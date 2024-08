Jediné nové auto s motorem V8 a manuálem teď nabízí ještě víc, 677 koní nové verze krotí karbon-keramické brzdy před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cadillac

Je to exot mezi exoty, dost pravděpodobně vůbec poslední auto takového ražení. Zájem o něj ale i kvůli tomu nevázne, a tak GM přidává do nabídky většího z Blackwingů tzv. Precision Package, který jeho možnosti posílá ještě dál.

Cadillac měl být první značkou koncernu General Motors, která zahodí spalovací pochodeň a přesedlá na elektrickou louči. V čele nové ofenzivy mělo stát SUV Lyriq, které se dočkalo baterií o kapacitě 100,4 kWh a výkonu až 510 koní. Tato dvoumotorová verze zvládá zrychlení na stovku za 4,4 sekundy a dle metodiky organizace EPA by měla dát 494 km na jeden zátah. Zadokolka disponující 345 koňmi pak měla na kontě dojezd 505 km, v obou případech však GM pro letošek přistoupilo k softwarovým modifikacím, které navýšily dojezd o zhruba 10 km.

Znamená to tedy, že je Lyriq stále úspěšnější? Na první pohled to tak vypadá, za první letošní pololetí bylo prodáno 13 094 aut, tedy skoro pětkrát více než loni ve stejném období. Jenže to výroba teprve nabíhala, onen posun byl tedy logický. Bohužel výhled do budoucna není zrovna optimistický, dle nedávných zjištění má Cadillac obrovské problémy s kvalitou. A proto některé kusy Lyriqu již musel vykoupit zpátky. Nyní je pak sice opravené nabízí s obřími slevami k dalšímu prodeji, zájem o ně je ale v podstatě nulový.

Je tedy otázkou, co přinesou příští měsíce a roky. Cadillacu nicméně již dosavadní stav stačil k tomu, aby svou sázku na jednu kartu přehodnotil. Spalovací pochodeň se tedy nikam nezahazuje, místo toho je do ní přiléváno stále více benzinu. Automobilka totiž na počátku letošního roku faceliftovala sedan CT5-V Blackwing, tedy jediné auto na světě, u kterého stále ještě můžete zvolit osmiválcový motor propojený se zadními koly skrze šestistupňový manuál. A nově jeho nabídku doplnila o příplatkový paket Precision.

Cadillac uvádí, že balíček by měl umocnit dynamiku na silnicích i okruzích. Překvapivě pak není zrovna skromný, neboť jeho součástí je silnější přední stabilizátor, tužší pružiny a zrevidované zavěšení kol. Jiné jsou také klouby řízení, stejně jako byla přepracována zadní náprava, aby došlo k lepšímu nastavení kol právě pro závodní tratě. A to pořád není vše, rozhodně je třeba zmínit karbon-keramické brzdy či překalibrované tlumiče MagnaRide a řízení.

Podle automobilky mají tyto změny přinést vyšší preciznost v nájezdech do zatáček a zvýšenou stabilitu ve chvíli, kdy je budete opouštět. Mimo to Cadillac slibuje, že narušena nebude každodenní kultivovanost a luxus. Uvnitř se ostatně již nic nemění, nový 33palcový zaoblený displej je totiž již součástí zmiňovaného faceliftu. Novinky pak nečekejme ani pod kapotou, kde ale nic nechybí - 6,2litrová jednotka doplněná kompresorem produkuje 677 koní a 892 Nm.

Už na první pohled jsou tedy novinky pro větší u Blackwingů sexy, skuteční nadšenci je nepochybně ocení. Musí se ale obrnit nemalou trpělivostí, neboť zatímco faceliftované CT5-V Blackwing dorazí do showroomů již toto léto, se zahájením prodeje Precision Package se počítá až na počátku příštího roku. Známa tak aktuálně není ani jeho cena. Spárovat jej ovšem půjde jak se zmíněným manuálem, tak s druhou převodovkou, tedy s 10stupňovým automatem.

CT5-V Blackwing po faceliftu bude k mání od tohoto léta, na paket Precision Package zlepšující chování na silnicích i okruzích si ale klientela bude muset počkat až do příštího roku. Foto: Cadillac

Zdroj: Cadillac

Petr Prokopec

