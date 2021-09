Králové kdysi populární třídy aut dožívají ve smutné křeči, vládne jim doprodávaný vůz před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Seat

Berme to jako poučení o tom, jak krutě pomíjivá může být sláva určitého typu aut a jak rychle může vzít za své třeba popularita SUV. Z někdejší oblíbenosti MPV nezbylo nic, stejně jako z vrcholných modelů této třídy.

„Sláva je jako oholené prase s namazaným ocasem a teprve poté, co proklouzlo rukama tisíců, se někoho pouhou náhodou drží,” řekl prý kdysi Davy Crockett. Tak to zkrátka v životě chodí a ti, co se jeden den vyhřívají na vrcholu slávy, ten druhý umírají v zapomnění. Platí to i ve světě aut, v němž nepochybně existují určité typy vozů, které si udržují dlouhodobou popularitu. Sláva jiných ale přichází a odchází a dnes jsme na samém konci éry jedněch z nich.

Jde o MPV, víceúčelová osobní auta, která začala získávat na oblibě v 90. letech minulého století. Velice dobře pamatuji, jak byla prezentována jako jasná budoucnost aut, dominující segment, který spojuje to nejlepší ze všech automobilových světů. A chvíli to tak skutečně vypadalo - ještě v roce 2009 bylo v Evropě prodáno 1,8 milionu MPV, což je obrovské číslo. Auta typu Renault Espace a Scénic se prodávala jako housky na krámě a vypadalo to, že MPV jakékoli velikosti je receptem na úspěch. Pak se ale lidé zakoukali do SUV.

Nemáme pocit, že by šlo o jejich stoprocentní náhradu, kostky ale byly vrženy, cesta za Rubikonem už vedla jen k Lethé. Do roku 2018 se propadly prodeje MPV na méně než polovinu někdejších čísel roku 2009 a loni klesly na méně než čtvrtinu. Propad popularity těchto vozů je obecně ohromný, nejvíce je ale patrný mezi velkými MPV, někdejšími králi této třídy.

Jen loni v Evropě postihl tento subsegment více jak 40% propad z už tak mizerných čísel, když prodáno bylo všehovšudy pouhých 37 548 vozů. Tolik se kdysi prodalo jen Renaultů Espace za pár měsíců, francouzská legenda této třídy ale loni oslovila pouhých 4 342 lidí a je na chvostu zbývající pětky takto klasifikovaných vozů. Lépe si vedl Ford Galaxy (8 129 aut), VW Sharan (11 640 aut), Ford S-Max (13 314 aut) a poněkud smutný král segmentu, Seat Alhambra (15 528 aut). To všechno, klub vládců velkých MPV byl rozprášen na maděru a je zřejmě otázkou spíše měsíců než let, než bude zlikvidován zcela.

Je v podstatě obdivuhodné, že se Alhambra (a s ním sesterský Sharan) pořád prodávají tak dobře, neboť jsou na odchodu s jediným, dosti nevhodným motorem 1,4 TSI v nabídce. Už žádný dvoulitrový diesel, nic, jen jeden malý benzin, který (či jeho ekvivalent v podobě 1,5 TSI) lze za pěknou motorizaci označit naposledy v autech typu Škoda Fabia. S-Max s Galaxy už také dlouho nevydrží a Espace má po několika hubených letech rovněž podepsaný ortel. Dejme tomu rok, možná dva a budeme se bavit o sešupu prodejů k absolutní nule, neboť novinky v této třídě MPV aspoň v Evropě očekávat nelze a zmíněné stárnoucí modely prostě zmizí jako řada jiných před nimi.

Je to nepochybně zajímavý vývoj, ne však jen optikou MPV. Stejně jako kdysi doufala ve věčnou slávu ta, doufají v ní nyní SUV. A ona věčná s největší pravděpodobností nebude, jen se čeká, co tato auta smysluplně nahradí. O MPV už asi nepůjde, něco se ale dříve nebo později najde. Ostatně, když jsme ale prasetem začali, můžeme s ním i skončit - na každé se někde vaří voda...

Velká MPV jsou na tom dnes už tak mizerně, že jim vládne Seat Alhambra doprodávaný jen s poněkud nevhodným motorem 1,4 TSI. Z králů kdysi populární třídy nezbude brzy nic. Foto: Seat

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler