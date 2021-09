Levné a stylové SUV Renaultu je stále větší hit, při jeho cenách se není co divit před 3 hodinami | Petr Miler

Je vlastně svým způsobem fascinující, že evropské automobilky nadále ví, jak ohromit zákazníka dobrou nabídkou. Když ale přijdou dokonce s tím samým autem do EU, kouzlo je pryč.

Hned poté, co Renault v roce 2019 odhalil model Arkana, jsme zmiňovali, že automobilky dělají v EU velkou chybu. Auto totiž zamířilo jen za ruským publikem a stalo se tak vedle čínských modelů dalším dostupným modelem kategorie SUV-kupé. To je dnes žádaný typ vozu v rajónu prestižních značek jako Audi, BMW a Mercedes-Benz, z těch obyčejných jej ale tou dobou nenabízel nikdo. Přitom nešlo očekávat, že by prostý lid o takový vůz nestál.

Že to nebyla nereálná očekávání, naplno ukázaly další měsíce, během nichž se Arkana rychle začala drát nahoru prodejními statistikami. Nedivili jsme se tedy, když Francouzi přehodnotili svůj původně odmítavý postoj a loni odhalili i Arkanu pro EU. Kde je problém? Přišli se sice stejně vypadajícím, ale jinak odlišně pojatým vozem šitým spíše na míru evropským regulátorům než zákazníkům, které tu navíc stojí skoro dvojnásobek. A není to tak, že byste dostali více, současným vrcholem nabídky je hybrid se stovkou za 10,8 s a maximální rychlostí 172 km/h, to opravdu neohromí nikoho.

Arkana ale dále žije dvojí život, když je v Rusku a okolních zemích nabízena ve stejné formě s jednodušší, ne nutně horší technikou. A boduje stále více - ruský Avtostat informuje, že Arkana se v srpnu poprvé dostala mezi trojici nejprodávanějších modelů značky na tamním trhu. A i v době, kdy celý trh a Renault meziročně klesají (-11 %, 9 699 prodaných vozů), dokáže mířit s odbytem prudce vzhůru. Stylové SUV si tak vybralo 1 696 kupců, tedy o 21 procent lidí více než loni. Model tak překonává tamní Kaptur (sic) a téměř vyrovnává Dacii Logan, která se v Rusku prodává též s logem Renaultu. V obou případech jde o ještě levnější auta.

To je pozoruhodný úspěch, divit se ale není čem. Jde o dobře vypadající, docela velké (délka skoro 4,6 metru) SUV-kupé klidně s pohonem všech kol, slušnými motory a bohatou výbavou. Cena od 1 286 000 rublů (asi 381 tisíc Kč) pak připomíná spíše nabídky čínských, ne evropských značek. Za tuto sumu tedy dostanete jen základní verzi Life s motorem 1,6 a pohonem předních kol, ani to ale vlastně není úplně špatné.

I když se ovšem pořádně rozšoupnete a sáhnete po vrcholném provedení Pulse s motorem 1,3 turbo o 150 koních, pohonem 4x4 a automatem, nezaplatíte více než 1 797 000 RUB, což jest 533 tisíc korun. U nás Arkana začíná na 660 tisících v úplném základu a když sáhnete po vrcholu v podobě verze R.S. Line s oním hybridním pohonem s horší dynamikou, který pohon 4x4 nenabízí ani za příplatek (stejně jako kterákoli jiná Arkana pro EU), platíte 838 000 Kč. Že by se tu Arkana někdy stala bestsellerem, si za této situace nedokážeme představit, jakkoli o zákazníky v dnešní době vyloženě nouzi mít nebude.

Renault Arkana je i ve vrcholné verzi Pulse s nejlepším motorem, pohonem 4x4 a automatem v Rusku o 127 tisíc levnější než v Česku základ modelu se stejným jménem. Že je v Rusku hitem k pohledání táhnoucí prodeje i v těžkých časech, není divu. Foto: Renault

