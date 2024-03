Levná kopie kultovního Mercedesu G dostane novou verzi s motorem přímo od Mercedesu, bude ještě blíž originálu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Force Motors

Člověk se dokola musí divit, co se z původně oficiální spolupráce mezi oběma automobilkami může ještě vyklubat. Gurkha od Force Motors byla vždy takovým Géčkem pro chudé, brzy jím bude ještě víc.

Před nějakými dvěma roky jsme si mohli představit inovované SUV Gurkha. Za tím stojí indická automobilka Force Motors, které nestačilo, že odebírá techniku Mercedesu. Kultovní třídě G totiž přizpůsobila i vzhled, jakkoli povšimnout si můžeme i některých elementů připomínajících pro změnu jiný slavný off-road, Jeep Wrangler. Ve srovnání s těmito dvěma ikonami je nicméně Gurkha o poznání levnější, neboť místo několika milionů korun vám na pořízení stačí přibližně 428 tisíc Kč.

Krátce po uvedení stávajícího provedení třídvířka začali Indové pracovat na pětidveřovém modelu, který je nyní hotový. Na světě je totiž první snímek, byť částečně zastřený. Ovšem i tak se zdá, že praktičtější varianta kopíruje třídu G v mnohem větší míře. Stát by přitom měla jen o nějakých 20 tisíc korun více než třídvířko, jak odhaduje indický Autocar. A jakkoli nejde o přímé konkurenty, pár zákazníků by jistě Mercedesu ukrást mohla.

Rozvor vozu by se měl natáhnout z 2 400 na 2 825 milimetrů, což je opravdu razantní posun, ještě více ale dost možná naroste délka (u třídvířka 4 116 mm). Pětidveřová Gurkha totiž počítá s velmi variabilním interiérem, ve kterém hodlá pohostit nejen pět, ale případně šest až sedm cestujících. V té chvíli pochopitelně se již dvě řady sedadel rozšíří na tři, což ale na druhou stranu zkrouhne objem zavazadelníku pomalu na nulu.

Co se techniky a motorového prostoru týče, tam žádné velké změny očekávat nelze. I pětidveřová Gurkha tedy vsadí na žebřinový rám a osvědčený 2,6litrový diesel přímo od třícípé hvězdy. Tato pohonná jednotka produkuje 91 koní výkonu a 250 Nm točivého momentu, o jejichž přenos na všechna čtyři kola se stará pětistupňový manuál. Asistovat mu budou uzamykatelný přední i zadní diferenciál. Brodivost pak díky standardně dodávanému šnorchlu činí 700 mm.

Premiéra pětidvířka by měla proběhnout do léta, přičemž dorazit by mělo s některými designovými inovacemi. Force Motors by totiž mělo vsadit na hranaté světlomety, s nimiž budou mimo jiné spárována 18palcová litá kola. Na zbytek informací si ještě budeme muset počkat, jakkoli jedno je jisté již nyní - stejně jako předchozí verze, z nichž první dorazila již v roce 2008, se ani ta stávající nepodívá do Evropy. Zda je to škoda, ponecháme na vašem zvážení.

Gurkha čtvrté série je jako třídvířko v prodeji již pár let, průběžně však prochází modernizacemi. Letos se konečně dočká pětidveřového sourozence. Foto: Force Motors

Zdroje: Force Motors, Autocar

Petr Prokopec

