Kandidáti na titul Auto roku 2025 jsou venku. Vyhrát může Dacia, dvě Škody a dokonce několik Číňanů před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Tušíme, že půjde znovu o velmi „diplomatickou” volbu, kdyby to tak ale být nemělo, Dacia by jistě byla žhavým kandidátem. A několik čínských novinek zřejmě též, atmosféra ale přeje jiným.

Asi nikomu neuniklo, jaké obavy má Evropa z čínské konkurence. Nechme dnes stranou, jak pádné jsou, v každém případě platí, že automobilky z Říše středu totiž vyrábí svá auta stále lépe, a přitom dál mnohem levněji. Platí to zejména o elektromobilech, které se Brusel rozhodl tlačit do popředí. A zrovna s bateriovým pohonem mají výrobci ze starého kontinentu nemalé problémy. Proto Evropská unie přišla s navýšením cel, které měly hru vyrovnat. Zatím se však zdá, že jediný hmatatelný dopad měly na Teslu, která u Modelu 3 vyráběného v Číně už přistoupila k citelnému zdražení prakticky na úroveň většího Modelu Y (který se pro Evropu vyrábí v Německu).

U skutečně čínských výrobců se zatím neděje nic, co by jejich budoucnost na starém kontinentu jakkoli ohrožovalo. Ba právě naopak zatím poslední vývoj hraje Číňanům do karet. Venku je totiž seznam kandidátů, kteří by velmi rádi ukořistili titul Evropské auto roku (COTY neboli Car of the Year) pro příští rok. A uchazečů z Říše středu je v něm opravdu požehnaně, ostatně jen takové MG Motor má na listu dva kandidáty (MG3 a Cyberster). Elektrický sporťák se přitom dosud neprodává na žádném trhu, to se ale bude muset změnit.

Aby vůz mohl titul získat, je zapotřebí, aby byl nejpozději do konce letošního roku v prodeji na minimálně pěti evropských trzích. Na webu místního zastoupení MG přitom svítí upoutávka, že Cyberster dorazí také k nám. Stejně jako zmíněný hybridní hatchback. První se pochopitelně nebude prodávat v tak velkém množství, druhý by ale mohl výrazně ohrozit Škodu Fabia a spol. Vše ale bude záležet na ceně, neboť i když jde o čínský vůz, nedá se předpokládat, že jeho takřka 200 koní bude vyloženě levných.

MG pak logicky není jedinou značkou z Říše středu, dále seznam zahrnuje i BYD (Seal U) či Xpeng (G6). Čínu mají ovšem jakožto rodnou hroudu zapsanou v technických datech i Cupra Tavascan, Mini Cooper SE, Polestar 3 a 4, Smart 3 nebo Volvo EX90. Švédské elektrické SUV přitom bylo v produkční formě představeno již v roce 2022. Jenže od té doby se značce nedařilo dotáhnout vývoj do úspěšného konce. Bude tak zajímavé sledovat, jak si tato novinka u porotců povede.

Kompletní seznam kandidátů naleznete níže, přičemž po dvou zástupcích v něm má jak Maserati (GranTurismo, Grecale), tak i Škoda (Superb, Kodiaq). Zrovna této čtveřici ale příliš šancí nedáváme, spíše je otázkou, zda se vůbec probojuje do dalšího kola. To samé platí o Dacii, jejíž Duster bychom na piedestalu viděli docela rád. Chytřejší budeme později, v listopadu porota složená z 59 novinářů ze 22 zemí aktuálně dlouhý seznam poprvé protřídí, aby následně vybrala sedm finalistů, z nichž na jaře příštího roku vybere vítěze.

Seznam kandidátů na Evropské auto roku 2025 (COTY)

Alfa Romeo Junior

Audi Q6 e-tron

BMW X2/iX2

BYD Seal U

Citroën C3/ë-C3

Citroën C3 Aircross

Cupra Tavascan

Cupra Terramar

Dacia Duster

Fiat Grande Panda

Ford Explorer

Ford Tourneo Courier

Hyundai Inster

Hyundai Santa Fe

KGM (SsangYong) Torres

Kia EV3

Lexus LBX

Maserati GranTurismo

Maserati Grecale

Mazda CX-80

MG3

MG Cyberster

Mini Cooper SE

Mini Countryman

Opel Grandland

Opel Frontera

Polestar 3

Polestar 4

Porsche Macan

Renault 5

Renault Symbioz

Renault Rafale

Smart 3

Suzuki Swift

Škoda Superb

Škoda Kodiaq

Toyota Land Cruiser

Volkswagen Passat

Volkswagen Tiguan

Volvo EX90

Xpeng G6

. Foto: Dacia

Zdroj: COTY

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.