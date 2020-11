Mercedes pro svůj nejlepší model avizoval motor V12, teď už o něm ale odmítá říct slova před 5 hodinami | Petr Miler

Mluvil o něm dříve, jeho existenci přiznal i v tiskové zprávě, na samotné premiéře se mu ale zcela vyhnul. Důvod? Sami Němci očividně nemají tušení, kde jej budou moci prodávat.

Mercedes s koncem tohoto pracovního týdne odhalil nový Maybach tříd S, tedy vrcholnou verzi svého nejlepšího sedanu. A je to znovu něco. Auto vizuálně opulentní, technicky vytříbené a moderní elektronikou vyšperkované je jedním z nepochybných vrcholů současné automobilové produkce, a to nakonec i mechanicky.

Automobilka v úvodní tiskové zprávě avizovala příchod verze S650, tedy varianty s 630koňovým motorem 6,0 V12 biturbo, který má svůj výkon posílat na zadní, možná ale nakonec i na všechna kola. Automobilka už sice dříve uvedla, že s dvanáctiválci skončila, Maybach ale právě má být jedinou výjimkou. Kde je tedy problém? Že v tuto chvíli nemáme tušení, zda si takové auto ještě vůbec půjde koupit. A možná ho nemají ani Němci.

Přes výše zmíněné totiž automobilka při živé premiéře jediným slovem o verzi S650 nezavadila a odmítla i jakákoli pozdější vyjádření k ní. Je to v tuto chvíli takový existující a neexistují vrchol a že není jasné, co od Mercedesu čekat, potvrdil nakonec i Koert Groeneveld, šéf globální komunikace produktů a technologií u Daimleru.

Ten včera vystoupil v pořadu BNR National Auto Show a řekl, že jde o „složitý příběh”, který má co do činění hlavně s evropskými regulacemi, ale také cíli samotného Daimleru. Podle něj v tuto chvíli Mercedes-Maybach S650 nemá potřebnou certifikaci, a tak Mercedes nechce tuto verzi nabízet, ani ji jakkoli předem propagovat. Může se totiž stát, že ji v Evropě vůbec nabízet nebude.

Podle Groenevelda jednak Mercedesy pochopitelně musí vyhovovat evropským předpisům a jednak chce být sám Daimler do roku 2039 „klimaticky neutrální”. Klasické absurdní zaklínadlo pak může zabránit i tomu, aby se verze S650 vůbec prodávala v EU, třebaže podle Koerta G. Mercedes chce, aby Maybach třídy S byl „tak exkluzivní a luxusní, jak to jen jde” a „motor V12 k tomu samozřejmě patří”.

Patří ano, ale samozřejmě zjevně ne. Hlava globální komunikace produktů a technologií tak odmítla upřesnit, kdy by se situace mohla změnit, protože se také nikdy změnit nemusí. Bylo by tristní, kdyby evropským pravidlům a pofidérním (zjevně opět evropským) cílům Mercedesu padla za oběť vlajková loď s motorem V12, kterou si koupí asi 20 lidí za rok. Budeme doufat, že se to nestane, ale stát se to zjevně může.

Mercedes-Maybach S 650 jako by byl a nebyl současně. Zástupce Mercedesu nyní vysvětlil proč - on bude, ale nemusí být dostupný v EU. Foto: Mercedes-Maybach

Zdroj: BNR National Auto Show

