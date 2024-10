Jeep dál upadá. Dobrovolně se otočil zády k dalším zákazníkům, 4 procenta kupců tohoto motoru odepsal jako nic včera | Petr Prokopec

/ Foto: Jeep

Máme pocit, že 4 procenta všech kupců čehokoli nejsou málo, zvlášť když jde o ty nejnáročnější a nejlépe situované klienty. Jeep nemá problém je poslat k šípku - dal si své cíle a ty splní, ať už zákazníci chtějí cokoli.

Pokud máte v malíčku komiksy, nejspíš vám nemusíme vysvětlovat, kdo jsou to Skrullové. Pro ostatní jen v rychlosti zmíníme, že jde o mimozemský národ měňavců schopných vzít na sebe podobu kohokoli. Jak se přitom ukázalo v seriálu Tajná invaze, uchráněn tomu nebyl ani jeden z členů Avengers. A když se vrátíme o pár let zpátky k druhému dílu Spider-Mana, zjistíme, že Skrullové po nějakou dobu suplovali i Nicka Furyho, stejně jako jeho kolegyni Marii Hill.

Co to má společného se světem aut? Víc, než si na první dobrou myslíte. Koneckonců se jen podívejte na Carlose Tavarese, šéfa koncernu Stellantis, jenž vždy působil jako velmi rozumný člověk. K branži přičichnul již ve svých 14 letech, kdy se stal na okruhu Estoril traťovým maršálem. O osm let později pak začal závodit, ve třiadvaceti se pro změnu stal zaměstnancem Renaultu. U této značky, stejně jako u partnerského Nissanu, následně zastával stále vyšší vedoucí funkce.

V roce 2014 se Tavares stal šéfem PSA, sedm let na to po sloučení francouzského koncernu s FCA pak usedl i do čela nově zformovaného Stellantisu. Jako takový pak následně začal pravidelně velmi plamenně kritizovat nařizování elektrických aut a veškeré kroky k tomu vedoucí. Člověk tak získal pocit, že tu máme vedle šéfů Toyoty a BMW dalšího vrcholného manažera, který zůstává nohama pevně na zemi a chápe, o jaký nesmysl se jedná. Jenže tak tomu bylo až do letošního léta, pak přišel obrat.

Momentálně Tavares působí jako někdo úplně jiný, skoro jako by šlo o Skrulla. I když pod výše zmíněným tlakem podstatná část jím vedených 14 značek zřetelně chřadne, najednou volá po zachování oněch regulací, a to dokonce navzdory vlastním dealerům. Nabídka značek koncernu vycházející vstříc zákazníkům se tak stává minulostí. A Jeep bohužel v tomto směru není výjimkou, zbavuje se bez ohledu na cokoli všeho, co „voní” po vyšších papírových emisích CO2.

Modelu Grand Cherokee L byl potichu sebrán 5,7litrový atmosférický osmiválec, jak si všimli kolegové z Carscoops. Toto SUV je tak aktuálně k mání pouze s jediným motorem, a sice s 3,6litrovým šestiválcem Pentastar (na hlavní fotce), který má svá nejlepší léta dávno za sebou. Tak tomu ale má být jen chvíli, než dorazí plug-in hybridní verze 4xe s dvoulitrem a dvěma elektromotory.

Jeep k věci uvádí, že v loňském roce se pro osmiválec rozhodly jen 4 procenta zákazníků. To nechceme nikterak zpochybnit, skutečně tomu tak mohlo být. Jenže to přece na vrcholnou a drahou verzi není zase tak málo, navíc tato značka zrovna teď není v pozici, aby mohla nechat odejít jediného klienta. Navíc verze 4xe třeba u menšího modelu Grand Cherokee rovněž nedosahuje enormní obliby, za druhý kvartál se postarala jen o 12 procent celkových registrací. Zájem o ni pak ostatně klesá také u Wrangleru, takže o čistě obchodní rozhodnutí jistě nejde.

Automobilka přitom zmíněný Grand Cherokee, tedy verzi se dvěma řadami sedadel (provedení L má tři), rovněž o osmiválec připravila, podobně jako se bez něj již musí obejít Wagoneer a Grand Wagoneer. I kdyby přitom také v jejich případě měl motor na kontě jen 4procentní prodeje, celkově se již Jeep připravil o poměrně početnou zákaznickou základnu. Není tak divu, že dealeři jsou Tavaresovým vedením už nějaký čas pobouřeni.

Jeep Grand Cherokee L je už k mání pouze s tři-šestkou, motor V8 si musel sbalit fidlátka. Foto: Jeep

Petr Prokopec

