Kia brání bizarní vzhled své poslední novinky. „Tasmánský čert" prý jako náklaďáky z SSSR vypadá schválně

Anebo cokoli podivného, s čím si vizáž vozu spojíte. Tasman prostě chtěl šokovat a rozdmýchat oheň, jenže naprostá většina lidí ho označuje za ošklivý. A to bude obchodním záměrům Korejců jen stěží svědčit.

Asi jste si už všimli, že nejsme zrovna na větvi z designu, jakým své novinky už hezkých pár let obdařuje BMW. Mnichovská automobilka zpočátku svou strategii bránila, neboť rozruch kolem jejích novinek jí hrál do karet - mluvilo se o nich o to víc, a i když to nebylo zrovna v pozitivním duchu, obecně platí, že neexistuje nic jako špatná reklama. BMW tak nakonec dokázalo své prodeje zvyšovat, i když o málokterém z jejích aut z posledních několika let někdo střízlivý řekne, že je krásné.

S jídlem ale roste chuť, a tak se designový tým postupně urval ze řetězu tak moc, že některé opravdu ohavné modely jako ten jménem XM už přestaly být úspěšné i obchodně. Proto vedení zatáhlo za nouzovou brzdu, pročistilo řady designérů a angažovalo několik nových lidí, aby dali věci zase do pořádku.

Člověk by čekal, že konkurence se z něčeho takového poučí a vydá se raději jiným směrem. Jenže když dnes potřebujete v často přeplněných segmentech nějak vystoupit z davu, mnohdy nemáte jinou možnost, než zabřednout do jistých kontroverzí. Tak alespoň uvažovala Kia, která před pár dny představila svůj první pick-up Tasman, který bude imponovat snad jen někomu, kdo miluje staré sovětské náklaďáky. Na jeho vzhledu se podílela designová studia značky z celého světa, možná i proto vypadá jako nepodařený dort pejska a kočičky, ze kterého doslova čiší, kterak se třeba na přídi podíleli jiní lidé než na bocích či na zádi.

John Buckingham, viceprezident značky, který má na povel venkovní design, se nyní pro Drive pokusil vzhled novinky ospravedlnit. Podle něj bylo třeba přijít „s něčím odvážným“, takže ani asociace s náklaďáky z dob SSSR nevadí. „Chtěli jsme se ujistit, že bude reflektovat funkčnost a zároveň jsme mu chtěli dodat velmi unikátní Kia-styl,“ uvedl dále Buckingham s tím, že Korejci o sobě zkrátka potřebovali na trhu s nemalou konkurencí dát jaksepatří vědět. „Podstatou tohoto vozu je, co s ním zákazník dělá a jak s ním zachází - a náš designový proces toho byl jasným odrazem,“ uvádí dále.

S tím jistě lze souhlasit, Tasman se nakonec zdá být navržen účelně. Nicméně když právě Drive uspořádal mezi svými čtenáři anketu, takřka 70 procent ze všech respondentů nemohlo vzhled nového pick-upu vystát. Spokojenost pak vyjádřilo pouze 18 procent dotázaných, zatímco 15 procent nebylo rozhodnuto. To ale pro Kiu není zrovna dobrá zpráva, neboť právě v Austrálii chce jako na jednom z klíčových trhů prodávat 20 až 25 tisíc aut ročně.

Zda se na takové registrace Tasman vyšplhá, rozhodne především cena. Ta evidentně nebude moci být zrovna sebevědomá, jinak má Kia problém. Z toho důvodu byl ostatně Buckingham kolegy dotázán, jestli dojde na urychlené přestylizování vozu, pokud prodeje budou spíše slabé. Z jeho odpovědi, že „časem se počítá s modernizací jak pohonného ústrojí, tak vzhledu“, ovšem vyplývá, že Kia se k pick-upu nevrátí dříve než za pár let, kdy bude čas na tradiční facelift.

Korejci navíc s odvážným a spíše kontroverzním přístupem nepočítají jen u této novinky, Tasman se totiž má stát ukazatelem nového směru. Kia tedy evidentně najela na strategii BMW naplno, což je do jisté míry zajímavé, neboť jednou z posledních kapek v případě německé značky byl vzhled nové řady 1, který už příliš připomíná tygří čumák Kie. Místo ale aby Korejci byli rádi za to, že je někdo tak trochu kopíruje a dál šli ostatním příkladem, raději přistoupili k opakování jejich chyb.

Přiznejme si na rovinu, že Tasman není žádný krasavec. Korejci si tak sice zajistili mnohem delší pozornost odborného i laického publika, ta jim však může více vzít než přinést. Foto: Kia

