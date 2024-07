„Je to těžké.” Hyundai přiznává, že o jeho absurdní 2,2tunový hot hatch za 1,8 milionu není zájem včera | Petr Miler

Kdo to jen mohl čekat? Značka, která si zakládá na hodnotě na peníze, na sňatcích z rozumu, najednou nabídne rozmarný nesmysl se strašidelnou cenovkou a diví se, že se pro něj lidé neženou po houfech.

Možná nejsem ten správný rodičovský typ, možná jsem byl v mládí stejný a jen jsem na to zapomněl, ale vždy mě znovu zaskočí zabedněnost dětí. Vidíte, že něco chtějí udělat, vy je varujete se zcela flagrantním popisem následků jejich defektního jednání, oni to ale stejně udělají, dočkají se přesně avizovaného negativního následku a pak v obdobné situaci znovu udělají to samé. Je pro mě obtížné to psychicky zvládnout, můj „pedagogický optimismus” dokola vyprchává a nad hlavou se pokaždé rýsuje obří obraz kapitána Picarda s hlavou v dlani.

Ale dobře, jsou to děti, člověk jim to promine, pochopí to, nakonec pro koho jiného na tomto světě jsme. Ovšem když se ekvivalentně začnou chovat dospělí lidé, tak to opravdu „nedávám”. Dokola se tak musím divit nad tím, jak se mnohé automobilky s rozběhem vydávají proti zdi, i když jim dokola mnozí říkají, že zdí neprojdou, narazí do ní a bude to bolet. Když do ní ale skutečně narazí, bolesti se diví. A jejich nezdar nezabraní opakovat jejich „harakiri moment” nejen jiným, ale dokonce ani jim samotným. To už je pak skutečně těžké.

Tato slova mi vytanula na mysli poté, co jsem si přečetl článek kolegů z Drivu, kteří informují o otevřeně deklarovaném zklamání Hynudai z prodejů ostré verze elektrického modelu Ioniq 5. Tedy provedení N, které jsme označili mj. za „2,2tunový otylý kvádr za 1,8 milionu”, protože přesně tím je. A už v dosud zmíněném se skrývá vše, co potřebujete vědět, abyste racionálně posoudili jeho šance na obchodní úspěch.

Co na tom, že dokáže udělat dobrý první dojem, že dokáže okouzlit svým krátkodobým fungováním, už jedno celé kolo na náročném okruhu vykreslí jeho nesmyslnost. Kdyby šlo o vůz za statisíce, šlo by to i pochopit, ale k čemu je vám stroj s velmi omezenou využitelností své dynamiky, který s cenou aktuálně začíná na 1 799 990 Kč? Kdyby to bylo třeba BMW, možná by někteří přivřeli oči kvůli prestižnější značce, ale Hyundai za takové peníze? To by muselo být něco naprosto mimořádného po všech stránkách. A tím Ioniq 5 N prostě není.

Vlažná reakce publika je tedy přes nadšené ohlasy některých novinářů plně očekávatelná, Hyundai je přesto zklamané. A když to veřejně přiznává, musí o obrovské zklamání. V Austrálii, kde vůz začíná na 111 000 AUD, což je o něco méně než u nás (asi 1,75 milionu Kč) a je vůbec prvním Hyundai s šestimístnou cenovkou v australských dolarech, prý odbyt neodpovídá očekáváním společnosti. „Je to těžké,” řekl k věci Bill Thomas, generální ředitel korporátní komunikace Hyundai v Austrálii. „Nemyslím si, že tohle auto teď splňuje naše očekávání,” dodal, aniž by byl ochoten se vyjádřit k tomu, zda neúspěch na trhu nemá něco společného se strašidelnou cenovkou vozu.

Postoj Hyundai je opravdu těžké chápat, co probůh čekalo? Naopak není těžké chápat reálná prodejní čísla, která jsou nízká nejen pro verzi N, ale i pro Ioniq 5 jako takový. V Evropě automobilka letos podle dat JATO Dynamics dodala jen 9 033 Ioniqů všech verzí, o 29 procent méně než loni. V Česku se dle SDA jedná o 85 vozů, tedy o 21 procent víc než loni. Ovšem nominálně jde o zcela zanedbatelné číslo, třeba modelu i30 tu Korejci za stejné období prodali 5 094 exemplářů, šedesátkrát víc.

Realita je bohužel taková, že elektrické alternativy obvykle nabízí méně hodnoty, zejména pak té dlouhodobé, a byly by tedy obtížně prodejné i za stejné ceny. Natož pak za ty o tolik vyšší. Spalovací N Hyundai v Evropě z vlastní vůle zařízlo, dokud ale byla dostupná, startovala na 640 tisíc Kč. Za cenu do 1 milionu by snad bodoval i Ioniq 5 N. Za asi dvojnásobek? Něco takového si i podle drtivé většiny zákazníků Hyundai zjevně může strčit za klobouk, což je postoj překvapivý asi tak jako ranní východ slunce.

Hyundai Ioniq 5 N může okamžitě fungovat jakkoli, ale dokud ujede na Nordschleife 3 rychlá kola a stojí 1,8 milionu Kč, prodejní hit z něj nikdy nebude. Foto: Hyundai

