Korejci ještě víc připepřili své SUV s „neviditelnými” světly, i těmi říká, co je zač před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Světla jako taková se před okolím dál skrývají, ani ona už ale nejsou tak „neviditelná”, když uprostřed jejich struktury svítí dvoubarevný nápis „N-Line”. Přesně tuto verzi dostalo nové Hyundai Tucson.

Současné provedení Hyundai Tucson je přesně tím vozem, který v jen tak nepřehlédnete. Neztratí se ani v záplavě mnoha dalších SUV, za což může děkovat zejména čelní masce, do které byly integrovány „neviditelné” světlomety. Oprava přídě po případné havárii tak sice vyjde na majlant, to však nyní nechme stranou. Místo toho se budeme dále zabývat vizuální přitažlivostí vozu, kterou se Korejci ještě rozhodli navýšit. Do prodeje totiž míří provedení N Line, jež sice nepřichází s vyšším výkonem, ovšem větší dávku agrese od něj můžete čekat stoprocentně.

Co je tedy nového? Začít můžeme u oné masky, která se dočkala zatmavení. Hyundai si zároveň i pohrálo s jednotlivými lamelami, jímž říká parametrické klenoty (sic), a poupravilo barevné odstíny na jejich hranách. Maska po úpravě vypadá, jako kdyby byla více zapuštěna do motorového prostoru, navíc je na ní uprostřed oněch svérázných světel vyveden nápis N-Line. Souběžně s tím dorazil i dynamičtěji působící nárazník, který disponuje větším vzduchovým otvorem. Ten je zde nicméně spíše pro okrasu než kvůli funkci, neboť jak jsme již zmínili, na ladění motorů nedošlo.

Vrcholnou výbavu bude možné spárovat se všemi pohonnými jednotkami s výjimkou nejslabšího 1,6litrového turbodieselu naladěného na 115 koní. Pohybovat se tedy můžete na škále od 136 do 230 koní, jakkoliv na vrcholný výkon bude třeba vyčkat. Za svědomí jej bude mít plug-in hybridní verze benzínové jedna-šestky, která bude, stejně jako další hybridizované ústrojí, v případě této výbavy k mání až od léta. Čistě benzinový agregát ale jde objednávat již nyní.

Na ceny je nutné též vyčkat, byť jistým náznakem může být pohled na minulou generaci. V jejím případě provedení N Line startovalo o 210 tisíc korun výše než základ, ten však oproti tomu disponoval méně výkonným motorem než nový Tucson v základu. Dá se tedy předpokládat, že vrcholná výbava bude k dispozici již za méně než 700 000 Kč. V té chvíli však musíte mimo jiné počítat s pohonem předních kol, čtyřkolka s oněmi 230 koňmi se pod milion korun nejspíše nedostane ani náhodou.

Kromě upravené přídě dostanete za své peníze také výraznější boční prahy, zajímavě stylizovaná 19palcová litá kola či větší zadní spoiler a difuzor rámovaný dvěma koncovkami výfuku. Hyundai pak mimo to speciálně pro výbavu N Line vyhradilo nový odstín Shadow Gray, který je za příplatek možné spárovat s černě lakovanou střechou. Tu je možné spojit rovněž s bíle, červeně nebo šedě lakovanou karoserií.

V případě interiéru pak lze počítat především se sportovními sedadly, která zdobí kontrastně červené švy. Nechybí ani speciální volant, sada pedálů z nerez oceli nebo černě čalouněný strop. Pokud by tohle všechno bylo k mání za předpokládaných méně než 700 tisíc korun, nebylo by to úplně nezajímavé, jasněji v tomto ohledu ale budeme mít až časem.

Hyundai Tucson N Line šponuje vizuální agresivitu korejského SUV na maximum. Pod kapotou se bohužel nic nemění. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Prokopec