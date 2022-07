Měsíční platby za fungování vyhřívání sedadel v autě jsou Česku blíž než se zdálo, ceny jsou ještě tučnější před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Automobilka se tvářila, že jde prozatím o pokus prováděný na specifických trzích, teď jsou ale měsíční platby za vyhřívání sedadel nebo volantu realitou i v zemi, která sice mnohým myšlenkově blízko nebude, teritoriálně je ale doslova za humny.

Je to v posledních letech jedno z pravidelně skloňovaných témat, které se nyní dostává do řečí takřka denně. Nejedna automobilka se totiž rozhodla, že zjednoduší výrobní proces - a současně zlepší svou ekonomickou bilanci - tak, že auta bude dělat hardwarově co nejvíc stejná a výbavu, kterou do nich dostanete, určí softwarově.

Z hlediska výrobce je to na první pohled ideální stav. Auta bude sekat jak Baťa cvičky nanejvýš tak s jinou barvou, čalouněním a některými dalšími fyzickými prvky (ale všeho do času), na konci výrobní linky do něj pak „nahraje” výbavu a jede se. Produkci to značně zjednoduší a nepochybujeme o tom, že i když ji to v některých ohledech zdraží (protože všechna auta najednou budou muset mít vyhřívaná sedadla, volanty, kamery, schopnost klimatizovat i kočku v kufru, cokoli), výrobcům to na papíře musí vycházet jako ekonomický trhák.

Jednak jsou tu úspory z rozsahu a jednak možnost cokoli z výše zmíněného přikoupit. Zákazník si sice koupí sedadla s topnou spirálou, ale dokud do ní automobilka nedovolí pustit proud, žádná teplá prdelka se nekoná. A teď si představte ten marketing - venku je -20°C, pozáď zebe a na displeji auta vám vyskakuje hláška: „Jen 680,- Kč měsíčně vás dělí od zadku v teple. Předplatit nyní!” Kdo by odolal...

A takhle to může být se vším. Děcko vzadu křičí, že chce svou klimatizační zónu, žena křičí, že se po cestě chce dívat na televizi, tchyně křičí, že jedete jak šílenec... Dobře, to poslední předplatné nevyřeší, ale ony předchozí dva „problémy” ano, stejně jako tisíc jiných. Zní to všechno skvěle a podle automobilek je to skvělé, některé si s naprostou vážností plánují, že takto budou vydělávat skoro 600 miliard korun (!) ročně navíc. Plány se ale zatím s realitou nepotkávají.

Nad vším zmíněným totiž visí Damoklův meč v podobě pocitu, že už jste si to všechno jednou koupili. Je to vaše auto, dali jste za něj třeba 2 miliony korun, to vyhřívané sedadlo tam máte, tu třetí zónu klimy tam máte, tu televizní funkci tam máte... Jen nějaký prevít brání tomu, abyste to všechno mohli používat. Za to přece nebudete platit další tisíce měsíčně, třeba BMW chce v Koreji 450 Kč za měsíc za onen výhřev - lidé budou buď naštvaní, nebudou to platit, nebo budou hledat cesty, jak to přesto mít a neplatit ani haléř.

Je to tedy zdrojem velké kontroverze, zrovna BMW ale nehodlá uhnout ani o píď. Nejde tedy už jen o korejský experiment, v další, nám už velmi blízké zemi - teď možná ne morálně, ale jistě teritoriálně - tak spustilo to samé. V Rusku (což je pikantní o to více, že tam teď prakticky nic neprodává, ale vyhřívaná sedadla se prodávat dají, že?) chce 1 600 rublů měsíčně za vyhřívání sedadel. A dalších 950 rublů za měsíc za vyhřívání volantu.

To jsou ještě vyšší sumy, asi 680 Kč za sedadla a 405 Kč za volant. Popravdě, kolikrát tohle za měsíc pustíte? Pár aut s vyhřívaným volantem jsem měl a zima, aby mělo smysl ho pouštět, byla tak pětkrát za měsíc. Jedna „topicí session” za 81 Kč? Děkuju pěkně, snad raději trochu omrzlin.

Nedivte se tedy, až BMW - ať už veřejně říká cokoli - přijde s touto věcí také v Česku. A nebude jistě samo, obří automobilové koncerny jako VW Group a Stellantis počítají s tímtéž. Však proč něco dávat, když se to dá prodávat? A proč něco prodávat za míň, když se to dá prodávat za víc?

Pravidelné měsíční platby z funkční vyhřívaná sedadla jsou realitou už i v Rusku. Kdy tato věc asi dorazí k nám? Foto: BMW

Zdroj: Auto Mail.ru

Petr Miler

