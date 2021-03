Lidl znovu zkouší konkurovat dealerům aut, levně teď nabízí hned trojici modelů před 5 hodinami | Petr Prokopec

Chcete housky, mléko nebo nebo auto? Dříve zcela nesmyslná otázka se díky německému obchodnímu řetězci postupně stává realitou. Dřívější pokusy vyzněly do prázdna, nyní má modelů jen přibývat.

Rčení, že se nějaké auto prodává jak housky na krámě, jste nejspíše zaslechli nejednou. Obvykle jde o připodobnění, které má naznačit, že je ten či onen vůz žádaný, i u nás působící obchodní řetězec Lidl se nicméně rozhodl, že jej v praxi uvede doslova.

Nejprve začal nabízet vlastní služební ojetiny, posléze však přesedlal i na nové kousky jako třeba Fiat 500 nebo Renault Clio. Ty nabízel víceméně v jediné předvybrané specifikaci, na druhou stranu tak ale činil opravdu levně. Ve výsledku tak není divu, že vyhrazená auta byla vyprodána během chvíle, (v únoru 2019 se tak stalo během jediného týdne), přesto tyto pokusy nikdy nenásledoval další.

Nyní tomu má být jinak, neboť Lidl se vrací do již prozkoumaných s novou nabídkou. V jejím rámci přitom došlo na spolupráci se společnostmi Vehiculum a Sixt Leasing, neboť aktuálně není ve hře prodej, nýbrž operativní leasing, a to jak pro firmy, tak pro soukromníky. Volit nicméně můžete z širšího portfolia, neboť k mání je Kia Stonic, stejně jako Renaulty Twingo a Clio. Ať se přitom rozhodnete pro jakýkoliv model, pořizovací proces by neměl zabrat ani v jednom případě déle než přibližně 15 minut. Zkrátka než si nakoupíte, máte k rohlíkům a spol. i auto.

Co se korejského SUV týče, zájemci jsou ve své volbě vskutku omezeni. Jasně daná je černá barva, stejně jako litrové hnací ústrojí o výkonu 100 koní. Počítat je mimo to třeba rovněž s pětistupňovým manuálem a výbavou Vision, která zahrnuje třeba 17palcová litá kola, multimédia se sedmipalcovým displejem, zadní parkovací senzory, klimatizaci a vyhřívaná sedadla i volant. Vybírat tak vlastně lze jen délku trvání smlouvy a roční nájezd, přičemž měsíční sazby startují na vskutku lidových 135 Eurech (cca 3 500 Kč).

V případě francouzských vozů jsou vaše možnosti o chloupek širší, k mání je totiž hned čtveřice barev. Renault Twingo je přitom dostupný ve dvou odstínech bílé, v červené a černé, zatímco u Clia jednu bílou nahrazuje modrá. Tím však vaše konfigurační možnosti končí, dále je již možné znovu volit jen délku smlouvy a roční nájezd. Po stránce motorické je ale vždy standardem atmosférický litrový tříválec, za jehož pronájem zaplatíte ještě lidovější 99 resp. 109 Eur (2 600, resp. 2 850 Kč) měsíčně.

Také tentokráte je nabídka omezená, Lidl nicméně v tomto ohledu podrobnosti nezveřejnil. Není tedy jisté, jestli je limitován počet nabízených exemplářů či zda je dočasná nabídka. Jisté je pouze tolik, že obchodnímu řetězci se obchodování s automobily zalíbilo a vyplácí se mu. Do budoucna tak slibuje přiložit pod kotlem a svou nabídku chce rozšířit na velké množství modelů od různých značek a také na další trhy. Aktuální nabídka totiž platí jen pro Německo.

