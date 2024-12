Krach největší evropské továrny na baterky dopadá i na automobilky, možná za to ale nakonec budou rády včera | Petr Prokopec

Fabriku poslaly ke dnu stamiliardové dluhy, které nemusí znamenat její úplný konec, v tuto chvíli ale hatí jakýkoli další rozvoj. To si vybírá své následky i v Zuffenhausenu a v Ingolstadtu, kde s bateriemi od Northvoltu počítali.

Upřímně řečeno si dokážu sám sebe představit za volantem elektrického hatchbacku, sedanu, kombíku či třeba SUV. Trochu problém mám ale s tím, co jejich tvůrci nazývají elektrickými sporťáky. Jakkoli elektrickým autům nelze upřít nemalou dynamiku, kterými vozy rozličných typů od MG4 XPower přes Kiu EV6 GT až třeba Teslu Model S Plaid zaujmou, znamená to, že máte v rukou sportovní vůz? Ani ne.

Akcelerace v přímém směru je pouze jednou veličinou, k celkově dynamické jízdě a podnětnému zážitku je třeba zaškrtnout daleko víc políček. A nejde tu jen o ryze emotivní záležitosti typu zvuk. Zásadním faktorem je i co nejnižší hmotnost, se kterou si elektromobily a hlavně jejich baterie nerozumí ani trochu, a nepodstatná není ani akceschopnost resp. opak toho. Jakkoli člověk u výkonného auta počítá s vyšší spotřebou čehokoli, snadno ji akceptuje v momentě, kdy má k dispozici nádrž odpovídající klidně tunám baterek, kterou lze doplnit během chvíle, ne když má baterky odpovídající nanejvýš pár desítkám litrů paliva v nádrži, jejichž nabití může trvat i hodiny.

Patrné je to třeba na Rimacu Nevera, který je ověnčen tolika rekordy, že by to jiné značce stačilo na sto let provozu. Jenže i když Chorvaté výrobu omezili pouze 150 kusy, mají problém rozprodat i tohle malé množství. Oproti tomu třeba nové Bugatti Tourbillon je již vyprodané, i když bylo představeno později, dorazí ve 250 exemplářích a v mnoha disciplínách je pomalejší. Jenže má zkrátka ten správný pohon. A movitá klientela na něj slyší ještě víc než kdokoli jiný.

Výše zmíněné mělo jasně varovat Porsche, že snaha nahradit spalovací modely Boxster a Cayman elektrickými nástupci nejspíš nebude korunována úspěchem. Automobilka z Zuffenhausenu si ovšem nedala poradit i proto, že úvodní zájem o elektrický Taycan nebyl malý. Jenže zrovna tento model letos přišel o polovinu prodejů, a to přesto, že jeho nabídka je daleko širší a korunuje ji i nová varianta GT, která jen těsně zaostává za Rimacem, co se týče časů na Nürburgringu. Stejně ale prodejně padá a padá, ostatně data doprovázející rychlé ježdění s tímto autem jsou spíš odrazující a to, jak vlastnictví tohoto auta leze majitelům do peněz, je odrazující ještě víc.

Porsche tak nakonec může být i rádo, že se nyní objevily těžkosti s dodavatelem baterií, které měly elektrické verze Boxsteru a Caymanu používat. Informuje o tom Handelsblatt s tím, že na Porsche dopadá krach švédského Northvoltu, který provozuje největší evropskou továrnu na baterky. Firma pochopitelně mluví o reorganizaci a návratu mezi živé již během příštího roku, je ale otázkou, jak moc s ní lze počítat. Northvolt totiž nezkolaboval proto, že by neměl zákazníky, ale kvůli nekonkurenceschopnosti podstaty své činnosti na evropském území. A i když tyhle patálie přežije, dopady jeho problémy mít budou tak jako tak.

Firma pochopitelně neměla zásobovat jen Porsche, ostatně ji oklikou přes Scanii spoluvlastní koncern VW. Dopady se tedy týkají také sesterského Audi a velký kontrakt měla i s BMW. Ten byl ovšem již zrušen, neboť Northvolt nedokázal dostát svým závazkům - jednoduše proto, že nezvládl vyrábět dost paketů dost rychle a v požadované kvalitě za domluvenou cenu.

Jeho baterie navíc měly disponovat vyšší energetickou hustotou, než je tomu u konkurence. Právě z toho důvodu mělo Porsche spoléhat jen na Northvolt a momentálně prý nemá jinou možnost, než příchod elektrických variant odložit. Trápí ho to ale? Takové Audi mělo s nesmyslnou A6 e-tron na švédské pakety přepřáhnout až v pozdější fázi výroby, takže nyní posílá do prodeje auto s bateriemi od čínského CATLu a korejského LG. A odmyslíme-li „Hujery”, kteří už po premiéře vozu psali nesmysly jako „spalovák je mrtev”, nedá se říci, že by reálné reakce na toto auto byly zrovna pozitivní. Také Audi by možná bylo rádo, kdyby elektrickou A6 něco zpozdilo. A teď jistě není rádo, že její plán na doplnění nabídky o baterie s vyšší kapacitou spadl pod stůl.

Porsche má navíc mít problémy i s pohonnými jednotkami, proto se mají nástupci modelů 718 opozdit. Máme ale pocit, že pro automobilku je to ideální šance celý projekt přehodnotit a přistoupit k němu docela jinak. A podle svých nedávných slov na tom možná už pracuje. Kouzlo nechtěného? I tak by se to dalo nazvat, někdy vám štěstí jde naproti i zdánlivým neštěstím.

Modely 718 Boxster i Cayman si stále můžete koupit se spalovacím motorem, ovšem jen v jejich vrcholných verzích. Čekání na elektrické nástupce může být zdlouhavé, bude ale Porsche za současné situace opravdu vadit? Foto: Porsche

Zdroj: Handelsblatt

Petr Prokopec

