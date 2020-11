Mazda jde skutečně proti proudu, poprvé ukázala nové motory, s nimiž ostatní končí před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mazda

Mazda je v současném automobilovém světě anomálií a z této pozice zjevně nehodlá ustoupit. Naopak v době, kdy ostatní ostatní vidí budoucnost pomalu jen v elektrickém pohonu, skutečně chystá nový šestiválec, dokonce i na naftu.

Vzhledem k tomu, jak velkým a pestrým místem svět je, jde o nesmysl už z podstaty, přesto se naprostá většina velkých automobilek tváří, že budoucnost patří jen elektrickému pohonu. V Evropě, kde regulace EU v tuto chvíli nedávají prostor pro jakékoli jiné řešení, se to může stát, třebaže ani zde na většině míst nepřinese nic dobrého a technici volají po rozumnějším přístupu. Přesto se v této atmosféře najdou automobilky, které věří, že to bude nakonec zákazník, nikoli úředník, kdo rozhodne o tom, zda je to či ono řešení prodejné.

I mezi takto uvažujícími výrobci má ale zcela výjimečnou pozici Mazda, která jde už léta proti proudu. V době hromadného dowsnizingu sázela na velké atmosférické motory, v době odklonu od dieselů chce konkurenci vytřít zrak novým nafťákem a v době elektrifikace věří svému „dieselu na benzin”. Přátelé z elektrického údolí jistě doufali, že to Japonce přejde, jejich nejnovější avízo ale potvrzuje, že je to nepřechází ani trochu, právě naopak.

Člověk se musí až smát tomu, co chystají, uvědomí-li si veškeré souvislosti. Automobilka totiž ve chvíli, kdy někteří hovoří o velmi brzkém vyřazení těch či oněch spalovacích motorů z nabídky, přímo potvrdila nedávné informace o tom, že vyvíjí zcela nový šestiválec. A dokonce ukázala první fotku, na které je mezi dalšími alespoň částečně k vidění.

K dispozici bude modely prodávané po roce 2022, a to jako benzin, diesel a „diesel na benzin” zvaný SkyActiv-X. Aby toho nebylo málo, nastěhuje se také pod kapoty modelů nově koncipovaných jako zadokolky a k mání bude také v kombinaci s pohonem 4x4. To je opravdu úplně něco jiného, než co slýcháme od jiných firem.

V plánech firmy zveřejněných v rámci prezentace výsledků za třetí letošní kvartál ale nefiguruje jen šestiválec, vidíme i nové čtyřválce a také dobíjecí hybrid. Ten by měl nepřekvapivě pracovat s 48voltovou technologií a dostat se do prodeje též po roce 2022. Mazda ostatně už dříve zmínila, že před tímto termínem s žádným zcela novým modelem nepřijde - do té doby chce vyvinout nové pohony, které její nová auta zásadním způsobem odliší od konkurence. A podle všeho na tom pilně pracuje.

Na budoucnost jsme v tomto případě zvědavi a jsme nepochybně rádi, že nějaká Mazda existuje. Jakkoli nikdo nikdy nedokáže říci, co je tím správným řešením pro budoucnost, je jasné, že jediná cesta niky nemůže být schůdná pro všechny od těch, kteří jezdí autem jen po nákupech, až po ty, kteří pravidelně dojíždí z Prahy do Frankfurtu, pro všechny od jihu Afriky po Aljašku. Pestrost je zkrátka vítaná a fakt, že na ni Mazda trvá navzdory snahám přimět všechny kráčet v jednom šiku, si zaslouží obdiv.

Nový řadový šestiválec Mazdy už není jen spekulace, sama firma jej ukázala ve svých prezentačních materiálech probírajících vedle výsledků za třetí kvartál roku 2020 také její budoucí kroky. Foto: Mazda

Zdroj: Mazda přes Car Watch Impress

