Mazda má řešení malého dojezdu elektromobilů, je to knížecí rada k pohledání před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Japonci se vydali celkem odvážnou cestou, když za sumy srovnatelné s cenami vozů s dojezdem v řádu stovek kilometrů nabízí auto, které ani papírově nemá na jedno nabití ujet více než 160 km. Co s tím? Přece stačí mít druhý vůz s lepšími parametry.

Elektrické vozy dnes najdeme v nabídce pomalu každé automobilky. Výjimkou není ani Mazda, která také u nás prodává SUV MX-30. Za jeho nejlevnější verzi si účtuje 854 900 Kč, což vedle takové Škody Enyaq startující nad milionem korun může působit jako láce. Nicméně je třeba si uvědomit, že český vůz disponuje alespoň bateriemi o kapacitě 62 kWh, což je sice zoufale málo (ekvivalent asi 16 litrů nafty v nádrži konvenčního auta, s čímž koresponduje teoretický dojezd 411 kilometrů), je to ale pořád o hodně víc než u Mazdy. MX-30 totiž dostala paket s pouhými 35,5 kWh, což stejnou matematikou odpovídá asi 9 litrům nafty.

S danou kapacitou nepřekvapí vskutku nízký dojezd, a to i po teoretické rovině. Japonci totiž počítají s maximálně s 200 km v kombinovaném provozu. Také v tomto případě je ovšem realita jinde, třeba americká agentura EPA hovoří o daleko reálnějších 161 kilometrech. S vozem za 855 tisíc korun se tak vlastně nedostanete ani z Prahy do Brna, což je skutečně tristní.

Regionální manažer kanadského zastoupení japonské automobilky Mark Peyman nicméně naznačil, že nemusí jít o problém. Obvyklé zkazky o tom, že naprostá většina lidí jezdí pravidelně trasy v řádu desítek kilometrů za den, a tak nejde o problematické číslo, snad ani nechceme citovat, neboť jsou zcela irelevantní. S autem budou lidé spokojeni podle toho, jak bude uspokojovat jejich extrémní, nikoli typické potřeby - však běžně skoro nikdo ani ostře nebrzdí nebo nezatáčí a přesto jsou brzdné schopnosti či jízdní vlastnosti v extrému podstatným aspektem každého vozu. Peyman má v zásobě i lepší kousky.

Podle něj stačí mít v garáži druhé auto, které delší cesty zastane. „Během průzkumu jsme zjistili, že řada lidí má ve svých domovech další auta, která se vypořádají s delšími vzdálenostmi,“ uvedl Peyman. Z jeho slov tak vyplývá, že MX-30 je v podstatě jen vozem do města, zatímco na chatu zákazníci značky jezdí s jiným vozem, který není omezen velmi malou kapacitou baterií či palivové nádrže.

V tomto ohledu vlastně nelze nesouhlasit, problém je jinde. Většina lidí nemá ani na to jedno auto za 850 tisíc, které by jezdilo jen po městě, natož aby měli na druhé, pravděpodobně ještě dražší, které by zvládlo třeba i cesty na chatu. Navíc je tu ještě jeden problém. Pokud by elektromobily byly nabízeny jako jedna z možností třeba právě pro ježdění po městě, proč ne, můžete si k němu koupit třeba diesel na dlouhé cesty. Takto se ale situace nemá - konečným cílem je jiná auta zakázat a v momentě, kdy se i mnohem lépe disponované elektromobily na dálnicích vyloženě trápí, ani žádný druhý smysluplný vůz do party výhledově nemá existovat.

Připočteme-li k tomu, že většina lidí nemá k dispozici rodinný dům s dvougaráží, příjezdovou cestou či zahradou a parkovat násobné množství aut na sídlištích není reálné, pak je to skutečně „řešení” par excellence - pouhá knížecí rada, která reálně neřeší prakticky nic.

Za 854 900 Kč vám Mazda MX-30 nabídne baterie o kapacitě 35,5 kWh a elektromotor naladěný na 145 koní. Japonské SUV tak neoslní ani dojezdem, ani dynamikou, automobilka ale má řešení - kupte si k tomuto vozu ještě další, s lepším dojezdem. Foto: Mazda

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.