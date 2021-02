Kia poprvé použila své nové logo i pojetí designu, publikum rozdělí na dva tábory před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Nedá se říci, že by současné modely korejské značky vypadaly nezajímavě, Kia ovšem chtěla vyjádřit svůj závazek budoucnosti. A výsledek je přinejmenším rozpačitý.

Nejspíše nikomu neuniklo, že automobilový svět se pokouší vstoupit do nové éry. Zatímco té dosavadní dominují spalovací motory, nyní má převzít vládu elektrifikace. Zda se to stane, nebo ne, není tak jasné, jak si někteří malují - přes nekompromisní přístup politiků a některých automobilek jsou to pořád zákazníci, kteří musí takovou změnu alespoň neochotně přijmout. A někteří nevěří, že se to stane.

Jiní ale ano, a tak na očekávanou budoucnost pochopitelně reagují, a to nejen změnou techniky. Mění se i styl aut, zahrnující mimo jiné i loga, která se stávají jednoduššími a vzdušnějšími jako techniky sama. Na svět tak přišlo nové logo Volkswagenu či Opelu, které se však od toho dosavadního liší jen nepatrně. S novým firemním emblémem přišla také Kia, která neviditelnou změnu evidentně nechtěla.

Otázkou však je, zda je to ku prospěchu věci. Nové logo se sice zbavilo poněkud přežité stylizace i zbytného ohraničení, jinak je ale nenápadité, vizuálně nepřitažlivé a vlastně i nečitelné - působí spíše jako písmena KN, ne KIA. A je navíc třeba dodat, že Kia se s novým logem pochlubila na zcela novém a nově stylizovaném voze, který taktéž budí rozpaky.

Společně s novou vlajkovou lodí K8, která dost možná bude ve Spojených státech prodávána pod názvem Cadenza jako předchozí provedení K7, totiž debutuje také nové pojetí slavného tygřího čumáku. Kia se v jeho případě zřejmě inspirovala u sesterského Hyundai, jakkoliv tentokráte na ukrytí světel do čelní masky nedošlo. Takřka neviditelné jsou však směrové LEDky vyvedené ve stejném stylu.

Kia uvádí, že designovou inspirací pro ni byla plavba jachty napříč klidnými vodami, nicméně když se řádně zadíváte na příď a záď vozu, nejspíše nabudete dojmu, že do cíle vyrazili dvě posádky designérů. A zatímco jedna se zabývala čelními partiemi, druhá těmi koncovými. A jelikož se moře rozbouřilo, obě lodě ztratily kontakt. Výsledkem tak sice jsou zajímavé tvary, ovšem navzájem příliš nekorespondující. Jakkoliv totiž třeba zadní lampy zkouší reflektovat ony čelní diamantové plástve, vše je až příliš násilné.

Pohled na design je ale individuální záležitostí, a tak možná na vůz budete mít odlišný názor. My tak již jen dodáme, že kromě originálních tvarů můžeme očekávat rovněž „důraz kladený na moderní prvky, prémiovou kvalitu a dynamický charakter“. Nic více ovšem Korejci ke své chystané vlajkové lodi nedodali. Je tak otázkou, kdy se objeví první snímky interiéru a technická data. Stát se tak ovšem má ještě letos, neboť do konce roku Kia K8 zamíří do domácího prodeje. Jaké trhy pak budou následovat, je znovu ve hvězdách.

Kia odhalila nový model K8, který se pyšní jak novým logem, tak novým pojetím tygřího čumáku. Zda je oč stát, musíte posoudit sami. Foto: Kia

Zdroj: Kia

Petr Prokopec