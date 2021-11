Mercedes a Renault se rozchází, spolupráce postavená kolem neobvyklého motoru zkrachovala před 6 hodinami | Petr Prokopec

Ačkoli v současné době automobilky spíše hledají nové aliance, které by jim dovolily snáze přestát časy nerentabilních investic do elektromobility, Mercedes, Renault a s nimi i Nissan míří se stejnou motivací přesně opačným směrem.

V dubnu roku 2010 oznámili Carlos Ghosn a Dieter Zetsche spojenectví aliance Renault-Nissan s německým Daimlerem. První plody spolupráce se začaly objevovat o několik let později, když bylo představeno Infiniti Q50 poháněné dieselovým motorem Mercedesu. Pak přišel nový model třícípé hvězdy Citan, který byl přepracovaným Renaultem Kangoo a nejviditelněji tento trojlístek začal používat přeplňovaný benzinový motor s neobvyklým 1,3litrovým objemem.

Právě tato pohonná jednotka se ale ukázala být tím, na čem celá spolupráce nejen stála, ale s čím také padla. Renault již na počátku letošního roku prodal veškeré akcie Daimleru, které držel, stejně jako tak učinil i Nissan. Nyní tentýž oznámili i Němci, kteří ve francouzské automobilce drží tříprocentní podíl, jehož hodnota se má pohybovat okolo 300 milionů Eur (cca 7,6 mld. Kč). Všichni zúčastnění přitom paradoxně říkají, že akcie prodávají proto, aby měli na investice do nerentabilní, ovšem politicky vynucované elektromobility.

To je zajímavé, neboť jako cesta k přežití je obvykle skloňována užší spolupráce jinak soupeřících firem, která by dovolila lépe rozmělnit investice směřující do vývoje nových elektrických aut. Renault s Nissanem na tomto poli spolupracují i nadále, Mercedes už se ale nepřidá. A byť všechny značky svorně říkají, že jejich spolupráce bude pokračovat, nejspíše bude jen dožívat z dříve vzniklých plodů.

Je totiž třeba dodat, že kooperace se ukázala být úspěšnou leda v případě onoho neobvyklého benzinového motoru, jinak není moc o čem mluvit. Třída X od Mercedesu coby přepracovaný Nissan Navara zmizela z nabídky již po dvou letech kvůli mizivým prodejům, stejně tak neokouzlil ani zmiňovaný Citan, zvláště poté, co tragicky selhal v crash testech Euro NCAP. Smart ForTwo vyvinutý po bohu Renaultu Twingo pak rovněž nepřinesl kýžený zisk a skončil prodejem celý značky, dieselový motor 1,5 dCi pak neodpovídal standardům Mercedesu a srážel reputaci třícípé hvězdy.

Všechny tyto prohry vytvářely zlou krev, ke konci spojenectví by ale nejspíše nevedly. O to se nakonec zasloužil až Li Shufu, čínský miliardář šéfující značce Geely, který je s takřka desetiprocentním podílem největším akcionářem Daimleru. Právě ten na počátku letošního roku s Němci podepsal dohodu o spolupráci, která se bude týkat jak dalšího rozvoje značky Smart, tak vývoje nových čtyřválcových motorů, jenž bude užívat Mercedes, Geely i Volvo.

Právě v důsledku tohoto rozhodnutí pak nelze příliš očekávat, že by francouzsko-japonsko-německá spolupráce mohla pokračovat čímkoli novým. Prodej akcií držených Mercedesem se tak zdá být pomyslnou tečkou, kterou přežijí leda některé společně vyvinuté užitkové vozy.

Vozy jako Mercedes Citan se nesetkaly s velkým úspěchem a jen univerzálněji použitelný motor 1,3 situaci nezachranil. Vlastně tak není divu, že spolupráce Mercedesu, Renaultu a Nissanu se pozvolna chýlí k definitivnímu konci. Foto: Mercedes-Benz/Renault

