Mercedes ukázal další tři nová auta, je znovu těžké se pro ně nadchnout před 6 hodinami | Petr Prokopec

Nové auto by mělo vyvolávat touhu jej vlastnit, zvláště pokud je drahé, a tak z podstaty poněkud rozmařilé. Nejsme si ale jisti, že zrovna tohle poslední Mercedesy dokážou.

Dnes začíná autosalon v Mnichově, novém místě konání tradičního IAA, a tak je na světě řada novinek. Včera jsme si z nich mohli představit Mercedes-Benz EQE, který je ale zatím spíše zklamáním. Po stránce vizuální až příliš připomíná již delší dobu odhalené EQS. Rozměry jsou tak pomalu jediným prvkem, který tyto dva modely od sebe odlišuje, tedy alespoň do chvíle, než třícípá hvězda odhalí ceny. Něco takového ale dnes zkrátka nestačí, nacházíme se uprostřed doby, kdy elektromobilů přibývá jako hub po dešti a bez specifického produktu je těžké vystoupit z řady.

To ostatně dokládá i sama třícípá hvězda, která do Mnichova přivezla ještě další třídy novinky - jednu produkční a dva produkci blízké koncepty. Na ty se zaměříme v prvé řadě, neboť i v jejich případě může automobilka narazit. Je totiž třeba si uvědomit, že dříve výrobci neměli problém s prodejem relativně dražších a přitom víceméně nesmyslných elektromobilů, neboť jejich majitelé se cítili být průkopníky nové technologie. A z toho důvodu byli ochotni akceptovat i vyšší částky za méně muziky, než nabízely vozy se spalovacím ústrojím.

Tyhle časy ale končí, přirozený zájem o tento typ vozů nemá daleko k vyčerpání a většinu prodejů se starají hlavně velkorysé dotace a další umělá zvýhodnění. Bez nich jsou prodeje elektromobilů rázem minimální, ať už se to jejich zastáncům a propagátorům líbí nebo ne. Nakonec se stačí podívat na české prodeje, které zvýhodnění prosté nejsou, jen se u nás nerozhazují statisíce na všechny strany. A rázem se bavíme asi o 1 % celého trhu. Jinde je to jinak, vládní podpora ovšem nebude nekonečná a nic než přirozený zájem novinky nad vodou dlouhodobě neudrží.

Právě proto se výrobci musí daleko více snažit zasahovat terč přesně do jeho středu, je nicméně otázkou, zda zrovna tímto směrem míří Mercedes EQG. Jde o elektrickou verzi legendárního G-Wagenu, u kterého se Mercedes snažil zachovat veškerý off-roadový kredit. Zachován tedy byl žebřinový rám, s nímž je spárována přední nezávislá a zadní tuhá náprava. Baterie pak navíc byla integrována do rámu, aby došlo ke snížení těžiště. Napájet má navíc hned čtyři nezávislé jednotky spárované s dvoustupňovou automatickou převodovkou, díky nimž by novinka měla překonat i G63 AMG.

S ohledem na komplikované ústrojí je nicméně jasné, že elektrická třída G bude neskutečným mastodontem. To využitelnost v terénu pochopitelně sníží, navíc je třeba pamatovat na skutečnost, že vedle lesa budete dobíjecí stanici hledat stěží. Mercedes ale nejspíše ani nepočítá s tím, že by právě tam majitelé vyráželi. A proto vozu dodal tolik diod po obvodu celé karoserie, že si mnozí budou myslet cosi o příjezdu pouti. Off-roadoví fanoušci ale zrovna po něčem takovém netouží, zbytek pak nepotřebuje onen rám.

Mimo to je třeba dodat, že elektrické Géčko nebude ani v nejmenším levné. Konkurovat tak bude Mercedesu-Maybach EQS SUV, což je další koncept. Ten míří na střed terče lépe, elektrický pohon totiž kombinuje s nemalým luxusem i originálním vzhledem. Pár zákazníků by tedy tento model oslovit mohl, zvláště když nabídnout má dojezd až 600 km. S těmi pak budou spojeny doplňky z růžového zlata, podlaha pokrytá umělou kožešinou či schránka na sklenky šampaňského a lednička.

