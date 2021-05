Levné a stylové SUV Renaultu dostalo novou vrcholnou verzi, i ta stojí jen 485 tisíc před 2 hodinami | Petr Miler

Není to zdaleka tak málo jako za základní provedení, s ohledem na velikost, techniku, výbavu a nakonec i značku vozu je to ale sympatická nabídka. Háček? Není pro nás, tady si můžeme koupit méně za podstatně více.

Hned poté, co Renault v roce 2019 odhalil model Arkana, jsme museli začít křičet, že automobilky dělají v EU velkou chybu. Auto totiž zamířilo jen za ruským publikem, a stalo se tak vedle čínských modelů dalším dostupným modelem kategorie SUV-kupé. To je dnes žádaný typ vozu v rajónu prestižních značek (vzpomeňme cokoli od Audi Q5 Sportback až po Mercedes GLE Coupe), z těch obyčejných jej ale tou dobou nenabízel nikdo. Přitom nešlo očekávat, že by prostý lid o takový vůz nestál.

Že to není mylný předpoklad, naplno ukázaly další měsíce, během nichž se z Arkany stal obrovský prodejní hit, který táhl celé prodeje Renaultu v Rusku. Divit se není čemu - jde o dobře vypadající, docela velké (délka skoro 4,6 metru) SUV-kupé klidně s pohonem všech kol, slušnými motory a bohatou výbavou. Cena od 1 241 000 rublů (asi 353 tisíc Kč) pak připomíná spíše nabídky čínských, ne evropských značek.

Vlastně jsme se tedy ani nedivili, když Francouzi přehodnotili svůj původně odmítavý postoj a loni odhalili i Arkanu pro EU. Kde je problém? Přišli se sice stejně vypadajícím, ale jinak odlišně pojatým vozem šitým spíše na míru evropským regulátorům než zákazníkům, které tu navíc stojí skoro dvojnásobek. A není to tak, že byste dostali více, současným vrcholem nabídky je hybrid se stovkou za 10,8 s a maximální rychlostí 172 km/h. Musíme něco dodávat?

Snad aby ještě více naštval ty, kteří nemohou sáhnout po ruské verzi, rozhodl se Renault nabídku Arkany v Rusku rozšířit o nový vrchol. Dřívější vrcholné provedení Pulse tak střídá to pojmenované Prime a zaujmout chce hlavně maximální možnou výbavou spojenou se stylovějším pojetím interiéru. Auto tak standardně nabízí krom očekávatelných věcí jako jsou automatická klimatizace, nejlepší infotainment nebo maximální elektrická výbava také třeba 360° parkovací kameru, automaticky zatmavovací zrcátka s elektrickým sklapováním, vyhřívaná sedadla vpředu i vzadu nebo veškeré dostupné jízdní asistenty.

Specifické je ale pro Arkanu Prime hlavně dvoubarevné provedení interiéru s perforovanou kůží v černé a šedé s vyraženými insigniemi verze na opěrkách hlavy. Nechybí chromované prvky na dveřích, palubce, volantu a voliči automatu nebo nastavitelné ambientní osvětlení. V případě techniky lze mít znovu jen to nej - motor 1,3 turbo se 150 koňmi a automatem, volit lze jen pohon 4x2 nebo 4x4.

Je to tedy skutečně našlapaná verze, přesto vyjde na 1 702 000 rublů s pohonem 4x2 a 1 782 000 RUB s 4x4. To je asi 485 a 508 tisíc Kč. Můžeme jen závidět, co Rusové se stejným jménem a vzhledem mohou dostat, Arkana tu vlastně tolik ani nenabízí a kdyby nabídla, stát bude snad k 1 milionu Kč.

Renault Arkana se dočkal nové vrcholné verze Prime za pěkné peníze, bohužel zatím jen v Rusku, u nás můžeme mít jen míň za víc. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Miler