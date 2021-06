Korejci začali prodávat nové levné SUV pro 7, při jeho ceně mu odpustíte i podivný vzhled před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

O dostupná a praktická auta je dnes na trhu nouze a Korejci jsou si toho zjevně dobře vědomi. Za méně než půl milionu korun tak začínají prodávat auto schopné obsloužit celou velkou rodinu, nikoli však u nás.

Koncern VW evidentně není jedinou automobilkou, která si předsevzala, že nesmí uplynout ani měsíc, ve kterém by nezačala prodávat aspoň jedno nové SUV. Podobným směrem míří i Hyundai, které stejně jako Němci vidí velký potenciál v indickém trhu. Ostatně se jedná o druhou nejlidnatější zemi světa, přičemž místní jsou motorizovaní ještě méně než před léty Číňané. Pravdou pak sice zůstává, že do kapsy mají trochu hlouběji, ovšem to se pochopitelně časem může změnit. A pokud výrobci vše podchytí správně již na počátku, mohou do budoucna doufat ve velké úspěchy.

Dnes si tak můžeme představit nové Hyundai Alcazar, které vychází z již existujícího modelu Creta. Oproti němu však došlo k prodloužení rozvoru o nemalých 150 milimetrů na 2 760 mm, čímž Korejci sledovali jediný účel - nacpat do interiéru tři řady sedadel namísto dvou. Po se jim povedlo prodloužením zadního převisu, čímž získali prostor pro plnohodnotnou třetí řadu sedadel. Zvláště když druhou řadu je možné posunovat. Zákazníci si pak mohou vybrat, zda zvolí sedmimístnou verzi či šestimístnou s dělicí středovou konzolí a opěrkou.

To zní zajímavě, po stránce vzhledu se ale vůz s příliš vřelým přijetím nesetkal a pochybujeme, že se s ním někde někdy setká. Zejména příď, další variace na složité kombinace světelných zdrojů u nových modelů značky budí vášně jako příliš těžká a příliš neatraktivní. Ale krása je v očích každého z nás, takže posuďte sami.

V případě výbavy Hyundai míří spíše do vyšších pater trhu, tedy alespoň toho indického, neboť v závislosti na výbavovém stupni je možné počítat s digitálním přístrojovým štítem, 10,25palcovou obrazovkou multimédií, sadou kamer monitorujících okolí celého vozu, bezdrátovým dobíjením mobilních telefonů, automatickou klimatizací či panoramatickou střechou. Zároveň Korejci vylepšili odhlučnění, a to nikoliv jen v rámci veškerých sloupků, více ticha uvnitř totiž zaručuje i přepracovaná podlaha. A jelikož vůz ze 75,6 procent využívá vysokopevnostní ocel, disponuje rovněž vyšší torzní tuhostí.

Nemalou péči věnovala značka také exteriéru, jakkoliv dveře, kapota motoru a přední blatníky byly převzaty od menšího sourozence. S pomocí nové čelní masky a unikátní zádě Alcazar Cretu spíše jen připomíná, místo aby působil na první pohled jako její prodloužené provedení. Pod kapotou ale již novinky čekat nelze, máme tu totiž benzinový dvoulitr se 159 koňmi schopný sprintu na stovku pod 10 sekund nebo 1,5litrový turbodiesel naladěný na 115 koní. V obou případech je přitom možné sáhnout po šestistupňovém manuálu či automatu.

Alcazar už zamířil do prodeje, a tak se můžeme podívat také na to, za co jde výše zmíněné koupit. Základní, ovšem velkorysé provedení Prestige se sedmi místy, benzinovým dvoulitrem a manuálem začíná na 1 630 300 INR, tedy asi 470 tisících Kč. A i vrchol v podobě dieselu, automatu a výbavy Signature se vejde pod 2 miliony rupií, tedy asi 579 tisíc Kč. V ČR, kde Škoda Kodiaq začíná na 800 tisících s benzinem motorem 1,5 bez výbavy to vypadá velmi atraktivně, možná za to autu odpustíte i jeho vzhled. Jestli se ovšem někdy bude prodávat i v Evropě, je otázkou. Sázeli bychom tak maximálně na Rusko a okolí - tam je k mání spřízněná Creta.

Až sedmimístný Alcazar je dostupné SUV určené indickému trhu. K mání je s atmosférickým dvoulitrem a slušnou výbavou od 470 tisíc Kč v přepočtu. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Prokopec