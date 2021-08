Mercedes okamžitě zastavil prodej aut s motory V8, nedodá ani dříve objednané vozy před 6 hodinami | Petr Miler

Mercedes nepřímo naznačuje, že to má co do činění s nedostatkem komponentů, to ale nedává smysl. Důvodem je neschopnost značky vyhovět limitům EU a o opak se snaží až do té míry, že klidně naštve své nejváženější klienty.

Jsou zprávy, nad kterými člověku zůstává rozum stát a tato je jednou z nich. Vše přitom začalo docela nevinně - po fórech příznivců Mercedesů se koncem pracovního týdne začala šířit informace, že německá automobilka zastavila dodávky téměř všech modelů s motory V8 do USA. Byla to v tu chvíli zcela neoficiální zpráva, pocházela ale od obvykle dobře informovaných lidí, kteří pouze z obav o problémy v práci odmítali doložit dokumenty, které to potvrzovaly.

Dotyční jako důvod zmiňovali nedostatek komponentů či přímo nedostatek čipů, dnes obvyklou příčinu nedostupnosti kde čeho, to se nám ale od první chvíle nezdálo uvěřitelné. A zdálo se nám to uvěřitelné ještě méně, když bylo později výše zmíněné oficiálně potvrzeno americkým zastoupením Mercedesu - níže si můžete prohlédnout seznam dotčených modelů, z prodeje vypadlo prakticky úplně všechno.

Bez hlubší znalosti věci můžete zmíněné zdůvodnění vzít za své, s ní ale ne. Modely s motory V8 nepoužívají mnoho specifických komponentů, tuplem ne čipů a když by Mercedesu chyběly díly na výrobu toho či onoho, vrcholná osmiválcová provedení budou tím posledním, co z nabídky vyřadíte. Budete postupovat podobně jako Škoda, tedy přestanete prodávat levné motorizace bez výbavy, na nichž máte marži pár procent a naopak budete do poslední kapky čipů prodávat drahé verze, do kterých si lidé bez mrknutí oka kupují nejlepší kůže, nejušlechtilejší dekory a nejlepší elektronické systémy za statisíce i miliony. Mercedes ale udělal přesně to.

Hned nám na mysli vytanul boj za co nejnižší průměrné emise CO2, kterému osmiválce skutečně nepropívají, v USA to ale pořád není téma, tak proč omezovat prodej zrovna tam? Pídili jsme se tedy dále a zjistili jsme, že v Evropě není situace ani trochu jiná, jen se tu o ní (zatím) nemluví. A její dopady jsou ještě bláznivější, než se na první pohled zdá.

Podle informace od jednoho z místních dealerů Mercedes skutečně s okamžitou platností, bez dřívějšího varování zastavil prodej téměř veškerých modelů s motory V8. A co je pikantnější, prodejce mi sdělil, že i existující nevyřízené objednávky jsou z modelů AMG 63 předělávány na verze 53, pakliže taková existuje. A má za úkol zajistit, aby maximum kupců tuto změnu přijalo. Čili ani to, že jste si takový vůz objednali klidně už před nějakým časem (těžko říci, kde leží přesná hranice, na upřesnění čekáme) neznamená, že svůj Mercedes s motorem V8 dostanete, natož pak, abyste si jej objednali třeba zítra.

Důvod pochopitelně nemá co do činění s komponenty, tedy určitě to není ten hlavní. Mercedes podle všeho ještě před začátkem září dělá v podstatě to, co třeba VW začal dělat s některými výkonnými modely s jeho příchodem. Prostě se nevchází do limitu flotilových emisí CO2 stanovených EU, možná i svých vlastních, a tak nemůže dále prodávat auta, která průměr zvyšují. Technicky tedy může, pokuty s tím spojené by ale zřejmě byly tak velké, že by se nedoplatil a je pro něj výhodnější říci „nein” i své nejváženější klientele a riskovat část maržově nejzajímavějších prodejů.

Omezení mělo přijít tak náhle kvůli tomu, že skladba prodávaných modelů je letos právě kvůli nedostatku komponentů jiná než původně očekávaná, prodává se více větších, silnějších zkrátka dražších aut a Mercedesu to přestalo vycházet. Proč se opatření týká i USA, náš zdroj netuší, troufneme si ale spekulovat, že pro automobilku není logisticky únosné omezovat výrobu určitých aut jen pro část světa a nebo sebemrskačsky přijala určité limity za své, i když k tomu nemá legální důvod. A tak přišel téměř úplný stop stav.

Automobilka to oficiálně zdůvodňuje jinak: „Mercedes-Benz prioritizoval své zaměření tak, aby obstál před rozličnými globálními, externími a interními požadavky, stejně jako řadou dalších faktorů zahrnujících, nikoli však omezených na výzvy v dodavatelském řetězci, které mají vliv na produktové portfolio.”

Docela rádi bychom si potřásli rukou s tím, kdo takové vět vymýšlí, protože to je hotové umění nic neříct, ale mezi řádky se v nich číst dá. Soustředili bychom se přitom na první větu, nikoli tu druhou, neboť pokud firma výslovně říká „nikoli omezených na”, pak o komponenty prostě nejde, aspoň ne primárně. Jde tu o ony „globální, externí a interní požadavky” - chápat je jako nutnost plnit určité flotilové emise CO2 vypadá jako korektní vnímání. Co nyní z nabídky zbylo v Evropě, vám nejlépe ukáže německý konfigurátor značky. Ten český ještě nabízí s V8 prakticky vše, ten německý už jen pár vozů

Pokud jste to ještě nepochopili, vítejte ve světě, kde jako zákazník neznamenáte nic. Ani když jste vysázeli na stůl několik milionů za nové auto, dokonce i ve chvíli, kdy už jste dávno podepsali kupní smlouvu a zaplatili zálohu na kupní cenu. To je opravdu konsternující. Pochopitelně, dá se očekávat, že tento stav nebude trvat věčně a osmiválcové Mercedes bude možné znovu koupit, s dřívějším dodáním než v roce 2022 bychom ale nepočítali.

Mercedes zastavil prodej naprosté většiny modelů s motory V8, dokonce zruší i dříve učiněné objednávky. Prostě konec. Grafika: Mercedes-Benz



Modely jako Mercedes-AMG GLE 63 nebo GLS 63 vypadly z nabídky zcela. Foto: Mercedes-Benz



Auta jako Mercedes-AMG E63 mohou být letos dodána už jen jako E53. A nebo vůbec. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz USA

Petr Miler