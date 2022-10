Konec Škody v Rusku je na spadnutí, Volkswagenu prý dochází peníze i trpělivost

Petr Prokopec

Němci a Češi už skoro osm měsíců přešlapují na místě a čekají na lepší zprávy. Ty ale nepřichází a víra v to, že brzy dorazí, je minimální. I proto dávají informace o úplném konci VW a Škody v zemi smysl, hlavně pro českou značku by to byla další rána.