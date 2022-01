Levný čínský soupeř Škody Karoq míří do Evropy, s cenou nižší o 400 tisíc snad nemůže neuspět před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: JAC

Pokud máte pocit, že za 400 tisíc si koupíte Karoq celý, pak bohužel, tyhle časy jsou dávno pryč. Jeho základ dnes začíná skoro na 640 tisících Kč, soupeř od čínského JACu se stejným výkonem v Číně startuje na 245 tisících. A už si štráduje směr západ.

Pro čínské automobilky se druhou domovinou stává Rusko. Není to až tak překvapivé, neboť vzdálenost mezi oběma zeměmi není příliš velká a regulatorní požadavky nejsou dramaticky odlišné. Mimo to jsou čínská auta ve srovnání s těmi ruskými poměrně vyspělá, líbivější, bezpečnější i úspornější. A co je nejpodstatnější, k mání jsou za velmi nízké ceny. V důsledku toho zájem o ně loni opravdu razantně stoupl a jen Chery, Haval a Geely v Rusku prodaly přes 100 tisíc aut. To už nemá daleko k 10procentnímu tržnímu podílu.

Nyní se do Evropy vydává další čínský vůz, a sice JAC S4. Ten byl ve své domovině odhalen v roce 2020 pod označením JAC Jiayue X4, než došlo na jeho přejmenování na Sol X4. Poté byl název změněn na Sehol X4, přičemž v takové Brazílii je nabízen jako JAC T60 Plus. A aby těch zmatků nebylo málo, pak Číňané v mezičase ještě představili bateriovou verzi se 150koňovým elektromotorem, která dorazila jako Sol E40X. Ve všech případech jde nicméně o téže SUV, které si v Evropě bude říkat jen S4.

Kromě odlišného názvu by nemělo projít žádnými výraznějšími designovými změnami, ostatně nadále bude měřit 4 410 milimetrů na délku, 1 800 mm na šířku a 1 660 mm na výšku. Zároveň počítá také s identickým rozvorem 2 620 mm a světlou výškou 200 mm. Terénu by se tedy JAC S4 bát nemusel, zvláště s ohledem na plastové lemy ve spodní části karoserie. Nicméně pohon všech kol není nabízen ani v Číně, a k mání tak pochopitelně nebude ani v Rusku.

Zákazníci přitom budou moci volit mezi atmosférickou jedna-šestkou (109 koní, 150 Nm) a přeplňovanou jedna-pětkou (136 koní, 200 Nm), které standardně doplňuje šestistupňový manuál. Za příplatek je ale k dispozici automat CVT. O elektrické verzi zatím nebyla řeč, s ohledem na ruskou realitu a tamní tržní podíl elektrických aut 0,06 % ale s jeho příchodem nepočítáme. Dodáme tak jen, že v Číně je E40X nabízeno s bateriemi o kapacitě 55 či 66 kWh.

Od motorů se můžeme přesunout k podvozku, jenž užívá vzpěry McPherson vpředu a torzní příčku vzadu. Standardem pro všechny vozy jsou pak 17palcová litá kola či třeba halogenové světlomety, u vyšších úrovní výbavy ovšem dojde na LEDky. Stejně tak u nich bude možné v interiéru počítat se dvěma 10,25palcovými displeji, kdy jeden supluje přístrojový štít. Základ jej totiž má poodigitální. Dotykově se pak u všech variant bude ovládat také klimatizace.

Lze už jen dodat, že výrobu SUV se zavazadelníkem o objemu 520 až 1 050 litrů dostala na starosti továrna JAC v Kazachstánu. K cílové skupině se tedy novinka ještě více přiblíží, což se má pozitivně projevit na cenách. Ty ruské zatím nebyly stanoveny, v Číně ale S4 startuje na 72 800 yuanech, tedy asi 245 tisících Kč. To je na vůz o velikosti Škody Karoq se stejně výkonným základním motorem a srovnatelnou výbavou kouzelná cena - u nás Karoq dnes začíná na skoro neuvěřitelných 638 900 Kč, bezmála o 400 tisíc dráž.

JAC X4 míří do Ruska, kde bude nabízen jako S4. Montovat se přitom bude v Kazachstánu, aby značka zajistila, že cenově se bude i nadále držet při zemi. Foto: JAC

Zdroj: JAC

