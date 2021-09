Jedny z největších současných propadáků zkouší zvrátit osud novou edicí, zachrání je stěží před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Po šestiletém strádání na trhu by to chtělo větší impuls než věci jako nový odstín karoserie inspirovaný minulostí. Přesně tím se ale italské propadáky Alfy Romeo zkouší zachránit.

V červnu roku 2015 byla světu představena zcela nová Alfa Romeo Giulia. Ta dorazila s pohonem zadních kol i nemalými ambicemi, neboť Italové doufali, že s pomocí její a sedmi dalších modelů zvednou své registrace na 400 tisíc aut ročně. Tak daleko se nicméně nikdy nedostali.

Jejich nejlepším počinem byl rok 2017, kdy evropské prodeje značky narostly na 86 805 aut. Od té doby to ale jde s Alfou Romeo opět z kopce a loňských 35 718 prodaných vozů je mimořádně tristní bilancí. Celá ofenziva tak byla zastavena a změnila se v poněkud žalostný útok - sedan Giulia už následovalo jen SUV Stelvio.

Aktuálně tu máme již rok 2021, který se na starém kontinentu nese v duchu ještě horších obchodních výsledků, než jakých Alfa Romeo dosáhla loni. Giulia i Stelvio jsou jedny z největších současných automobilových propadáků, které se zkouší chytit jakéhokoliv stébla, které pluje kolem. Tím zatím posledním je nová limitovaná edice 6C Villa d'Este, ve které bude vyvedena jak Giulia, tak i Stelvio. Rozhodně se však nedá očekávat, že by došlo k razantnímu nakopnutí prodejů - na to by novinky nestačily ani ve chvíli, kdy by jejich produkce nebyla omezena.

Je totiž sice působivé, že italská automobilka skládá poctu modelu 6C 2500 SS Coupé, které vyhrálo v roce 1949 přehlídku Concorso d'Eleganza Villa d'Este, nicméně tento odkaz je vlastně na celé věci tím nejzajímavějším. Dále totiž sedan i SUV odlišuje od zbytku produkce pouze třívrstvá červená barva Etna Red, jenž byla inspirována původním odstínem, emblémy vyražené do koženého čalounění předních hlavových opěrek. To je ale vše, další změny souvisí s navýšením standardní výbavy.

V případě obou vozů tak lze počítat s vyhřívanými předními sedadly, hliníkovými pádly řazení, bezdrátovým dobíjením mobilních telefonů nebo parkovacími senzory. Stelvio pak vyfasovalo 21palcová litá kola vyvedená v klasickém „telefonním“ designu, zatímco Giulia se musí spokojit s osmnáctkami s pěti dvojitými paprsky. Tím končíme, přičemž ceny automobilka zatím neupřesnila. Stejně jako neuvedla, kdy se nová edice objeví v prodeji.

Lze tak už jen dodat, že Giulia 6C Villa d'Este bude k mání s 2,2litrovým turbodieselem (190 koní) nebo s přeplňovaným benzinovým dvoulitrem (200 koní). Oproti tomu Stelvio dostane silnější verze těchto pohonných jednotek (210 a 280 koní), stejně jako bude nabízeno pouze s pohonem všech kol. Sedan nicméně zůstane striktní zadokolkou. Kde se pak oba modely shodují, to je nabídka převodovek - pokaždé je totiž k mání pouze osmistupňový automat.

Z výše zmíněného je prakticky jisté, že „velký třesk“ v rámci prodejů rozhodně čekat nemáme. Přičemž podobné naděje můžeme spojit také s jejími budoucími novinkami - v létě příštího roku totiž dorazí plug-in hybridní SUV Tonale, jenž bude v roce 2023 následovat plně elektrické SUV. Jak to tedy vypadá, v případě Alfy Romeo dosud ještě nebylo tolik zle, aby následně nemohlo být ještě hůř.

Alfa Romeo Giulia a Stelvio se dočkaly nového laku, stejně jako specifických log v interiéru. Tím ovšem exkluzivity nové limitované edice končí, což zjevně bude stačit jen na oslnění několika málo zákazníků. Není tak vlastně divu, že dostupnost bude omezena. Foto: Alfa Romeo

