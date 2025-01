Lada chystá hned dvě nová SUV a dokonce i jedno MPV, Putinovi už je ukázala včera | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Ruská automobilka chvíli přešlapovala na místě, teď ale podle všeho jede znovu naplno. A díky mocně medializované návštěvě ruského prezidenta v jejích prostorách se můžeme podívat, co právě teď chystá.

Pokud by prezident Petr Pavel zavítal na návštěvu do továrny Škody, místní média by zřejmě nežila ničím jiným. Dá se to ale pochopit, neboť každý den nehostíte vrcholného státníka. Proto mu vlastně klidně ukážete i to, co má veřejnost spatřit třeba až za pár měsíců. Není tedy překvapivé, že ruský tisk se momentálně opravdu horlivě zabývá návštěvou tamního prezidenta Vladimíra Putina v AvtoVAZu. My si tento povyk odmyslíme a budeme se soustředit na to, co hlava Kremlu v Toljatti viděla.

Jak jsme naznačili už v článku věnovaném novým verzím Iskry, Putin si mohl prohlédnout tuto novinku i ve verzi Cross. Šlo o předprodukční prototyp, tedy o plně funkční vůz, který byl již osazen také volantem, sedadly a vším, co v interiéru najde běžný zákazník. Dle ruského prezidenta je přitom Iskra Cross „krásným vozem“, který by si zasloužil, aby jej mohlo poznat i zahraniční publikum. Proto ostatně má ruská vláda v nemalé míře podpořit vývozní politiku Lady.

Vozy značky by měly nově zamířit do Vietnamu, Afriky a na Střední východ, podrobnosti této expanze však zatím nejsou podrobně známy. Zástupci AvtoVAZu nicméně poukázali na zvyšující se cenu dopravy, která je jednou z hlavních výzev. Ovšem i tak je na export kladen důraz, neboť letos má Lada vyrobit jen 505 tisíc nových aut, tedy o dvacet tisíc méně, než loni. Stát za tím má i přes výrazné rozšíření nabídky pokles domácího zájmu a odchod části klientů k Číňanům.

Z toho důvodu ostatně Putin hodlá daleko více zatlačit na úřady, státní a polostátní organizace, aby nová auta odebíraly pouze od Lady. Případně pak od jiných ruských značek. Zahraniční jsou ale víceméně zakázané, a to i když mají v „rodném listu“ zapsanou jako svou domovinu Čínu. Proto ostatně AvtoVAZ nechystá pouze Iskru, která dorazí ve třech variantách, ale zcela nové SUV vycházející z Lady Vesta. To je zatím spojeno s neoficiálním označením B Plus Cross.

Za vzhledem novinky má stát nová generace designérů, i proto má jít o jeden z nejagresivněji stylizovaných vozů značky. S oficiální premiérou se počítá v létě, kdy by se v Petrohradu mělo uskutečnit mezinárodní ekonomické fórum SPIEF. Momentálně ostatně AvtoVAZ ještě ani nemá hotový prototyp, Putinovi tak byl ukázán pouze model v životní velikosti, který ještě neměl interiér - místo oken tak byly instalovány černé panely sloužící jako jejich imitace. Náznaky toho můžete vidět níže.

Produkční SUV by do prodeje mělo dorazit v první půlce příštího roku. A protože se má zaměřit na jízdu ve městě, nemělo by disponovat pohonem všech kol. Se systémem 4x4 má být pro změnu spojeno další chystané SUV s prozatímním označením T-134, které má odkazovat jak na ruské tanky T-34, tak na letadlo Tupolev Tu-134. Po stránce designové ale nepůjde o takovou modernu, jakou je B Plus Cross, inspirací totiž byla klasická Lada Niva.

Tuto legendu však novinka nahradit nemá, místo toho by v nabídce měla zaskočit za Ladu Largus, která je pozůstatkem spolupráce s Renaultem. Od té se nicméně Rusové hodlají zcela odstřihnout, pročež Francouzi mohou již definitivně zapomenout na návrat do země. Respektive pokud se tak stane, budou muset začít od nuly, neboť jejich továrny jsou již rozebrané. Kromě toho pak AvtoVAZ postupně přechází na lokální komponenty.

Z novinek to ale stále není vše, dále totiž Rusové chystaní B-Van, což je kódové označení pro nové MPV. I to nejspíše bude stejně jako obě SUV využívat platformu Lady Vesta. Také tento model si s Putinem můžeme prohlédnou, stejně jako experimentální prototyp e-Niva. Ten se do výroby nedostane, ostatně s bateriemi o kapacitě jen 34 kWh by si utrhl pouze ostudu. Přesto však ukazuje budoucnost modelu, a to novou přídí a zádí.

Elektrická Niva se poprvé ukázala loni v létě, nyní si ji mohl ruský prezident Vladimír Putin prohlédnout naživo při návštěvě Togliatti. Větší pozornost ale byla věnována chystaným novinkám, tedy dvěma SUV a jednomu MPV, vidět je aspoň částečně můžete níže. Foto: AvtoVAZ

Zdroje: AvtoVAZ, avtopotoknews@Telegram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.