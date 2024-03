Mercedes zrušil letošní zaříznutí třídy A, plán přechodu jen na elektromobily se dál hroutí před 7 hodinami | Petr Miler

Smrt se odkládá, změna termínu, zapěl by asi Jiří Korn. Hořce vtipné je, že ještě v lednu označoval Mercedes konec třídy A za „nevyhnutelný”. Teď se mu nějak vyhnul. A ústy svého šéfa říká, že přece nikdo nemohl čekat, že vše půjde jako po drátkách.

Tak končí naše komedie... I když, kéž by to byl konec a dobro zas jednou skutečně vyhrálo. Přesto jistý komický aspekt tomuto dění nelze upřít, neboť Mercedes léta tvrdil, že úplně zařízne třídu A ke konci roku 2024, protože její samotná existence (a ani existence většiny z ní odvozených modelů) není slučitelná s jeho přechodem jen na elektromobily. Důvod byl prostý - elektrický pohon je příliš drahý na to, aby se firmě vyplatilo takový vůz nabízet při cenách, které trh ještě snese. A že snese dost, Áčko dnes startuje na 873 620 Kč s motorem 1,3 turbo a výbavou 0,0nic.

Celé ty roky jsme se tomu hořce smáli a Mercedesu v článcích dokola připomínali, jak absurdní a neudržitelné rozhodnutí to je. Třída A je jedním z nejprodávanějších, mnohde úplně nejprodávanějším modelem značky, jehož samotný odbyt obvykle překonal prodeje všech elektrických Mercedesů naráz. Takové auto zaříznete jako nerentabilní? Se zmíněnou cenou a motorem od Renaultu? To je směšné, stačilo netrvat na tom, že bude vše elektrické, a mohlo se k potěše finančních šéfů třícípé hvězdy vyrábět dál.

Po celou tu dobu nám Mercedes za podobná vyjádření spílal, trval na svém nesmyslném rozhodnutí a všemožnými způsoby se snažil umlčovat všechny, kteří na jeho absurditu upozorňovali. Nebylo to tedy žádné plácnutí do vody ve stylu: „Něco řekneme a budeme si stejně dělat, co chceme.” Není to tak, Mercedes a další automobilky jsou - anebo aspoň byly - svým elektrickým snům zavázány natolik, že riskovaly vztahy s médii, dealery, zákazníky, kýmkoli, aby je prosadily. Však ještě letos v lednu technický šéf Mercedesu řekl, že konec třídy A je „nevyhnutelný” a bylo mu úplně jedno, že se prodává líp než všechny elektromobily. Teď už je zjevně „vyhnutelný”.

Uvádí to britský Autocar a nevymýšlí si - nepřímo to potvrdil nejvyšší šéf automobilky, jak si za chvíli povíme. Poprava vozu se tak odkládá nejméně do roku 2026 - britský magazín doslova uvádí, že plány na ukončení výroby třídy A k závěru tohoto byly „zrušeny” a vůz bude pokračovat ve výrobě „až do roku 2026”.

Co se od ledna změnilo? Fakticky nic, plány Mercedesu ale ano. Plán prodávat do roku 2030 jen elektromobily odpískal a naopak pro nezájem končí s elektrickými modely EQ. Automobilka chce i po roce 2030 prodávat i spalovací vozy, které dnes dokonce mají prioritu. Končit za této situace s bestsellerem v podobě spalovací třídy A by nedávalo žádný smysl, a tak se jeho elektrické plány dál hroutí jako efektem domina.

K věci se pro Autocar vyjádřil generální ředitel Mercedesu Ola Källenius, jehož slova nás znovu vrací ke zmínkám o komedii. „Nemyslím si, že kdokoli kdy očekával, že transformace automobilového průmyslu odehrávající se jednou za století bude přímočará. Budou tu vzestupy a pády,” uvedl. To je pravda, my jsme to to opravdu neočekávali, ale Mercedes v čele s Källeniem zjevně ano! Místo opatrnosti a zmínek typu: „Uvidíme, co nám situace na trhu a technický vývoj dovolí,” vytahoval stejně jako mnozí jiní z kapsy jeden termín za druhým, ke kterému skončí to či ono. A diskutovat se o tom nedalo ani trochu. Agresivita, s jakou Mercedes po všechny ty roky bojoval s pochybovači o jeho „víře”, je nepopsatelná. A najednou přece nikdo nemohl čekat... Absurdní, skutečně.

Člověk by se mohl radovat z toho, že Mercedes resp. Källenius prozřel, jenže ani to říci nelze. Šéf automobilky dál považuje za hlavní překážku zájmu o elektromobily cenu a varuje před tím, že náklady na výrobu spalovacích a elektrických vozů budu zásadně odlišné ještě dlouho. „Parita nákladů mezi elektrickými a spalovacími vozidly je ještě mnoho let vzdálena,” řekl dále Källenius. „Vidíte to na cenách,” dodal.

I to reflektuje realitu, pokud se ale Mercedes posunul pouze k pozici, kdy tedy bude čekat na onu cenovou paritu a pak už všechno půjde jako po másle, je znovu na špatné cestě. Hlavním důvodem odmítání elektromobilů ze strany dobře situovaných klientů této automobilky jistě není v prvé řadě cena odlišná o pár set tisíc. Je to v prvé řadě použitelnost spalovacích vozů, které elektromobily staví do horší pozice. A tady jsme od spásy vzdáleni ještě víc.

Čekejme tedy, že plány Mercedesu nejsou přehodnocovány naposledy, neboť dál stojí na vratkých nohách. Je nicméně třeba dodat, že firma si ke konstruktivním řešením postupně jen zavírá cestu. Potřebovala by novou třídu A na dalších 10 let, ne věčně udržovat při životě vůz z roku 2018. Pokud tohle rozhodnutí odkládá, skončí jednoho dne s prázdnýma rukama - v jedné bude mít nechtěné elektromobily a v druhé přežité spalovací modely, to bude terno. Tak to ale chodí, když přestanete naslouchat tomu, co chtějí vaši zákazníci. Mercedes to dělá a ignoruje fakt, že oni jediní jej ve výsledku živí.

Mercedes třídy A to jako hatchback i sedan to měl spočítané, automobilka opakovaně uváděla, že skončí na přelomu roků 2024 a 2025 skončí. A velmi oponovala všem, kteří to zpochybňovali jako nesmyslný krok. Teď ho zpochybnila sama, Áčko bude dál žít, ovšem jen ve své stávající generaci, což je znovu ošidné. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Autocar

