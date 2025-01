Končíme s posedlostí elektromobily, říká šéfka Alfy Romeo. Návratu k normálu říká „multienergetická strategie” před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Naplnění dosavadního plánu jsme nikdy nevěřili, a tak se kroku italské automobilky rozhodne nedivíme. Jen se asi po tisící musíme ptát: Opravdu bylo nutné dělat ze všech pochybovačů čtyři roky hlupáky? A pro nic riskovat devastaci vztahů s kdekým od zákazníků po novináře?

Čtyři roky. Tolik času uběhlo od chvíle, kdy Alfa Romeo oznámila, že od roku 2027 bude prodávat jen elektrická auta. Jejím posledním spalovacím modelem mělo být SUV Tonale, které bylo představeno v roce 2023. V tuto chvíli jsme se tedy měli nacházet už jen dva roky od chvíle, kdy si od Italů nekoupíte nic než elektrické auto. Znělo to nesmyslně tehdy i kdykoli v mezičase, až v lednu 2025 ale automobilka uznala, že to skutečně hloupé je.

Budeme se opakovat, ale takový krok by vzbudil vášně, i kdyby elektrickému pohonu dávalo přednost 8 nebo 9 zákazníků z 10. Však se podívejte, co dnes má za následek ukončování prodeje modelů s ručním řazením, které si kolikrát víc lidí nekupuje. Protože ale jde o specifickou a velmi loajální část kupců, která některým verzím odbyt zajišťuje z velké části, není to zanedbatelné. Ale i kdyby to bylo jinak, mávnout rukou nad pětinou nebo desetinou klientely je z podstaty problematické.

Automobilky se ale rozhodly dál prodávat jen něco, co si i dnes v Evropě kupuje 13,6 procenta lidí navzdory roky trvajícímu masivnímu tlaku na maximalizaci tohoto čísla. A v Česku ani ne 5 procent lidí. Jaký smysl to dává? Jak inteligentní nebo vzdělaný člověk musí být, aby viděl, že to je... No že to je totální pitomost, to se jinak nedá nazvat.

Ať už je odpověď na tuto otázku jakákoli, Alfě Romeo lze přičíst k dobru, že ještě o dost dřív než v roce přistoupila k řečnickému pultu a oznámila, že nesmyslné plány už neplatí. Že k tomu dojde, naznačovala už změna plánů související s modely Giulia a Stelvio, nyní to ale podle Auto News oficiálně potvrdila Christine Feuell, nově jmenovaná šéfka severoamerické divize Alfy Romeo.

To víte, neřekla to úplně naplno, ale i tak jsou její slova jasná. Hovoří o tom, že „největší věcí v našem produktovém a technologickém plánu je přechod od čistě elektrické strategie k té multienergetické“. Asi by se lidem z automobilky špatně poslouchalo, že po čtyřech letech boje s větrnými mlýny se v podstatě vrací tam, kde už byli, vrací se k normálu, ale jinak její slova tak jako tak číst nelze.

Takový posun je snadno pochopitelný. Alfa Romeo loni v Evropě prodala 45 419 aut a navzdory příchodu klíčového nového Junioru (mimochodem ani ten není jen elektrický, to také leccos naznačilo) prodejně meziročně o 10 procent klesala. Ve Státech prodala dokonce jen 8 865 nových aut a šlo o čtvrtý rok v řadě, kdy registrace klesaly. Přičemž velkým varováním bylo loňské poslední čtvrtletí, které za stejným obdobím předloňského roku zaostalo o 38 procent.

„V USA máme 110 dealerů, pro které by bylo velmi náročné přežít jen s elektrickým portfoliem,“ uvádí pragmaticky Feuell s tím, že bez této změny by mnozí skončili. Klíčové proto podle nové šéfky je, aby se prodejní síť naopak znovu rozšířila, a to minimálně na předchozích 150 dealerů. Ti ovšem musí lidem nabízet to, po čem touží, což elektromobily opravdu nejsou. Kromě toho Feuell mluví o navýšení kvality, v důsledku čehož Alfa Romeo v nemalé míře ušetří na záručních opravách.

Když si uvědomíme, že k podobnému obratu rychle dospěla většina značek spadajících pod koncern Stellantis, znovu se jen ukazuje, jak velkou žábou na prameni byl jeho bývalý šéf Carlos Tavares. Veškeré plány na urychlený přechod k elektromobilitě totiž pochází z jeho hlavy, jakkoli nahlas ještě do loňského roku mluvil o špatných politických rozhodnutích. Kam jeho schizofrenie vedla, vám nyní s pláčem potvrdí nejen 10 z 10 dealerů Alfy Romeo.

Dokázala by italská automobilka přežít jen s elektromobily? Ani v nejmenším, i proto se příští Giulia a Stelvio znovu objeví i se spalovacím pohonem. Proč musela automobilka dlouhé roky mířit za přeludem, nám vždy unikalo a dál uniká. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Auto News



