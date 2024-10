Už odpískaná, v Evropě jen v hrstce verzí doprodávaná spalovací Porsche 718 prodejně drtí celý slavný elektrický Taycan před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Také tohle auto má dostat jen elektrického nástupce. A byť nechceme být špatnými proroky, něco nám říká, že to bude prodejní fiasko, jaké Porsche dlouho nezažilo. Pouhý doprodej obecně nijak zvlášť žádaného modelu 718 se totiž letos stará o vyšší prodejní čísla, než jakých dosahuje mohutně favorizovaný elektrický Taycan.

Máme pocit, že tyto zprávy by někomu měly vadit, měly by být někomu nepříjemné a někdo měl by dělat něco pro to, aby nepřicházely další. Ale asi je to náš omyl. Soudě podle reakcí automobilek, kterým roky den za dnem se stále vyšší intenzitou říkáme, že jedou na mrtvém koni, který už žádnou husarskou jízdu nerozjede, je zajímá leda to, aby se o tom moc nemluvilo. S reálným stavem věcí nic dělat nemíní, dokud jim nezačne téct do bot. A i pak místo řešení příčiny spíš jen chaoticky hasí nejjasněji hořící následky.

V takové situaci stále není Porsche, velmi odhodlaně se do ní ale žene. Je sice hezké, že odpískalo naprosto absurdní plán prodávat určitý počet určitých aut do určitého data, nic ale neudělalo s předchozími rozhodnutími směřujícími k témuž. Zařízlo tak (zatím jen pro EU, ale všeho do času) spalovací Macan a nahradilo jej elektrickou verzí, která podle informací od prodejců nezažívá ani prvotní vzedmutí prodejů. Zařízlo také (znovu prozatím jen pro EU, ale tam to půjde ještě rychleji) obyčejnější verze modelu 718 s tím, že Boxster a Cayman už tu prodává jen ve verzích s motorem 4,0 H6, které též brzy nahradí elektrické varianty. A pochopitelně si dál hodně slibuje od ryze elektrického Taycanu.

Co z toho zatím je? Jen pořádný průšvih, to se jinak nedá nazvat.

Jak už jsme zmiňovali na konci minulého týdne, prodeje Taycanu se dramaticky propadají, meziročně jsou dole o 50 %. Až při podrobném studiu oficiálních odbytových dat, v jejichž interpretaci se tím Porsche pochopitelně nechlubí, jsme si ale všimli jiné pozoruhodné věci - prodeje Taycanu klesly tak nízko, že je celosvětově překonává i odbyt obou verzí modelu 718. Jinými slovy, tato auta, která v Evropě už skončila a dostanete je tu jen jako varianty Spyder a GT4, se za prvních devět měsíců letošního roku prodala v 18 048 exemplářích. A to není jen víc, ale podstatně víc než 14 042 kusů elektrického Taycanu.

Podle statistik Dataforce je situace pro Taycan dokonce tak tristní, že pouhý aktuální odbyt oněch čtyřlitrových variant v hrstce evropských zemí dosahuje víc jak poloviny celkových prodejů Taycanu ve všech jeho verzích. A to je třeba dodat, že elektrický sedan se po nedávném faceliftu prodává v top svěží formě, 718 Boxster a Cayman jsou dnes optikou výrobního cyklu 8 let staří důchodci doslova nad hrobem, třebaže pár modernizacemi si oba modely pochopitelně též prošly. Nemluvě o tom, že šlo roky o nejhůř prodávané modely značky, o žádném hitu nemůže být řeč.

Co k tomu dodat? Porsche musí nejlépe vidět, že zejména v jeho klasickém segmentu jsou elektromobily totální průšvih a jsme zvědavi, zda tento pohon bude prodejně fungovat aspoň v Macanul. Že by ale prodejně fungoval v elektrickém nástupci 718, o tom si dovolíme pochybovat, vše nasvědčuje tomu, že s ním zažije prodejní fiasko, jaké nepoznala dekády.

Automobilka ale ani nad současným stavem nemůže říct, že by byla překvapena nebo zklamána, však dřívější ředitel a strůjce moderní podoby Porsche jasně hovoří tom, jak hloupé tancování podle politického diktátu je. Ale pokračuje v tom dál. Dokud někdo neudělá krok zpět a neohlásí návrat spalovacího pohonu do auta, které už mělo přijít jen bez něj, protože to prostě jinak nejde, o návratu ke zdravému rozumu nemůže být řeč. A zrovna Porsche má tu moc i možnost, mělo by toho využít.

Porsche 718 je jezdící automobilová mrtvola, ve svém spalovacím provedení už jen dožívá a čeká na příchod elektrického nástupce. V EU už dokonce koupíte jen verze jako GTS, drahá čtyřlitrová provedení. Přesto... Foto: Porsche



...to stačí k tomu, aby prodejně zašlapalo do země elektrický Taycan, který měl dláždit cestu k přesně takové budoucnosti značky. Foto: Porsche

Zdroje: Porsche, Dataforce

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.