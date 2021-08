Korejci možná v nejlepší chvíli přichází s autem třídy, od níž ostatní dávají ruce pryč před 6 hodinami | Petr Prokopec

Když v poslední době hovoříme o sázce na jednu kartu, jde obvykle o elektrická auta, je tu ale ještě jedna, na kterou se mocně sází a také to nemusí dopadnout dobře - na SUV. Dříve populární MPV totiž rázem získávají na oblibě a přesně mezi ta míří nové Hyundai.

Pamatujete ještě na fidget spinnery? Šlo o hračku s kuličkovým ložiskem, jíž jste mohli roztočit. To zabavilo nejen malé, ale pomáhalo od stresu i dospělým. Nebylo tedy překvapivé, že v roce 2017 měl takový spinner skoro každý. Rozhodně tehdy nešlo o novinku, cosi podobného bylo na trhu již dekády. Zájem byl však povětšinou vlažný a pouze onen jediný rok dosáhl neskutečného vrcholu. Od té doby se ale vše pozvolna vrátilo zpět do starých kolejí a spinnery se dnes prodávají leda s velkými slevami.

Co tím chceme říci? Jednoduše tolik, že zájmy lidí jsou proměnlivé. Beze zbytku to platí také v automobilové branži, jíž momentálně dominují SUV všeho druhu. Na jejich úkor pak z trhu zmizela řada dříve populárních aut, zejména pak MPV, ruce od nich daly postupně pryč téměř všechny významné automobilky. Jen málokdo totiž chtěl ve své podstatě dodávku s okny, která z něj dělala tak trochu pupkatého tatíka od rodiny pomalu rezignujícího na jakékoliv další životní ambice. Oproti tomu za volantem SUV byli titíž lidé vnímáni jako vyznavači aktivního životního stylu.

Ne všichni výrobci nicméně dali MPV vale, mnozí zkusili zcela nový přístup - vizuálně totiž přiblížili rodinné stěhováky oněm SUV. Ne vždy to pomohlo, ono to ale možná ani nebylo nutné - SUV se lidé přejídají a jak jsme včera zmiňovali, zájem o empévéčka znovu roste, a to zejména ve Státech a v Číně. Nemělo by nás tak vlastně překvapit, že na druhý zmíněný trh míří další novinka tohoto druhu, a sice Hyundai Custo. Její název přitom odkazuje na Jacquese Cousteau.

Korejci poukázáním na slavného cestovatele chtějí zdůraznit náturu novinky, která evidentně nebude mít problém s přepravením i početnější rodiny z jednoho konce světa na druhý. Zpočátku přitom dorazí v sedmimístné verzi, následně ale Hyundai přijde i s šestimístnou, která dostane v prostřední řadě dvojici nezávislých křesel. Ať už ovšem zákazníci zvolí jakoukoliv variantu, vždy dostanou posuvné boční dveře, které nabídnou 715 milimetrů široký vstupní otvor.

Samotné Custo pak má 4 950 mm na délku, 1 850 mm na šířku a 1 734 mm na výšku. Ve srovnání se sesterskou Kiou Carnival je tak novinka Hyundai kompaktnější, což ostatně platí také o rozvoru, který činí 3 055 mm. Ještě dramatičtější rozdíl se ovšem skrývá pod kapotou, neboť Custo zatím počítá pouze s čínským trhem. Z toho důvodu dorazí pouze s 1,5litrovou či dvoulitrovou jednotkou, kdy první nabízí 170 a druhá 236 koní. Carnival přitom počítá i s 3,5litrovým šestiválcem.

Oba motory Hyundai Custo budou spojené se sedmistupňovým nebo osmistupňovým automatem a pohonem předních kol, žádná další volba v tomto ohledu nebude k dispozici. Stejně jako se zatím nepočítá s jiným než čínským trhem. Na ten přitom novinka dorazí s digitálním přístrojovým štítem, vertikální středovou obrazovkou multimédií a „plovoucí“ konzolí mezi předními sedadly. Cena zatím zveřejněna nebyla, prodej však má odstartovat v řádu týdnů.

Hyundai Custo se vzhledově přiblížilo SUV, což by mu také mohlo pomoci s prodejním úspěchem. A nakonec není jen pohledné, ale i velmi praktické. K mání nicméně bude zatím jen v Číně, kde jsou MPV spojena s novou vlnou zájmu. Foto: Hyundai

