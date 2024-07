Land Rover nějak zapomíná končit se spalovacími motory, jeho poslední novinka dostala nejsilnější V8 historie značky před 2 hodinami | Petr Prokopec

Touto dobou bychom v souladu s předchozími prohlášeními Britů očekávali, že se za spalovacími motory v jejich nabídce začne pomalu zavírat voda, tedy aspoň těmi čistě spalovacími. Příchod Defenderu OCTA ale nic takového nenaznačuje.

Poslední dobou stále více politiků i výrobců hledá způsob, jak neztratit tvář. Důvodem je pochopitelně jejich dřívější inklinace k elektromobilitě, která vedla k nepochopitelným sázkám na jedinou kartu, s níž bylo možné jedině blafovat. Jenže se ukázalo, že na druhé straně stolu sedí opravdu silný soupeř, kterého není možné tak snadno porazit, tedy zákazníci. I když by mnozí z nich klidně dali bateriovému pohonu šanci, nemohou si jej dovolit, auta nemají jak nabíjet nebo nejsou připraveni snášet extrémní propady zůstatkové hodnoty.

Již od počátku bylo jasné, že snaha o revoluci nemůže skončit úspěchem, neboť byla postavena na velmi vratkých základech. I z hlediska ochrany životního prostředí totiž v podstatě záleží na tom, koho se zeptáte - jedni zastávají tezi, že elektromobily přírodě a ovzduší pomáhají, jiní jsou toho názoru, že jim spíš škodí. A pravdu ve finále mohou mít oba tábory, vždy totiž záleží na místě a okolnostech vzniku, stejně jako třeba na energetickém mixu dané země. Politici a automobilky se ale v určitou chvíli začali tvářit, že na tom nesejde a existuje jedno ideální řešení pro všechny.

Nyní se pod tlakem okolností začínají vracet zpět do reality, pročež mediální prostor plní stále častěji docela jiné výkřiky, než tomu bylo v posledních letech. Z někdejších závazků se stávají maximálně vize, pokud nedochází rovnou na jejich odvolání. Kdo se zatím pevně drží elektrického kopyta, je Jaguar, který stále doufá, že poté, co neuspěl se spalovacími vozy v souboji s konkurencí od Audi, BMW či Mercedesu, hodlá zabodovat s elektromobily, jež se mají postavit Bentley nebo Porsche. Oslovovat tak vlastně budou ještě méně lidí než dosud s ještě problematičtějším produktem.

Land Rover původně také naznačoval, že do elektrické řeky skočí po nohou a co nejrychleji. Byť na rozdíl od partnerské automobilky nebyl tak dogmatický a nestanovil přesný datum. Při pohledu na vývoj trhu si pak ani nejsme jisti, že někdy nějaký padne. Ostatně pokud by Britové skutečně po bateriovém pohonu toužili, snažili by se jej tlačit daleko více. Nicméně jejich poslední novinka jen dokládá, že prioritu má nadále spalovací pohon. Na Festival rychlosti v Goodwoodu totiž míří vůbec nejsilnější a nejrychlejší Defender všech dob.

Jde o provedení OCTA, které dalo padáka firemnímu pětilitrovému osmiválci přeplňovanému kompresorem. Místo toho pod přední kapotu zamířil 4,4litrový osmiválec od BMW, kterému dvě turba pomáhají navýšit výkon na 635 koní a točivý moment na 750 Nm za normální situace a dokonce až na 800 Nm při aktivaci funkce launch control. S její pomocí pak off-road zvládá zrychlit na stovku za rovné 4 sekundy. Přitom ale nemá zapomínat na své působivé schopnosti v terénu.

Novinka tak stojí o 28 milimetrů výše než běžná produkce, oproti které zároveň došlo na rozšíření o 68 mm. Semi-aktivní tlumiče mají přitom zamezit náklonu karoserie na asfaltu i mimo něj, kromě toho je možné počítat s automatickou detekcí povrchu, jemuž je následně uzpůsobeno nastavení podvozku, plynového pedálu či řízení. Vše je nicméně možné ovládat také manuálně. Navíc dorazil i zcela nový mód OCTA, který umožňuje bleskurychlé starty také na hlíně, štěrku či kamenité cestě.

Pro tyto účely byla novinka standardně osazena 33palcovými pneumatikami Goodyear Advanced All-Terrain, jež se nastěhovaly pod klenuté blatníky. Zároveň dorazila i překopaná čelní maska či nový nárazník, skrze který vykukuje čtveřice koncovek výfuku. Uvnitř je pak možné počítat s nově designovanými sedadly, přičemž standardní čalounění počítá s kombinací kůže Burnt Sienna a látky Kvadrat. Mimo to Land Rover upravil také audio systém, aby jej zákazníci „nejen slyšeli, ale i cítili“.

Defender OCTA má být k dispozici pouze po jeden rok, tedy do příštího léta. Ceny startují na 145 300 librách (cca 4 320 000 Kč) v případě základní verze. Mimo ni je ovšem možné sáhnout také po provedení Edition One, které se liší třeba zeleným lakem karoserie či interiérem kombinujícím khaki a černý odstín. Za to je ale již třeba zaplatit minimálně 160 800 GBP (asi 4 780 000 Kč).

Defender OCTA je nejrychlejší verzí tohoto modelu v celé jeho historii. Za produkci 635 koní je odpovědný nový osmiválec od BMW. Ani jedna značka přitom nezmínila konkrétní termín, ke kterému by chtěla spalovacím jednotkám dát vale. Foto: Land Rover

Petr Prokopec

