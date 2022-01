Jediné auto s obřím motorem 6,0 V16 napříč se vrací, teď dostane dokonce čtyři turba dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Cizeta Automobili

Vyrobila se ho jen hrstka, i díky tomu se stalo kultem. Vůz, který zpočátku nesl i příjmení slavného hudebního skladatele jakožto klíčového investora, ale nikdy pořádně neprorazil, nyní se Cizeta-Moroder V16T vrací s vylepšenou původní technikou.

Poslední dobou se zdá, že většina výrobců na spalovací motory rezignovala. O to větším překvapením jsou pak novinky, o jejichž pohon se stará nejenže benzinový, ale povětšinou také objemný motor. Před dvěma roky nám takto Gordon Murray představil duchovního nástupce McLarenu F1, model T.50, letos navázal novinkou zvanou T.33. I u ní počítá s 3,9litrovým dvanáctiválcem, což je motor, ze kterého europolitici v Bruselu musí dostávat osypky ještě dříve, než vůbec dojde k jeho nastartování.

Dnes si nicméně povíme o voze a pohonné jednotce, ze které budou mít noční můry nejspíše i ve dne. A vůbec bychom se nedivili, kdyby po autorovi šli ještě sveřepěji než Němci po Radimu Passerovi. Ze záhrobí se totiž vrací kultovní Cizeta V16T a její šestnáctiválec, který byl v autě unikátně umístěn vzadu napříč. Tento obří šestilitrový motor přitom bude nově dopovat čtveřice turbodmychadel.

Firma Cizeta Automobili byla původně založena na sklonku 80. letech minulého století italským technikem Claudiem Zampollim a hudebním skladatelem Giorgiem Moroderem. Ten nicméně projekt v roce 1990 opustil, přičemž jako odměnu za své zapojení si vzal jediný do té doby vyrobený, dodnes existující prototyp. Ten je ostatně také jediným funkčním kouskem, jenž se pyšní označením Cizeta-Moroder. Po jeho odchodu pak automobilka vyrobila už jen osm aut, než v roce 1994 ukončila činnost.

Po bankrotu firmy se Zampolli přesunul z Itálie do Kalifornie, kde založil novou společnost, jenž se starala o servis existujících aut. Kromě toho v letech 1999 a 2003 postavila ještě tři další exempláře, a to dvě kupátka a jeden roadster. Zampolli pak ještě před čtyřmi roky v rozhovorech zmiňoval, že Cizetu V16T je možné objednat jako zcela novou, nikdo toho ovšem od onoho roku 2003 nevyužil. Loni v červenci pak slavný technik ve věku 82 let zemřel.

Letos se nicméně o slovo hlásí Antonio Mandelli, italský podnikatel, který podle svých slov odkoupil pozůstatky původní italské firmy. Kromě toho zjevně vlastní i práva na využití značky Cizeta, přičemž od Deutsche Bank měl získat půjčku ve výši 40 milionů Eur (cca 975 milionů Kč), se kterou bude návrat slavného vozu financovat. Podle něj dokonce existuje už i prototyp, jenž měl absolvovat první testovací kilometry.

Momentálně Mandelli čeká na souhlas designéra původního vozu Marcella Gandiniho. Jeho plánem totiž je použít zcela nové a moderní šasí, které doplní víceméně jen lehce „oprášená“ někdejší karoserie. Do ní pak bude usazen i zmiňovaný šestnáctiválec, u kterého taktéž dojde pouze na modernizaci. Jelikož Lamborghini již osmiválce, na jejichž spojení došlo, nevyrábí, musel Mandelli oslovit dodavatele původních komponentů.

Suma sumárum to znamená, že Cizeta by se měla vrátit ve své někdejší formě, navíc s identickým motorem, jen řádně posíleným. Na renovace onoho tuctu vyrobených exemplářů nicméně nedojde, místo toho budou pod taktovou nového majitele vznikat nová karbonová šasí. To zní vskutku zajímavě, možná až příliš na to, aby vše skončilo úspěchem. Je ale možné, že se stane zázrak a druhý život značky již nebude tak krátký jako ten první.

Znovuzrozená italská legenda má oprášit nejen původní design Marcella Gandiniho, ale i šestnáctiválcový motor uložený neobvykle vzadu napříč. Ten má nově dostat čtyři turba, což by výkon mohlo vyšroubovat hodně vysoko. Foto: Cizeta Automobili

Zdroj: Car Sales

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.