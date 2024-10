Lidé začali elektrickým Korejcům ve velkém ukazovat záda, tato ošklivka teď v Evropě padá o 73 procent před 9 hodinami | Petr Prokopec

Není to případ jednoho modelu, dokonce ani jedné značky, dokonce ani jednoho kontinentu. Už dřívější soudní spor ukázal, že prodejní čísla elektrických Hyundai byla zčásti vylhaná, bolestivý návrat do reality tak byl zřejmě nevyhnutelný.

Musím přiznat, že pro Kiu EV6 GT mám jistou slabost. Kolegové sice nevynechají jedinou příležitost, aby mi kvůli tomu omlátili hlavu o zeď ve snaze o návrat zdravého rozumu, jenže je to marné, korejský elektromobil se mi usadil pod kůží opravdu silně. Přesto však nepočítám s tím, že bych rozšířil řady majitelů, a to kvůli ceně. Kia si za vrcholnou verzi schopnou v přímém směru držet chvíli krok i se supersporty účtuje 1,8 milionu korun, což je zhruba trojnásobek toho, co jsem za nové auto ochoten utratit.

V podstatě by mi tedy ani nepomohl přesun na americký trh, kde klientelu netrápí kupříkladu daň z přidané hodnoty. Ve Státech totiž EV6 GT vychází na 61 600 USD tedy na něco málo přes 1,4 milionu korun. Ve finále je tak o podstatných 10 tisíc dolarů (asi 229 tisíc Kč) dražší než podobně velká Tesla Model Y ve své vrcholné verzi Performance. Nikoho tedy jistě nezaskočí, že Korejci tahají za kratší kus provazu. Jak ale nyní odhalují prodejní výsledky za září a vlastně i dosavadní rok probírané kolegy z Carscoops, nově začíná přituhovat.

Devátý letošní měsíc totiž v případě EV6 vyústil v 1 612 registrací, tedy o 22,6 procenta horší výsledek, než jakého Korejci dosáhli loni. Celkově se pak sice mohou za první tři kvartály pochlubit růstem o 8 procent, nicméně ten velmi pravděpodobně bude do silvestrovské půlnoci vymazán. Kia totiž poslala na trh také větší model EV9, který zjevně začal svému sourozenci krást zákazníky. Za září se jej totiž prodalo 2 096 kusů, za čímž stojí fakt, že s lepší technikou je jen o chlup dražší.

Ještě hůře je ale u mateřského Hyundai, neboť Ioniq 6 si ve Státech v září našel jen 599 zájemců, tedy o 64 procent míň než loni ve stejném měsíci a stal se suverénně nejhůř prodávaným modelem značky. I když tedy v rámci dosavadní bilance je na tom tento vůz ještě dobře (od ledna do září 9 097 registrací, tedy posun vzhůru o 8 procent), v posledních třech měsících je odklon publika jasně patrný (2 185 ks, -57 procent). Náladu si přitom značka nemůže spravit ani u modelu Ioniq 5, který taktéž v září i třetím čtvrtletí zamířil dolů (o 16 a 1 procento).

Ioniq 6 se přitom v USA začal prodávat v březnu loňského roku, což jednak ukazuje, z čeho pramení celoroční růst. A je z toho zjevné také to, že stěží mohl stihnout zevšednět. Ceny navíc nejsou tak vysoké jako u Kie, v základu lze elektrický sedan pořídit od 37 500 USD (asi 857 tisíc Kč), načež je jen o chlup dražší než Elantra N. Přesto jde ale jednoznačně o propadák. Velmi negativní vývoj ale může být dán i kontroverzními praktikami Hyundai, které odhalil nedávný soudní spor. Prodejní čísla elektrických modelů byla zčásti vylhaná, vynucená dealerskými nákupy, za kterými chyběl zájem zákazníků. K citovaným větám manažerů Hyundai směrem k dealerům typu: „Musíme dosáhnout těch čísel kvůli tisku a Korejcům!” není třeba mnoho dodávat.

Situace v Evropě pro elektrické modely obou značek není lepší, ani o trochu. Podle Dataforce padl v srpnu Ioniq 5 prodejně o 51,2 %, Ioniq 6 o 73,4 % a EV6 je dole o 61,2 %. A všechny tyto modely odbytově v řádu desítek procent meziročně padají i optikou celého dosavadního průběhu roku. Ale kdo chce kam...

Ioniq 6 v zámoří nestojí až tak šílené peníze, jenže na druhou stranu vlastně nemá až tak co nabídnout. Od auta za 857 tisíc korun totiž rozhodně člověk očekává více než 150 koní, 386 km udávaného dojezdu a vzhled hlavy divokého prasete na čtyřech kolech. Foto: Hyundai

