Levná čínská Škoda Octavia už se prodává lépe než ta česká, při její ceně ani není divu před 3 hodinami | Petr Miler

Pokud někdo označuje Škodu Octavia za symbol skvělé hodnoty za peníze, pak neví, co proti ní postavili Číňané. Srovnatelný liftback startuje s cenou na 200 tisících Kč a kombi jen kousek výš, o vůz je tak už teď v Číně větší zájem.

Baojun, jedna ze značek čínsko-amerického konglomerátu SAIC-GM-Wuling, začala v polovině srpna po měsících dílčích odhalování na domácím trhu prodávat model RC-5. Za normálních okolností by to bylo jedno z mnoha čínských aut, o kterých u nás nemusíme vědět, tohle je ale přece jen z jiného těsta. Vůz se totiž už od jara profiluje jako konkurent Škody Octavia, která i na největším trhu světa patří mezi oblíbené vozy. A nebo patřila? Skoro to vypadá na to druhé.

Model RC-5 je skutečně uvařen podle stejného receptu - jde o hypertrofované auto nižší střední třídy, které chce na podvozku s větším rozvorem nabízet ještě více prostoru než Škoda. Standardně jde o liftback, což je v této třídě obecně neobvyklé, navíc je nabízen také jako kombík RC-5W, což je v Číně obvyklé ještě méně. Co je ale nakonec nejpodstatnější, oba vozy Baojun poslal do prodeje za ceny, ze kterých se lidem od Škody musí protáčet panenky.

Ač auto mělo stát původně 109 tisíc yuanů, tedy asi 370 tisíc Kč, a později 90 000 yuanů, což by bylo nějakých 305 tisících korun, do podeje vlétlo s ceníkem plných ještě nižších cifer. Liftback se v Číně nakonec začal prodávat za 59 800 yuanech, tedy asi 203 tisíc Kč, a kombík RC-5W za 72 800 CNY, asi za 247 tisíc korun. To jsou až neuvěřitelně nízké sumy za auto, které je 4,69 metru dlouhé, 1,81 metru široké, 1,49 metru vysoké a rozvor mezi nápravami se drží hodnoty 2,7 metru.

V základním provedení bude vůz osazen 1,5litrovou atmosférou (99 koní), zvolit je možné také stejně objemné turbo (147 koní). K mání pak bude šestistupňový manuál nebo automat CVT. A z výbavy jsou pro auto k dispozici prvky jako hlasové ovládání, bezdrátové dobíjení mobilu, elektricky nastavitelná sedadla s pamětí nebo pokročilý jízdní asistent spoléhající na kameru s vysokým rozlišením a radary s dosahem 120 resp. 160 metrů. Ani vrcholná verze pak nestojí víc než 340 tisíc Kč.

Byli jsme zvědavi, jak na tuto nabídku zareagují Číňané a ti vlastně nepřekvapili - showroomy Baojunu vzali útokem. Za dva a půl měsíce, tedy od vstupu do prodeje 12. srpna do konce října si RC-5 připsal 15 495 prodaných vozů. Nemusí vám to na Čínu přijít jako mnoho, je ale třeba dodat, že Baojun není zase tak velká automobilka, trh je roztříštěný a automobilka loni prodala 600 tisíc aut. Předchůdce RC-5, model 630, oslovil asi třetinu lidí za celý rok a především - Škoda už teď s Octavií zaostává.

Jakkoli byla česká klasika patřila po léta i v Číně mezi bestsellery, se svými cenami na konkurenty jako je novinka Baojunu stačí stále méně. Za celé poslední tři měsíce prodala škodovka za velkou zdí jen 9 180 Octavií a RC-5 ji tak válcuje na celé čáře. Přitom nejsou tak dávno časy, kdy se Škoda mohla mohla jen v Číně chlubit přes 150 tisíci prodanými Octaviemi, diví se ale někdo, když je škodovka několikanásobně dražší?

Baojun navíc říká, že stále eviduje desítky tisíc zájemců, a prodeje tedy zřejmě hned tak nepoleví. Vypadá to, že Číňanům zblázněných spíše do sedanů a SUV nejsou ani liftbacky a kombíky vůbec cizí, zvláště pokud jsou doplněny zajímavou cenovkou. Asi by nebylo od věci, kdyby se RC-5 objevilo s alespoň trochu podobně atraktivními cenami v prodeji také v Evropě, velká a dostupná auta na místním trhu zoufale chybí a Škoda to s cenami Octavie trochu přehání.

Baojun RC-5 boduje v Číně jako liftback RC-5... Foto: SAIC-GM-Wuling



...i kombík pojmenovaný RC-5W. Foto: SAIC-GM-Wuling



Při jeho velikosti, specifikacích a cenách opravdu není divu. Grafika: SAIC-GM-Wuling

