Jeden z posledních dožívajících sympaťáků BMW už začal mizet z konfigurátoru, na koupi už nejspíš máte jen týdny

/ Foto: BMW

I nová BMW přichází se stále kontroverznějšími řešeními, takže pokud chcete i pár docela obyčejných věcí jako relativně nízkou hmotnost, nehybridní pohon nebo aspoň pár tlačítek v interiéru, na výběr máte z několika posledních modelů. M8 patří mezi ně.

Před pár dny jsme se poněkud durdili nad návratem Porsche 911 Carrera S. Automobilka ze Zuffenhausenu totiž u této verze mnoho nezměnila, cenu však poslala o pořádný kus výš. Češi si tak již musí připravit bezmála čtyři miliony korun, za které dostanou 480 koní schopných zrychlit na stovku za 3,5 sekundy. Velká spousta jich tak dost možná danou nabídkou pohrdne a raději přikročí ke koupi hybridní varianty GTS, která stojí o 450 tisíc korun více, ovšem s 541 koňmi zvládne stovku za rovné tři sekundy. A kromě toho se rozjede až na 312 km/h.

Proč nicméně zmiňujeme tyto vozy u článku, kde se vše točí okolo BMW M8Protože právě Porsche 911 je tím důvodem, proč Mnichov příliš neprodává kupé M8. Je totiž sice hezké, že do vínku dostalo 600 koní, ovšem s nimi se na stovku dostane až za 3,3 sekundy. Spojena je s ním navíc nižší prestiž, a protože v daném segmentu se nepohybuje zase tolik zákazníků, je zkrátka třeba, aby ti vyloženě milovali BMW a nenáviděli Porsche, jinak zkrátka v showroomech s modrobílou vrtulí nakupovat nebudou.

Již nějakou dobu se proto mluví o konci M8, přičemž kolegové z BMW Blogu loni před Vánoci oznámili, že daný moment by měl přijít letos v lednu. Tak se skutečně i děje, neboť automobilka již přestala přijímat objednávky. Zatím se tak sice oficiálně děje pouze ve Spojených státech, což bylo potvrzeno mluvčím značky Jayem Hansonem, jak uvádí Motor1. Nicméně protože Amerika je pro BMW jedním z klíčových trhů, dá se předpokládat, že i přes přítomnost vozu v konfigurátoru již svou specifikaci dealerům zadat nemůžete.

M8 jako kupé startovalo na 4 318 600 Kč, skutečně se tedy nacházelo v teritoriu Porsche 911. Automobilka pak hodlá ještě po nějakou dobu nabízet 600koňový kabriolet a Gran Coupe, stejně jako níže postavené verze. Ovšem letošní či nejpozději příští rok by měl být konečnou pro celou řadu 8. S nástupcem se pak příliš nepočítá, tedy minimálně ne s tím přímým. Místo toho by v roce 2026 měla dorazit řada 6, a to nikoli jako současné GT, nýbrž jako kupé, kabrio a Gran Coupe.

Kromě toho se ovšem spekuluje také o BMW X8, které by mělo zaskočit nejen za řadu 8, ale také za model XM, který táhne ještě méně. I proto automobilka předpokládá, že jakmile v roce 2028 ukončí výrobu, druhá generace se již neukáže. Příchod nového stylového SUV, které by nebylo tak drahé jako oba vozy, které nahradí, by tak dával nemalý smysl. Na rozdíl od čistě elektrické řady 8, která taktéž v podobě zvěstí občas prosákne na světlo světa. S její realizací ale opravdu nepočítáme.

Design mnichovských aut v poslední době příliš neláká. Jestli se ale lidé na něčem shodnou, tak je to skutečnost, že M8 je povedené kupé, které se navíc jako jeden z posledních modelů drží relativně nízké hmotnosti, klasické techniky a přijatelného uspořádání interiéru. Přesto končí. Foto: BMW

Zdroj: Motor1

