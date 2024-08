Land Rover chce potápějící se Discovery spasit absurdním krokem, může to pro něj být rána z milosti včera | Petr Prokopec

/ Foto: Land Rover

Land Rover to na rozdíl od Jaguaru nebalí, ale možná si budete přát, aby to udělal. Zatímco většina výrobců přechází od MPV k SUV, Britové půjdou opačným směrem. A i když jejich situaci chápeme, nedokážeme si představit, jak by to mohlo skončit jinak než fiaskem.

Původní Land Rover Defender v závěru svého velmi dlouhého životního cyklu objektivně nebyl zrovna oslnivým vozem. Za volantem jste seděli poněkud vyosení, komfort nebyl zrovna úžasný a co se kvality některých materiálů týče, Britům nejspíš uděláme službu, když ji označíme za nepřesvědčivou. Zároveň je ale třeba dodat, že nic z řečeného nebyl pro zákazníky problém, neboť Defender byl vedle Mercedesu třídy G jednou z největších automobilových ikon. Značka jej tak nemusela vůbec inzerovat, nemalý zájem generoval vůz už svou přetrvávající existencí.

Britové se jej nicméně rozhodli nahradit, přičemž nová generace již není tak ortodoxní. Spíše než ke svému předchůdci má totiž daleko blíže k Land Roveru Discovery. Dokonce natolik, že oba vozy cílí prakticky na stejné publikum. To pak logicky dává přednost Defenderu, který je novější, neboť dorazil v roce 2019. Zároveň je k dispozici ve třech různých délkách, s jedním nebo dvěma páry bočních dveří a se širší paletou pohonných jednotek. Discovery tak za kratší kus provazu tahá ve všech myslitelných ohledech.

Zatímco tedy ještě před příchodem koronavirové pandemie Britové ve Státech prodávali zhruba 10 tisíc kusů Discovery ročně, loni šlo už jen o 2 416 aut. Lépe na tom byl i takový Lexus GX, který oslovil 4 256 zákazníků. Land Rover tak konečně začíná přemýšlet o tom, co měl udělat již před nějakou dekádou, kdy novou generaci Defenderu vyvíjel - tedy že od sebe oba modely daleko víc odliší. Způsob, jakým toho ovšem chce docílit, ale vede k ještě větším rozpakům.

Mark Cameron, který je za tyto vozy odpovědný, totiž kolegům z Autocaru prozradil, že Discovery, jakkoli má na kontě jen 4 procenta globálních registrací značky, nikam nezmizí. Jen napříště má být spíš MPV než SUV. To je naprosto odlišný přístup, než s jakým jsme byli v automobilové branži konfrontováni v minulých letech. Ještě v 90. letech a krátce po novém miléniu totiž hlavně v Evropě MPV lákala víc lidí než SUV. Následně se ovšem karty začaly obracet.

Značná část aut, jenž svou životní dráhu odstartovaly jako MPV, se tak nyní tváří jako SUV. Příkladem za všechny může být třeba Renault Espace. Krok Britů je tedy velmi překvapivý. Značka navíc za inspiraci považuje Volkswagen ID Buzz, který sice po stránce designové vzbudil kladný ohlas, ovšem protože k dispozici má jen elektrický pohon a stojí nesmyslné peníze, jde zatím po prodejní stránce o propadák. I proto Land Rover nehodlá vsadit na jednu kartu a přijde i se spalovacími verzemi.

„Když se na vše podíváte z produktové perspektivy, pak Defender přišel, jednoduše se usadil na vrcholu nabídky Discovery, a začal tomuto vozu krást zákazníky,“ uvedl Cameron. Nová generace druhého zmíněného modelu tak má v daleko větší míře vyznávat rodinné hodnoty. „Zábava a zotavení, to je oč u Discovery běží. Musíme se proto ujistit, že bude čnít ve svém unikátním teritoriu,“ říká dál.

Cameron k tomu dodává, že vůz by nadále neměl být vysloveně pravověrným MPV, přičemž nabídku by měla korunovat nová výkonná varianta. Je to ale recept na úspěch? Toť otázka, neboť k výraznějšímu odlišení svého portfolia jsme Brity vybízeli ještě před příchodem koronaviru. Tehdy byli na vrcholu a ono odlišení by bylo vnímáno jako snaha o větší květnatost. Nyní jde spíš o pokus chytit se stébla, který může skončit jako rána z milosti.

Land Rover Discovery se sice tváří jinak než Defender, do jisté míry ale nabízí totéž, a tedy oslovuje stejnou klientelu. Protože je ale starší a možnosti s ním spojené nejsou tak široké, prodejně paběrkuje. Foto: Land Rover

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.