Jeden z největších propadáků Hyundai v ČR končí i celosvětově, na experimenty už není prostor

O život dokázal bojovat hodně dlouho, nakonec se ale stal obětí zužování portfolií jen do podoby aut žádaných masami. Z Česka a Evropy se stáhnul už po čtyřech letech, pak došlo na Austrálii i na všechny regulérní verze. A teď to má za sebou také „asymetrické enko“.

Česká kinematografie nám dala řadu legendárních filmů, ve kterých zaznělo ještě větší množství dnes kultovních hlášek. Jedním z nich je i snímek Studujeme za školou, který pojednává o trampotách třech študáků se svým profesorem ekonomie. Pro nás je ale v tuto chvíli podstatnější jeho kolega představovaný Svatoplukem Benešem, který po jednom ze svých žáků chce, aby prodal spolužačce (předstírající zákaznici) klobouk. Při tom se však dotyčný má dopustit kardinálního omylu, neboť zmiňuje, že tuto pokrývku hlavy si zakoupily stovky dalších dam.

Lidé skutečně podvědomě nechtějí jít slepě se stádem, místo toho mnozí touží vyniknout, mít něco jedinečného. I dnes tomu v řadě oblastí firmy vychází vstříc, automobilová branže ale jako by na tento přístup zanevřela. A lidé se tomu bůhvíproč nebrání. V posledních letech se všichni snaží o minimalizaci nákladů maximalizací produkce co možná „nejstejnějších” vozů, a tak na ojedinělost rezignovali. U některých značek nekoupíte pomalu nic jiného než SUV, jinde pro změnu kráčí pouze elektrickým směrem a postupně vyřazují z nabídky veškeré spalovací jednotky. Nalézt tedy vůz, který by vyčníval, ať již karosářským stylem či hnacím ústrojí, je stále složitější.

Nyní byly kufry sbaleny i vozu, který byl originální každým coulem. Řeč je o Hyundai Veloster, jenž se jako koncept zvaný HND-3 ukázal již v roce 2007. O dva roky později dorazila i sériová verze, která dostala do vínku rozměrné dveře na straně řidiče a dvojici menších na straně spolujezdce. Ač tedy šlo o hatchback, vystihovalo jej i pojmenování čtyřdvířko, které je jinak spojené se sedany. Rok po základní verzi navíc Hyundai odhalilo i provedení Turbo, které disponovalo až 204 koňmi.

Před čtyřmi lety pak došlo na druhou generaci, ta již nicméně zamířila na daleko méně trhů než předchůdce. V Česku byl původní Veloster jedním z největších propadáků značky vůbec a na trhu vydržel jen čtyři toky. O rok později to začal balit ve většině evropských zemí, neboť zájem o něj nebyl až tak velký. Hyundai přeci jen v dané době ještě nebylo považováno za renomovaného výrobce, ale spíše za alternativu. Nabídka automobilek navíc byla neskutečně rozmanitá, pročež svého majitele na starém kontinentu nenašlo za pět let ani 13 tisíc exemplářů.

Veloster dlouho fungoval alespoň zámoří, nakonec ale začal ztrácet klientelu slovovat i tam - metu 10 tisíc registrací totiž ve Státech naposledy překročil v roce 2019. A jelikož v jiných zemích tomu bylo ještě hůře, začala automobilka tomuto vozu přistřihovat křidélka. Před dvěma lety se tak asymetrický hatchback stáhl z australského trhu, loni pak bylo pro změnu rozhodnuto, že v prodeji již zůstane pouze vrcholná verze Veloster N. Ovšem i ta zjevně již ztratila většinu ze svého kouzla.

Dle informací korejských médií totiž značka prodala od ledna do dubna na svém domácím trhu pouze 99 exemplářů. Zájem publika se totiž přesunul k modelu Elantra N, který je v Koreji nabízen pod názvem Avante N. Toho se přitom ve stejném období prodalo 1 624 exemplářů. Zákazníci se tedy sice zjevně chtějí lišit, neboť ne všem jsou SUV všeho druhu po chuti, ovšem kráčet přitom hodlají spíše klasickou cestou.

Veloster tak má v červenci definitivně skončit bez nástupce, přičemž na montážní lince v Ulsanu uvolní místo chystané nové generaci SUV Kona. Je přitom prakticky jisté, že Korejci - stejně jako jejich konkurence - se k podobně odvážným vozům již nevrátí. Jak jsme již naznačili, s tlakem na masovou elektrifikaci výrobcům rostou náklady, a proto si nemohou dovolit experimentovat, prodávat budou jen masově oblíbené modely. Pokud tedy kdokoli zatouží po originalitě v podobě Velosteru, nezbude mu než zamířit do autobazarů.

Hyundai Veloster se v posledních měsících prodávalo už jen ve verzi N. Ta stejně jako třeba i30N disponovala přeplňovaným dvoulitrem, který na přední kola posílal 275 koní. I ta ale nyní skončí, v Česku šlo o propadák, za kterým se zavřela voda po čtyřech letech. Foto: Hyundai

