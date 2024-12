Mercedes řekl víc k novému CLA. Chlubí se dojezdem až 1 270 km, ale jak? Je to trik jako od Horsta Fuchse před 4 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto nebude jen elektrické, nakonec dostane i spalovací motor. Bateriová verze ale přijde jako první, a tak se ji automobilka pokouší postavit do nejlepšího světa. Její triky jsou ale hloupé a průhledné.

Příchod třetí generace Mercedesu CLA je na spadnutí. Německá automobilka už tedy svou klíčovou novinku (jde aktuálně o její třetí nejprodávanější auto vůbec za třídami A a C) začala ukazovat světu, pravou nohou ale nevykročila. Vůz spojuje se sloganem „Class of its own“, což jsou slova, která v roce 2012 začala používat Škoda v souvislosti s tehdy novou Octavií III. Nicméně v případě mladoboleslavské značky nemohl nikdo nic namítat, neboť 4,6metrový liftback a kombík skutečně nenacházely sobě skutečně rovné auto, alespoň v Evropě. I proto se obě verze prodávaly pomalu lépe než housky na krámě. Lze však s takovým úspěchem počítat u třícípé hvězdy v případě nového CLA? Na to je zapotřebí dost velká dávka optimismu.

Novinka totiž zpočátku dorazí jen v elektrické verzi. Klientela bude moci volit mezi dvěma pakety baterií, kdy ten s kapacitou 58 kWh je ekvivalentem 15litrové nádrže na naftu, zatímco v případě 85 kWh jde o necelých 22 litrů. Pokud byste tolik paliva natankovali do zmiňované Octavie s motorem 2,0 TDI, i při dálničním tempu můžete počítat s dojezdem okolo 400 kilometrů. Poté vám stačí jedna zhruba pětiminutová zastávka, při které doplníte 50 litrů, které nádrž tohoto vozu snadno pobere, a rázem si můžete střihnout další tisícikilometrovou štreku.

Je přitom jedno, kde zastavíte, i tankovací pistole s vesnické benzinky vám nádrž doplní dřív, než vám automat na kafe udělá presso. Navíc kvůli tomu nemusíte sjíždět z vytyčené trasy, čerpací stanice jsou dávno na každém rohu. A právě tyto okolnosti posunují využitelnost spalovacích aut na úroveň, jaké ta elektrická zatím nedosahují a v jakkoli dohledné době ani nemají šanci dosáhnout. Ostatně německá „třída sama pro sebe“ to naplno potvrzuje, jakkoli její tvůrci chtěli novými informacemi spíše vzbudit zájem kolegů z Auto Expressu.

Timo Stegmaier, který má u CLA na povel vývoj hnacích ústrojí, totiž uvedl, že verze s větším paketem baterií zvládne 1 270 km jen při dvou desetiminutových zastávkách. Stát za tím má 800voltová elektrická architektura, díky které je možné „doplnit 300 km dojezdu během 10 minut“. Automobilka si to měla ověřit na testovacím okruhu Nardo, kde nové CLA zvládlo urazit během 24 hodin 3 717 km. Nabíjeno přitom bylo u „normální dobíjecí stanice“, kde technici značky „pravidelně viděli výkon 320 kW“.

V tomto ohledu se přitom se zástupci značky rozhodně neshodneme na tom, co je „normální dobíjecí stanice“. Z našich vlastních zkušeností totiž velmi dobře víme, že člověk může být rád, když narazí na stanici disponující stabilním výkonem 50 kW. A pokud je u toho víc obsazených stojanů, realita bývá ještě horší nižší. Tím nechceme popřít, že výkonnější stanice existují. Zatím jde ale spíše o ojedinělý jev, se kterým při svých delších cestách nemůžete příliš kalkulovat. Navíc Mercedes realisticky dodává, že „s vrcholnými 320 kW nelze počítat stále“, baterie to zvládne jen chvíli. A vlastně ani neví, jaké budou reálné křivky vývoje dobíjecího výkonu během „tankování”, to se také bude lišit v závislosti na mnoha zatím neověřených okolnostech.

Pokud tedy svou dovolenou nebudete chtít trávit ježděním po Nardu, musíte logicky počítat s mnohem horšími čísly. Navíc co to vůbec je za způsob využití auta, které počítá se dvěma maximálně rychlými dobitími v optimální moment vybití baterky, které opět využije jen část dostupné kapacity (patrně obvyklých 10 až 80 procent)? To jsou triky jako od Horsta Fuchse, který by vám prodal i svou vlastní nemocnou matku. S onou 12 let starou Octavií III 2,0 TDI zvládnete ujet klidně přes 3 000 km se dvěma natankováními skoro kdekoli, kdykoli, jakkoli, prostě bez jakýchkoli zvláštních podmínek. A u pumpy nestrávíte nutně ani 100 sekund. Tak kde je ten pokrok?

Ten se odrazí leda v ceně, neboť zatímco stávající CLA lze pořídit od 986 150 Kč, novinka se nemá dostat pod 1,2 milionu korun. Přitom taková Tesla Model 3, tedy jeden z největších konkurentů novinky Mercedesu, startuje ještě níž (979 990 Kč) než dnešní spalovací CLA. Tohle je souboj, který se nedá vyhrát, což třícípá hvězda zjevně chápe. Proto nakonec původně jen čistě elektrické CLA dorazí také ve spalovací verzi, ale jaké? S čínským motorem jako jedinou volbou to stěží bude žádoucí zboží.

Víme, že se vám to nelíbí, ani nám se to nelíbí. Ale není na čase si přiznat, že německý automobilový průmysl s Mercedesem v čele prostě ztrácí svou mimořádnost? A může si za to v prvé řadě sám, když roky nesmyslně doufá, že dostatečně dlouhým rajtováním polomrtvého koně zázrakem stvoří vítěze Velké pardubické. Nestalo se to a nestane se to, je čas otevřít oči a vrátit se k rýsovacím prknům.

Nové CLA je aktuálně prezentováno pod sloganem „Class of its own“. Třída svého druhu to vlastně je, jen asi ne v pozitivním smyslu slova. Foto: Mercedes-Benz

