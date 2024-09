Mělo dávno skončit, místo toho je tu další verze. Staré SUV s obřím 720koňovým V8 táhne tak, že stojí už 2,6 milionu před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Je to dnes už 14 let starý model, který si měl dávno sbalit fidlátka, místo toho ale ukazuje, jak moc lidi táhnou postupně vybíjené obří motory s vysokými výkony. Žije dál a dál a prodává se za víc a víc, tohle je Durango SRT Hellcat Hammerhead.

Nejsou náhodou všechny ty zmínky o konci spalovacích aut, hlavně pak těch, která k pohonu užívají opravdu velké motory, jen snahou výrobců vytáhnout z lidí nekřesťanské peníze za něco, co je, ale dál být nemá? Berte to jako nadsázku, někdy to tak ale skutečně vypadá. Dnes stačí zmínit, že klientela má už jen pár měsíců na koupi osmi- či dvanáctiválcového vozu, a rázem potřebujete vidle, abyste s nimi mohli přehazovat utržené peníze. Je přitom úplně jedno, že dávno nejde o žhavou novinku, nýbrž o konstrukčně klidně i dekádu až dvě starý vůz - onen motor zkrátka ospravedlní skoro cokoli.

Nejvíc patrné je to na postupu automobilky Dodge, která v loňském roce odstřelila značnou část svého portfolia, když se z nabídky musely pakovat modely Charger a Challenger. Jejich náhrada pak sice má nakonec spalovací motor dostat, ovšem jen šestiválcový. A ten zkrátka už není takovým lákadlem, což Američané v posledních měsících jasně pochopili. U zmíněných ikon ale již nešlo couvnout, zatímco SUV Durango stále ještě odpraveno nebylo. A tak se z něj začíná stávat nový Nekonečný příběh, neboť Dodge dokola nabízí jeho „poslední” rozlučkové edice.

Nyní je tu tedy další. Automobilka oznámila, že vůz bude nově k dispozici provedení SRT Hellcat Hammerhead, které se motoricky nebude nijak lišit od předchozí varianty SRT Hellcat. Pod kapotou tedy svou práci i nadále odvádí 6,2litrový osmiválec HEMI naladěný na 720 koní, se kterými je možné zrychlit na stovku za 3,5 sekundy, zvládnout čtvrtmíli za 11,5 sekundy a dosáhnout maximálky 290 km/h. Nově si však automobilka za vůz účtuje 113 720 USD (cca 2,6 milionu Kč), tedy na Dodge opravdu vysokou sumu.

Durango třetí generace přitom původně dorazilo již v roce 2010, jeho vývoj je tedy již několikrát splacený. Mimo to automobilka mnohokrát uvedla, že s osmiválci je konec. Přesto tu ale máme další a další varianty, které jsou navíc stále dražší. V tomto případě přitom za růstem ceny stojí tmavě modrý lak Night Moves, jenž byl spárován s černou kapotou či 20palcovými koly. Za nimi prosvítají šestipístkové brzdy Brembo, jejichž třmeny jsou taktéž lakované černou.

Uvnitř Dodge zvolil dvoubarevné čalounění, přičemž středy sedadel jsou vyvedené v odstínu Hammerhead Grey Laguna, jenž dal nové edici jméno. Povšimnout si pak lze i dekorů z kovaného karbonu, přičemž u volantu automobilka použila semiš a u palubky „prémiové čalounění“. Do výbavy se pak nastěhoval audio systém Harman Kardon s 19 reproduktory, střešní okno či bezdrátové dobíjení mobilů. Bezdrátové jsou pak i funkce Apple CarPlay a Android Auto.

Zda bude výroba novinky omezena časově či kusově, Dodge zatím neupřesnil. Dá se ale předpokládat, že na jedno či druhé rozhodně dojde. Už jen proto, abychom se za pár měsíců mohli dočkat další, tentokrát jistě opět poslední osmiválcové verze. I ta se zřejmě bude lišit jen pár kosmetickými doplňky, za které již budete platit nikoliv sumy, které lze spojit i s Mercedesem, nýbrž takové, za které by se nestydělo ani Bentley. Ostatně ani to už čistokrevný V8 nenabízí.

Právě skutečnost, že výrobci pozvolna vyklízejí pole na těch patrech trhu, kde je stále mnoho zájemců, navíc patřičně movitých, vede ke žním těch, kteří vydrželi. Ostatně takový Ford by mohl vyprávět, neboť po odchodu Chargeru a Challengeru a konci Chevroletu Camaro je Mustang posledním osmiválcovým muscle carem v nabídce. A jako takový jde na dračku, přičemž u verze GTD si modrý ovál již účtuje stejné peníze, jaké u klientely požaduje Ferrari.

Durango SRT Hellcat Hammerhead se výkonem od předchozí edice neliší, nový má jen lak či čalounění. Protože jde ale o jedno z mála nových aut, které lze pořídit s čistokrevným osmiválcem, mohla si automobilka dovolit znovu navýšit cenu. A nejspíš tak ještě nějakou chvíli bude postupovat. Foto: Dodge

Zdroj: Dodge

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.