Mercedes nicméně zároveň dodal, že souběžně s verzí Maybachu dorazí i základní elektrické EQS SUV. To sice pochopitelně bude levnější, levné však nikoliv. Přičemž vzhledově se od EQG bude lišit, po stránce technické ale nabídne totéž. Rázem je tak ale otázkou, kdo tento střed nabídky bude chtít.

Dá se nicméně předpokládat, že pro výrobce nakonec alarmem, že svá auta mají vyvíjet s ohledem na potřeby zákazníků a nikoliv dle politického diktátu, budou až razantně klesající registrace. V té chvíli ale dost možná již bude pozdě. Raději ale nepředvídejme, na vize nemající oporu v realitě tu máme zákonodárce. Rovnou tedy přejdeme k poslední novince, jíž je Mercedes-AMG EQS 53 4Matic, tedy vůbec první ryze elektrický model sportovní divize z Affalterbachu.

Vůz vychází z běžného EQS, tím je však míněna limuzína a nikoliv výše představené SUV. Vůz dostal do vínku dvojici elektromotorů, která běžně produkuje 658 koní a 950 Nm. V kombinaci s paketem Dynamic Plus ovšem výkon narůstá dokonce na 761 koní a točivý moment na 1 020 Nm, ovšem pouze v jízdním režimu Race. V té chvíli limuzína zvládá stovku za 3,4 sekundy a dosahuje maximálky 250 km/h, zatímco u běžného provedení lze počítat s 3,8 sekundami a 220 km/h.

Posun zde tedy rozhodně je, a to i vůči předchozímu Mercedesu-AMG S63 AMG, který stovku zvládal za 4 sekundy. Na druhé straně si ovšem muselo vystačit z výkonem o 200 koní nižším. Navíc je prakticky jisté, že s elektrifikací bude spojena mnohem vyšší cena. Zvláště když tu máme baterie o kapacitě 107,8 kWh, jenž mají zvládat až 580 km na jedno nabití. Pokud si ovšem uvědomíme, že EQS AMG váží 2 655 kg, pak je více než jisté, že realita bude o poznání nižší zejména ve chvíli, kdy z dostupného výkonu využijete více než pár procent. Vysoká hmotnost navíc negativně ovlivní i dynamiku v jiném než přímém směru, jakkoli zrovna o tu u velkých limuzín zase tak nejde. Přesto poslední eSkové AMG i při takové jízdě fungovalo.

Je tak skutečně těžké se pro kteroukoli z novinek nadchnout, zejména elektrická třída G nám přijde nesmyslná. Tato auta na nás nevyhnutelně dělají dojem, že Mercedes vychází vstříc spíše než regulacím, o čemž nakonec nejlépe svědčí jedna věc - žádný z těchto ani předešlých elektrických vozů nenahrazuje spalovací klasiku stejné třídy, což samo o sobě dává důvod k zamyšlení. Kdyby si automobilka byla jista, že nabízí ve všech směrech lepší produkt, vidíme před sebou nové třídy E nebo S, nikoli nové modely s písmeny EQ v označení.

Elektrická třída G je zatím jen konceptem. Její poněkud pouťové provedení nepomáhá zastřít to, že nedává velký faktický smysl. Foto: Mercedes-Benz



Více šancí tak má spíše EQS SUV, jenž dorazí i ve verzi Maybach. Zrovna vrchol opulence by pár klientů nalézt mohl, základní model si ale poleze do zelí se svými příbuznými. Foto: Mercedes-Benz



Mezi ně bude patřit i EQS AMG, což je limuzína s výkonem až 761 koní. Její dynamika je však vedle základních verzí jen o chlup lepší, dojezd ovšem padá razantně, a to z 770 na 526 až 580 km. A to se pořád bavíme o teoretických hodnotách. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

