a 25 mm nižší. Zároveň počítá s rozvorem 2 670 mm, který předchůdce překonává o 20 mm. Cestující tedy dostanou větší prostor pro ramena i nohy, stejně jako naroste zavazadelník. To pochopitelně povede k vyšší každodenní použitelnosti.

Stejně jako veškeré další novinky Subaru pak i WRX a WRX STI dostanou do vínku modulární platformu SGP, zatímco již zmíněný agregát by se oproti existujícím slabším variantám měl dočkat zesílených pístů, hřídelí a dalších klíčových komponentů. V prodeji se má WRX objevit již letos, a to mimo jiné s 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem a 11,6palcovou obrazovkou multimédii. Obojí, stejně jako adaptivní tlumiče, pak dostane i STI, na které je ovšem třeba vyčkat do roku 2022. Jestli jej někdy uvidíme na starém kontinentu, nechceme předjímat, úplně bychom si na to ale nevsadili - v Bruselu je motor 2,4 bez elektrické asistence pomalu sprostým slovem.

