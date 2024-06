Kanada chce také zavést cla na auta z Číny. I když se do ní dováží z Číny jediné auto, navíc od Tesly před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Stalo se v posledních letech špatným „mezinárodním zvykem” přidávat se ke kdejakému nesmyslu, se kterým některý ze „západních” států přijde. A tak se i Kanada chce přidat k vysokým clům na elektrická auta z Číny, i když tím zařízne leda Teslu.

Posledních víc jak dvacet let se pomalu celý svět snažil vměstnat do čínského pozadí. Nebylo to až tak překvapivé, neboť aktuálně druhá nejlidnatější země světa představovala ohromný trh s ohromným potenciálem. Tamní vláda navíc - vzhledem ke své komunistické podstatě paradoxně - nepřišla s tolika byrokratickými překážkami a vytvořila prostor pro relativně svobodné podnikání využívající velmi levných lokálních vstupů všeho druhu. Do Říše středu se tak přesunulo velké množství továren, ve kterých bylo možné vyrábět ten či onen produkt pro celý svět daleko levněji.

Vypadalo to jako idylka, jenže Číňané nechtěli být jen tovaryši a zůstat navěky levnou pracovní silou pro zbytek světa. Jakmile se tedy do Říše středu díky oněm lokálním továrnám dostala spousta ceněného know-how, Číňané začali přicházet na to, že by totéž mohli vyrábět sami. Peněz měli stále víc, a tak dokázali na svou stranu přetáhnout řadu odborníků ve svých oborech, k tomu jim pořád zůstala o dost levnější pracovní síla a vůbec nízké výrobní náklady. Rázem tak začala produkovat zboží, po kterém neprahnou jen její obyvatelé, ale celý světa. A i když někdy nejde o ty nejkvalitnější výrobky, k mání jsou levněji.

Posledních pár let je tohle patrné i v automobilovém světě, zejména pak v případě vozů s elektrickým pohonem. S nimi najednou nikdo nedokáže soupeřit, neboť stále více regulací hlavně v Evropě zdražilo výrobu na takovou úroveň, že momentálně v Čechách už nepořídíte žádné nové auto pod 300 tisíc korun. Přitom ještě vcelku nedávno bylo možné koupit Dacii Logan od 169 900 Kč. A nové elektromobily jsou ještě v jiné cenové dimenzi. Na to se politici rozhodli zareagovat, ovšem ne tak, že by jimi vybudované překážky zbourali, aby se Evropa stala konkurenceschopnější. Místo toho raději začali stavět nové, aby kolem Evropy postavili hradby. A tak zvyšují dovozní cla.

Podobně jednají i jinde, nakonec jako první s tímto krokem přišly USA. Posléze se však přidalo Turecko a EU následovala v krátkém sledu. pak se svou troškou do mlýna hodlá přijít Kanada, jak informuje South China Morning Post. Tamní vláda totiž oznámila, že 2. července začíná běžet měsíční lhůta, během které budou politici debatovat s občany a firmami o tom, zda budou též zavedena cla na auta z Číny. Cílem je prý ochránit pracovní místa Kanaďanů, stejně jako celý lokální automobilový průmysl. Mimo to je pak Říše středu spojována s kybernetickou hrozbou.

Zní to typicky, vše má ale jeden háček - přímo Číňané dnes do kanady nic nedováží. Pokud tedy dojde na zavedení cel, jediný, kdo je odskáče, je Tesla. Do Kanady se totiž v současné době dováží z Číně pouze Model Y. Protože ale ten by se v danou chvíli stal neprodejný, Elon Musk by nejspíš ihned změnil strategii a Kanadu by zásobovala továrna značky v kalifornském Fremontu. I to by ale nejspíš přineslo zdražení.

Pochopitelně lze říci, že Kanaďané myslí na budoucnost, jenže i to má háček. Kanada je součástí North American Free Trade Agreement (NAFTA), bezcelní unie s USA a Mexikem. A právě v Mexiku začínají Číňané rozjíždět výrobu svých auta. Jakkoli tedy kanadská vláda naznačuje, že zavedením cel chce lidem zachovat práci, ve své misi nejspíš neuspěje. Jedinou udržitelnou cestou je vyšší konkurenceschopnost, jinak lze cly snadno víc zkazit než vylepšit. Ostatně Říše středu již adekvátně odpověděla na kroky USA i Evropy a nejinak tomu bude v případě země javorového listu. Pracovních míst tak ve finále ještě ubude, neboť obchodní válka nepovede k ničemu jinému než k dalšímu zdražování sniživání efektivity fungování světové ekonomiky jako celku.

Model Y se v Číně vyrábí od roku 2021, exportován je do řady zemí. Mimo jiné i do Kanady, která nyní zvažuje zavedení cel na čínská auta. Žádné jiné než právě Model Y se ale do Kanady nedováží. Foto: Tesla

Zdroj: South China Morning Post

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.