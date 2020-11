Losí je test je pro moderní auta stále tvrdším oříškem, důvody nás napadají jen dva před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Každý výrobce se snaží, aby jeho nový produkt byl lepší než ten předchozí, automobilkám to ale v případě jízdních vlastností v extrému v poslední době ani trochu nevychází.

Jsou moderní auta lepší, než ta předchozí? To je poměrně komplikovaná otázka, na kterou nelze jednoduše odpovědět - pro každého je důležitější něco jiného. Pokusíme-li se ale dívat na věc s nadhledem, pak v případě výkonu, dynamiky a povětšinou i provozní efektivity došlo k posunu vpřed. Stejně tak šla výrazně nahoru bezpečnost, elektronická výbava i výbava vůbec. Trochu horší to může být alespoň u části aut s komfortem, ještě horší s kvalitou a vůbec nejhorší s ovladatelností a vůbec nejhorší s ovladatelností, kterou jakási přetechnizovanost učinila komplikovanější. V případě běžného ježdění může realita působit i opačně, stačí se ale dostat blíže k limitu možností provést náhlý manévr ve vyšší rychlosti je dnes již pomalu nemožné.

Dokládá to pohled na nespočet losích testů z poslední doby, od ostrého BMW přes nejostřejší Mercedes až po docela obyčejnou Škodu. K těmto a mnoha dalším vozům, které se obvykle ani zdaleka nepřiblížily kdysi obvyklé rychlosti 77 km/h, se nyní přidalo i nové Audi A3, které španělský km77.com též poslal mezi kužely.

Losí test nicméně německý hatchback opět nezvládl absolvovat v běžném tempu. Místo toho měl řidič již při prvním průjezdu problémy i s rychlostí 75 km/h a další pokusy nedopadly lépe. A3 je navíc nastaveno poměrně nedotáčivě, načež se mezi kužely skutečně trápí a bezchybně se se jimi protáhlo maximálně rychlostí 72 km/h. To je znovu bída s nouzí.

Nyní se můžeme vrátit do roku 2016, kdy titíž lidé na tomtéž místě otestovali tentýž vůz. v jeho předchozí generaci. Ta si v losím testu vedla daleko lépe, a to přesto, že do testu zamířila s těžším 1,6litrovým turbodieselem pod kapotou. Logicky by tedy měla být nedotáčivější, nicméně i tak mezi kužely projela bez problémů v rychlosti až 76 km/h. Nebyl to ani tehdy žádný zázrak a zkoušku o 1 km/h nezvládlo, požadovanému limitu však byla pořád blíže než moderní nástupce.

Je to skutečně pozoruhodné, neboť na vrcholu evoluce těchto aut bychom v losím testu čekali jen jeho naprosto bezproblémové absolvování. Proč tomu tak není, je otázkou, důvody nás ale napadají jen dva. Jednak je to ona ovladatelnost na limitu, která má k dokonalosti daleko - některá moderní auta mívají kupříkladu problém i s obyčejnými opakovanými, rychlými změnami směru, kdy jim přestává fungovat elektrický posilovač řízení. A řízení samo není zrovna „upovídané” ani v momentě, kdy vše funguje, jak má.

Hlavní potíž ale vidíme v pneumatikách, které jsou stále více zaměřené na minimalizaci všemožných odporů kvůli spotřebě paliva resp. emisím CO2, a ve výsledku tedy i snížení přilnavosti. Boji proti emisím oxidu uhličitého probíhá i na tomto poli a vybírá si svou daň. Jinému zdůvodnění je obtížné věřit - zrovna A3 se po technické stránce mezigeneračně podstatně nezměnila, stojí v podstatě na stejné platformě se stejnými motory a stejným zaměřením, a tady i velmi podobným naladěním. Jen pneumatiky obouvá stále jiné...

Nové Audi A3 Sportback nezvládlo losí test, mezi kužely projelo bez ztráty květinky pouze rychlostí 72 km/h. Předchozí generace se přitom dokázala dostat až na 76 km/h. Foto: Audi

Petr Prokopec