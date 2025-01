Mercedes nepochopil nic. Trápící se třídu S chce spasit interiérem z ještě většího propadáku, nedává to smysl před 8 hodinami | Petr Prokopec

Vypadá to, že třícípá hvězda si pořád neuvědomuje, kdo si třídu S či odvozený Maybach kupuje. Proto hodlá vrcholné limuzíny s faceliftem osadit digitální palubkou Hyperscreen, i když majitelé si často stěžují na obtížnou použitelnost už současného interiéru.

Pokud přijde řeč na průměrný věk zákazníků Mercedesu, pak před deseti lety šlo o 55 let. Třícípá hvězda od té doby představila řadu aut zaměřených na mladé jako třeba CLA, pročež se jí povedlo srazit tento průměr, ovšem pouze o čtyři roky. U některých modelů je ale stále třeba počítat s vyšším stářím než tím původním, třeba třída S si své typické majitele nachází primárně mezi 62letými muži, kteří mají vyšší než středoškolské vzdělání a milionové roční příjmy.

Jde o statistiky důvěrně známé a německé automobilce jsou nepochybně dobře známé. Proto opravdu nechápeme její chystaný krok, který jako by chtěl na třídu S „naučit” klientelu docela jinou. Jak ukazují špionážní fotky publikované kolegy z Carscoops, Mercedes chystá facelift třídy S, a to jak s třícípou hvězdou na kapotě, tak i ve verzi Maybach. A spolu s ním nadělí oběma limuzínám tzv. Hyperscreen, tedy digitální palubní desku, která je roztažená přes celou šířku interiéru. Automobilka s ní vyrukovala v roce 2021, kdy se jí dočkala elektrická verze třídy S, tedy model EQS.

Od té doby Hyperscreen zamířil i do dalších aut značky, které jsou do jednoho propadáky, typ EQS je jedním z největších prodejních průšvihů moderní historie značky. V případě vrcholu Němci zůstávali u o něco tradičnějšího pojetí, ale přesto ne tradičního - zákazníků třídy S známe dost a z většiny si stěžují, že už středová konzole tvořená rozměrným dotykový displejem po vzoru Tesly je pro ně nepřijatelná. Bude tedy rozměrná celodigitální palubka něčím, co se jim zalíbí víc? Nedokážeme si představit, jak bychom došli ke kladné odpovědi. Však plně digitální palubka autu vezme význam dekorů ze dřeva a dalších ušlechtilých materiálů, což pro některé také není dobře.

Vývojové prototypy nachytané špionážními fotografy zatím neukázaly nový interiér v celé kráse, načež lze ještě doufat, že Mercedes zvolí aspoň trochu smysluplnější alternativu. Zatím totiž čelí hroutícím se prodejům tohoto modelu, které se ne a nelepší. Za celý loňský rok bylo dle údajů Dataforce prodáno v Evropě 6 754 exemplářů třídy S místo předloňských 9 967 kusů, v prosinci byl pak propad ještě výraznější (321 ks vs. 566 ks). Při snaze o spasení bychom se soustředili spíš na tradiční klientelu, ale to se dnes nenosí, automobilka se tak pokusí uhranout lidí ze snad docela jiné generace.

Divíme se tomu, neboť chyb si dnes automobilka po jejích mizerných loňských výsledcích opravdu nemůže dovolit mnoho. A to i když v jednom ohledu jí nízké prodeje možná vyhovují - elektrické EQS je na prodejně ještě tragičtěji (jen 193 ks v prosinci 2024!), načež značce hrozí v případě vysokých prodejů spalovací alternativy pokuty za nadlimitní emise. Tomu se říká „útěcha vzor 2025”, skutečně.

Takto vypadá Hyperscreen u modelu EQS, u spalovací třídy S se pak zjevně příliš lišit nebude. Což může být další chyba, neboť lidé kupující tyto vozy jsou spíše konzervativního rázu. Foto: Mercedes-Benz



Pro srovnání současná třída S před faceliftem. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Carscoops, Mercedes-Benz, Dataforce

Petr Prokopec

