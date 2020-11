Jediná automobilka odmítá dotace na elektromobily, i když je sama vyrábí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Výrobě elektrických aut se dnes nebrání téměř nikdo, firmy ale obvykle s takovým autem přijdou a natáhnou ruku s tím, že bez dotací všeho druhu nemají šanci na trhu se prosadit. Kia překvapivě volá po opaku.

V poslední době neuplynul pomalu ani den, kdy bychom se alespoň částečně neotřeli o elektromobilitu. Ať už jsme ale mluvili o nových modelech nebo narůstajících prodejích, vždy jsme zmiňovali, že přirozený zájem o alternativní pohon je minimální. Lidé by tedy po elektromobilech z různých důvodů i sáhli, jenže nakonec jsou vždy konfrontováni s jejich přirozenými limity spojenými s vyšší cenou, což jim logicky velí sáhnout spíše po jiných řešení.

Politici se nicméně zavázali k boji proti klimatickým změnám a elektromobilitu považují za spásu, jakkoliv situace je mnohem komplikovanější. Emise často přinejmenším zůstávají, jen se stěhují z výfuků do elektrárenských komínů, problémem je těžba vzácných kovů i výroba akumulátorů. Nic z toho ale zejména veřejnost v civilizovaných zemích nevidí, neboť doly leží v rozvojových zemích a akumulátory jsou nejčastěji z Číny.

Tato fakta jsou zmiňována soustavně, ovšem politici tradičně vidí jen to, co vidět chtějí. Elektromobilitě tak jdou slepě naproti a podporují ji všemožnými přímými i nepřímými dotacemi, kterých je dnes tolik, že skutečné výrobní ceny elektromobilu se snad ani není možné dopočítat. Automobilky, které je pod tlakem regulací vyrábět musí, to vítají, neboť jen tak z nich mohou udělat artikl, který je nezruinuje. Výjimky ale existují.

Dlouhodobě otevřený přístup k nim má korejská Kia, jejíž viceprezident už dříve řekl, že lidé tato auta kupují jen kvůli dotacím. To víme, přesto je příjemné slyšet to od někoho takto zainteresovaného. Nyní je to opět Kia, která ústy šéfa svého australského zastoupení říká, že tato technika by měla přežít díky svým vlastním přednostem, ne spoléhat na dotace všeho druhu.

Stalo se tak v momentě, kdy se právě v Austrálii začalo mluvit o zavedením silniční daně i pro majitele elektromobilů. To na jednu stranu není nic, nad čím by měl člověk jásat, daně si přirozeně přejeme co nejmenší, v tomto případě by ale šlo jen o navození stavu, který panuje pro ostatní motoristy. Majitelé elektromobilů dnes nic platit nemusí, což je další z nespočtu nepřímých dotací uměle snižujících cenu za jejich pořízení či provoz. Přitom jsou to nakonec právě oni, do nichž vlády investují nejvíce skrze posilování infrastruktury a stavby veřejných dobíjecích stanic.

Proti takovému nápadu se okamžitě postavili aktivisté a ostatní automobilky, ne však Kia. I ta elektromobily vyrábí, přičemž v Evropě měl již v roce 2018 elektrifikovaný pohon dokonce každý osmý prodaný vůz. Dá se tedy předpokládat, že letos je na tom korejská značka ještě lépe a po dotacích a podporách všeho druhu by měla volat. Ale nevolá, dokonce je odmítá a říká že není fér, aby se majitelé elektromobilů přiživovali na úkor ostatních.

Jak jsme již zmínili, Damien Meredith, šéfa australské Kie, dokonce volá po zrušení dotací i veškerých výhod. Dle něj si mají vydobýt místo na slunci bez jakékoliv pomoci. To je v celé branži ojedinělý názor, jakkoliv Meredith tím jen odkazuje na centrálu Kie, která se snaží prosadit podobné uspořádání jíž léta. Zatím bohužel neúspěšně. Právě všechno to vnucování a překrucování reality je to, co se nám na elektromobilech zajídá, o samotná auta nejde. Pokud jsou tak skvělá, jistě se zvládnou dříve nebo později prosadit sama tak, jako se dříve prosadila auta proti koňským spřežením. Ne aby jim lidé kupující si a provozující konvenční auta museli vydláždit cestu k pomíjivému úspěchu.

Kia sice elektromobily jako e-Soul vyrábí a bude jistě ráda, když si je koupí co nejvíce lidí. Zároveň však požaduje férový přístup vůči všem řešením a motoristům a zrušení veškterých dotací a neobvyklých podpor. Foto: Kia

Zdroj: Car Advice

Petr Prokopec