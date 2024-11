Lada příští rok ukáže své nové SUV. Niva to nebude, přesto má jít o úplně nový a moderní vůz před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Ruská automobilka chystá už na příští léto odhalení vozu. který by měl být náhradou za zrušený projekt zcela nové Nivy. Nepůjde o Nivu a už vůbec ne o sourozence Dacie Duster, ukuchtěn by ale měl být podle podobného receptu, jen s pomocí jiných přísad.

Tento týden ruský koncern AvtoVAZ uspořádal setkání se svými 336 dealery, kterým přiblížil nejen své dosavadní úspěchy, ale odhalil také novinky chystané pro příští rok. A o ty hlavní se podělil i s širokou veřejností. Nejzásadnější se v tomto ohledu jeví být avizovaný příchod zcela nového SUV, které bude postaveno na platformě Lady Vesta. Počítat u něj tedy můžeme se zhruba 4,4metrovou délkou, což odpovídá tomu, kam narostla Dacia Duster třetí generace. Rusové tak zjevně pracují na jejím soupeři, což ve výsledku není překvapivé.

Pokud se totiž vrátíme před únor 2022, kdy došlo na ruskou invazi na Ukrajinu, lze vzpomenout na vyšší propojenost Dacie a Lady, se kterou tehdy počítal Renault, pro obě automobilky mateřský koncern. Ten chtěl na stejných základech vyvinout dva vozy, které by kráčely trochu odlišným směrem. Duster by totiž byl zaměřen spíše na silniční využití, zatímco zcela nová Niva po mnoha letech by nadále upřednostňovala náročný terén. Jenže poté přišla válka, Renault dal Rusku sbohem a AvtoVAZ mohl o platformě CMF-B pouze snít.

Následně Lada musela kvůli nedostatku některých komponentů zcela zastavit veškerou výrobu, ta však po seskládání nových dodavatelských řetězců již znovu běží. A stejně tak byl zjevně oprášen i vývoj, jakkoli i kvůli změně architektury bylo třeba v mnoha ohledech odstartovat od začátku. S ohledem na premiéru na letním ekonomickém fóru v Petrohradu pak Rusové zjevně nasadili značné tempo, jakkoli s výrobou a prodejem novinky se počítá až v přespříštím roce.

Nedostatkem novinek ale značka do té doby trpět nebude, neboť již z jara se má rozjet výroba Lady Iskra. Následně má dorazit Niva Sport, přičemž základní verze ikonického off-roadu se dočká moderního 1,8litrového motoru. Celková produkce by díky tomu měla příští rok vystoupat na 500 tisíc aut, zatímco třeba loni se jednalo o 352 572 exemplářů. Pokud pak souběžně s tím zvednou své prodeje i Číňané a do země se vrátí mnohé západní značky, stane se Rusko v Evropě číslem jedna.

Design chystaného SUV byl dle prodejního šéfa AvtoVAZu Dmitrije Kostromina již odklepnut. Vůz se má výrazně lišit od zmíněné Nivy, nemá nést její jméno a na rozdíl od této legendy bude osazen celou řadou komponentů s nálepkou Made in China. Z Říše středu má pocházet jak přeplňovaná jedna-pětka se 150 koňmi, tak převodovka CVT. A nejspíš ze stejných skladů dorazí i panoramatická střecha či zadní propojená světla. Na další detaily si musíme počkat.

V této podobě se před válkou na Ukrajině začala rodit zcela nová Niva. Vývoj byl ale přerušen, neboť Rusům dal sbohem partnerský Renault. Jak se ale nyní zdá, své snahy příští rok dotáhnou do konce, i když už toho bude jiný název a čínská technika. Foto: AvtoVAZ



Auto by se mohlo pořád podobat konceptu Vision 4x4, který původně právě novou Nivu předznamenával. I když je z roku 2018, dodnes vypadá lákavě. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec

