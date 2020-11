Lada odhalila nové nejpraktičtější verze Nivy, také ty prodává za hubičku před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Není to „až taková hubička” jako u výchozích variant, pořád jde ale o sumu daleko nižší než za jakoukoli současnou variantu Škody Fabia. Přesto jde o auto schopné odvézt až 580 kg harampádí.

Letošní dění v prakticky celém civilizovaném světě bude mít i mezi automobilkami své vítěze a poražené. Kdo bude kým, se s jistotou ukáže až s delším časovým odstupem, v tuto chvíli se ale zdá - a dává to smysl - že profitovat z ní budou hlavně relativně a relativně levné značky. Bohatí lidé své objednávky Porsche, Lamborghini nebo Ferrari neruší a ti ostatní se snaží hledat co nejvíce hodnoty za peníze.

To je nejspíše i důvodem, proč v době, kdy většina výrobců ve větší nebo menší míře strádá, Lada vykazuje rekordní prodeje za mnoho let. Vliv na to má více faktorů, mezi něž jistě i patří rozšíření nabídky o „druhou Nivu”, z jakéhosi comebacku modelu Vesta je ale patrné, že to zdaleka není jen tím. Roli pak jistě hraje i to, že Rusové hrnou na trh jednu výhodnou novinkou za druhou a dnes vám můžeme ukázat další.

Jde o přepracovaná provedení vůbec nejpraktičtějších verzí legendární Nivy, tedy té původní, která si oficiálně říká 4x4. To je vzhledem ke své ceně (od 562 tisíc rublů, asi 163 tisíc Kč za pětidvéřové provedení) praktické auto už v základu, však pojme pětici dospělých i se zavazadly a protáhne je skoro libovolným terénem. Možná k překvapení některých se ale tento vůz prodává také ve verzích pick-up a van.

Právě ta jsou od této chvíle nabízena v novém, kdy pick-up je nabízen v dvou- nebo pětimístném provedení. Podle toho pojme až dvě europalety s nákladem o hmotnosti až 580 kg, který je možné uchytit pomocí šestice ok. S větší kabinou se prostor a nosnost pochopitelně zmenšují, konkrétní data ale zatím Lada neuvádí. K autu bude možné objednat dodatečnou ochranu podvozku, zakrytí korby ze sklolaminátu nebo osvětlení nákladového prostoru. To vše od 799 tisíc rublů, tedy asi 231 tisíc Kč.

Alternativou je verze van, která korbu nahrazuje uzavřeným prostorem pro náklad, a to opět v dvou- i pětimístném provedení. To první pak uveze až 490 kg nákladu, který je možné vložit do čtyř typů nástavby - univerzální, určenou pro převoz obilí, termoizolační a chlazenou. Znovu je nabízena škála příplatkových možností, mezi které patří i chladící a topný systém pro poslední jmenovanou nástavbu schopný udržovat uvnitř teplotu od -20 do +12°C. Cena v tomto případě startuje na 856 tisících rublech, tedy asi 248 tisících Kč.

To jsou znovu velmi lidové ceny za zajímavé novinky do nepohody, ve více smyslech tohoto slova. Ani Lada na tom hlavně zjara nebyla bůhvíjak, začala se ale opravdu snažit a do prodeje tlačí zajímavé novinky pro obyčejné lidi i pro živnostníky. Ty dnešní budiž dalším důkazem, tušíme, že ani ony nebudou mít o zájem nouzi.

Nové verze Lady Niva (4x4) pick-up a van levně obslouží lecjakou živnost, problémem není ani převážení chlazených věcí. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Miler