Kontroverzní SUV-kupé BMW skončí bez nástupce, i když se zase tak špatně neprodává

Prodejní hit se z něj nikdy nestal, pořád si ale zákazníky nachází snáz než hned několik levnějších i dražších modelů značky. Přesto to má BMW X4 spočítané, zájemci o „levnější X6” si prý musí vystačit s modelem X2.

Po překvapivém prodejním úspěchu modelu X6 přišlo BMW také s menším a snad ještě kontroverznějším pojetím SUV-kupé, tedy dalším autem přímo jím vymyšlené koncepce. Tak se zrodil model X4, jehož první generace dorazila v roce 2014. Nebyl to neúspěch, svého staršího a většího sourozence vůz prodejně překonával, automobilka od něj ale očekávala ještě víc. Přesto to s ním nezabalila a již v roce 2018 přišla s druhou generací. Ta si zpočátku vedla ještě lépe, jenže mnichovští začali sami sobě lézt do zelí - o rok dřív totiž vyrukovali s modelem X2, který do jisté míry cílí na stejné zákazníky.

Ještě patrnější to začalo být u druhé generace X2, která se ukázala loni a do délky narostla na 4 554 milimetrů. Na svého příbuzného sice velikostně dál ztrácí, neboť X4 je 4 752 mm dlouhé, navíc je rozdíl v koncepci, kdy menší model je primárně předokolkou a větší pro změnu zadokolkou. Jenže spoustě zákazníků je to jedno, klíčová je pro ně ve finále cena. A pokud na jedné straně máme start na 1 073 800 korunách a na druhé nejnižší částku 1 527 500 Kč, volba je pro mnohé snadná. Zvláště když pod kapotou je rozdíl minimální (170 vs. 184 koní).

X4 tedy již nějaký ten čas tahá za kratší kus provazu. A kolegové z italské redakce Motor1 zjistili, že svůj boj toto SUV-kupé definitivně prohrálo. Zástupci automobilky jim totiž potvrdili, že v další generaci už nedorazí. Kdy přesně se montážní linky v americkém Spartanburgu zastaví, nebylo upřesněno. Nicméně protože prodeje neustále klesají, nedá se příliš čekat, že by značka s tímto krokem dlouho otálela.

Nebylo by tedy překvapením, kdyby příští rok byl tím úplně posledním. BMW Blog pak už od loňska naznačuje, že v roce 2027 by mělo dorazit SUV-kupé iX4, tedy elektrická varianta postavená na nové platformě Neue Klasse. Mnichovští totiž už potvrdili, že nová architektura poslouží do roku 2028 hned šesti novinkám. Jednou z nich bude i nová generace iX3, která by se tak mohla ukázat i ve stylové verzi. Zda se tak ale opravdu stane, na to krk na špalek pochopitelně nedáme.

Lze už jen dodat, že jakmile X4 zmizí z nabídky, zmenší se i nabídka „eMkových“ modelů. Stejně jako X3 lze i toto SUV-kupé osadit ve verzi M přeplňovaným třílitrovým šestiválcem S58. Zajímavé je, že zatímco v německém konfigurátoru značky narazíte pouze na provedení Competition s 510 koňmi, u nás jde pro změnu o základní provedení se 480 koňmi. Obě debutovaly a v roce 2019 spolu se zbytkem nabídky prošly faceliftem.

